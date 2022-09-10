راسل يشعر أنه "لا يستحق" مركز الانطلاق الثاني بعد التصفيات "المحبطة" في مونزا

أكمل راسل تصفيات اليوم بالمركز السادس خلف زميله لويس هاميلتون ومتأخرًا بـ 1.3 ثانية خلف لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول.

لكن عقوبات التراجع على كل من هاميلتون، كارلوس ساينز سائق فيراري وثنائي ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز أمامه تعني أنه سينطلق من المركز الثاني غدًا بجوار لوكلير.

ويشعر البريطاني الشاب أن مركز الانطلاق هذا لا يعادل وتيرته في التصفيات بعدما أخفق في الوصول بالسيارة إلى نافذة الأداء المثالية مع عدم ثبات مقاتلة مرسيدس دبليو 13 من جديد على مدار نهاية الأسبوع.

فقال: "لا نستحق أن ننطلق من المركز الثاني بعد أداء اليوم. لقد كان أداءً مخيبًا للآمال من جديد كوننا لم نتمكن من الوصول بالسيارة إلى نافذة الأداء المثلى".

وأضاف: " السيارة كانت رائعة في التجارب الحرة الأولى، لكنها أصبحت أسوأ وأسوأ في الحصتين التاليتين".

وتابع: "عادت الشعور الرائع على السيارة في القسم الأول للتصفيات، حيث كنا متأخرين ببضعة أعشار من الثانية فقط خلف فيراري، لكن القسم الثاني كان سيئًا والثالث كان أسوأ".

وأكمل: "لكن ذلك كان النمط السائد هذا الموسم. ستكون لدينا سيارة سباق أسرع مع الانطلاق من المركز الثاني، لكنها لن تكون على الأرجح سريعة بالقدر الكافي لمنافسة ماكس، وقد نتمكن بشكل ما من منافسة شارل".