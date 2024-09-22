راسل يُشيد بتحوّل أداء مرسيدس بعد "أسوأ" تجارب جمعة في سنغافورة

مدح راسل فريقه مرسيدس مع تعافيه من بداية بطيئة لعطلة نهاية الأسبوع ليحجز الصفّ الثاني على شبكة الانطلاق في سنغافورة.

سينطلق لويس هاميلتون ثالثًا بجوار زميله راسل من المركز الرابع، وذلك بالرغم من شرح الثنائيّ معاناتهما خلال تجارب الجمعة، حيث انتهت الحصّة الثانية باصطدام راسل في الجدار.

وسيتواجد ثنائيّ مرسيدس خلف لاندو نوريس وماكس فيرستابن، وكان راسل سعيدًا بتغيّر حظوظه، حيث كان قد تذمّر كثيرًا من أداء السيارة بالتوجّه إلى ليلة السبت.

وقال في هذا الصدد: "هذا تحوّل مذهل منذ الأمس. كان هذا أسوأ يوم جمعة لنا منذ ثلاثة أعوامٍ على الأرجح من دون شك. كنت ثانيًا في التجارب الثالثة، متقدّمًا بأريحيّة على الجميع بخلاف لاندو. وكانت السيارة مختلفة كاختلاف الليل والنهار. لذا تجب الإشادة بالفريق حيال العمل الذي قام به".

وأشاد راسل بجهود مرسيدس لمعرفة أين سارت الإعدادات على نحوٍ خاطئ وإجراء التعديلات اللازمة لمنح نفسه وهاميلتون سيارة قادرة على المنافسة في المقدّمة.

وعندما سُئل حول الدور الذي لعبه الفريق الذي يعمل على جهاز المحاكاة، أجاب: "أجل، كان دورًا ضخمًا".

وأكمل: "ليس طاقم جهاز المحاكاة فقط، بل من يمعنون النظر في البيانات طوال الليل. المهندسون هنا عملوا ليلة كاملة كذلك. لذا أجل، كان ذلك تحوّلًا رائعًا".

ثمّ تابع: "كنّا في مجال الإعدادات الخاطئ تمامًا. كنّا نختبر بعض الأشياء يوم الجمعة، لكن على الأرجح ليس هذا المكان المناسب لفعل ذلك، ومن الواضح أنّنا قلبنا الأمور".