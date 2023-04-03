راسل يشكك في قرار الحكام بعد العلم الأحمر الأول "غير المبرر إطلاقاً" في أستراليا

توقف السباق للمرة الأولى في اللفة التاسعة حين خرجت سيارة ويليامز التي يقودها أليكسندر ألبون إلى المنطقة الحصوية ونثر الكثير من الحصى على المسار.

وبينما خرجت سيارة الأمان في البداية، لكن تم رفع العلم الأحمر بعدها. وبرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ذلك، بضرورة تنظيف المسار من الحصى والحطام.

تم رفع العلم الأحمر خلال السباق مرتين إضافيتين، مرة بعد حادثة كيفن ماغنوسن ومن ثم بعد إعادة الانطلاقة الفوضوية، لينتهي السباق خلف سيارة الأمان.

وقد تأثر سباق جورج راسل، الذي كان قد تصدر السباق في بدايته، بالعلم الأحمر الأول، حيث دخل منصة الصيانة عند تطبيق سيارة الأمان ليعود سابعاً، قبل أن يحصل منافسه ماكس فيرستابن وزميله لويس هاميلتون على فرصة مجانية لتبديل الإطارات حين توقف السباق بسبب العلم الأحمر.

وضمن تعليقه على كيفية سير السباق، شكك راسل بقرارات "فيا".

فقال: "أعتقد أن العلم الأحمر الأول لم يكن ضرورياً على الإطلاق. كان هناك الكثير من الحصى على المسار، لكن كان هناك خط تسابق نظيف. وقد تسابقنا ضمن أوضاع أسوأ بكثير من ذلك في الماضي".

وتابع: "لا أدري حقاً ماذا يجري خلال عملية اتخاذ القرارات".

وأكمل: "نحن نحاول العمل مع ’فيا’ لتحسين الأمور، ويبدو أن ذلك المسعى يواجه بعض التحديات".

راسل الذي انسحب من السباق في نهاية المطاف بسبب مشكلة في المحرك، أشار إلى أن الأداء في أستراليا يجاري ذلك الذي قدمه خلال جولة البرازيل العام الماضي والذي أحرز الفوز بها.

بالمقابل، أشار لاندو نوريس سائق مكلارين إلى أن العلم الأحمر لم يُرفع بناء على دواعي السلامة، بل لخلق المزيد من الدراما بشكل اصطناعي لزيادة الحماسة.

وبعد تحقيقه المركز السادس، قال البريطاني الشاب: "يبدو أن الفكرة بأكملها خلف رفع العلم الأحمر تتمحور حول تقديم عرض حماسي".

واختتم: "فقط لأنهم يريدون خلق الدراما، قد لا يحالفك الحظ كسائق وقد تخسر كل شيء فجأة".