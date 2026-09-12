راسل يشرح كيف اكتفى بالمركز السادس المتواضع في تصفيات مادرينغ

سجل راسل الزمن الأسرع في المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية على حلبة الشوارع الجديدة في مدريد، لكنه لم يتمكن من تحسين زمنه بالقدر نفسه الذي حققه منافسوه في المرحلتين التاليتين. وكان سادس الأسرع، بفارق نحو ثلاثة أعشار من الثانية عن زميله، في كل من المرحلتين الثانية والثالثة.

لكن هل يمكن أن يكون ذلك مرتبطًا بملامسة راسل الجدار بإطاره الأمامي الأيسر في المرحلة الأولى، بطريقة مشابهة جدًا للحادث الذي أنهى مشاركة أليكس ألبون في التجارب الحرة الثالثة بسبب الأضرار؟

وقال البريطاني لشبكة سكاي سبورتس إف1: "لا أعتقد ذلك، لأن لفتَي التالية في المرحلة الأولى كانت أسرع".

وأضاف متحدثًا إلى الصحافة المكتوبة: "من الواضح أنني شعرت ببعض القلق في تلك اللحظة، لكن السيارة كانت بخير. خرجت بعد ذلك في صدارة الحصة، ثم شعرت بأنني ضمن دائرة المنافسة.

وأكمل: "لكن في اللفة الأخيرة، كنت متقدمًا بنحو ثلاثة أعشار من الثانية، وحاولت الضغط بقوة في المنعطف 11، لكن الإطارات لم تتحمل ذلك، ثم خسرت كل الوقت الذي كسبته في بقية اللفة. لذلك كان الأمر مزعجًا قليلًا".

وقال أيضًا لسكاي: "إنها حلبة صعبة جدًا. تحتاج تقريبًا إلى القيادة دون الحد الأقصى بقليل، ثم استخراج ذلك الجزء الأخير من الأداء، وهذا ما كلفني اليوم".

ووفقًا لمدير فريق مرسيدس توتو فولف، فقد أعاقت راسل أيضًا تغييرات عديدة في إعدادات السيارة على حلبة مادرينغ، حيث كانت الثقة عاملًا أساسيًا.

وقال فولف لهيئة البث النمساويّة "أو آر اف": "في التجارب التأهيلية، ارتفعت حرارة المحور الخلفي بشكل مفرط، فوق كل ما حدث. وهذا لم يكن موجودًا من قبل".

وأضاف: "كما أزال [راسل] بعضًا من الجناح الأمامي قبل الحصة، ثم أعاده أثناء الحصة. وعندها لا تعود تعرف حقًا ما الذي تتوقعه من السيارة. عادةً، في حلبات الشوارع، تحتاج إلى القيادة لفة تلو الأخرى للاقتراب أكثر من الجدران. ومن الواضح أن تغيير الإعدادات لا يساعد في ذلك".

ويحتاج راسل بالفعل إلى تحقيق نتيجة جيدة غدًا، في ظل تأخره بفارق 66 نقطة عن أنتونيللي في ترتيب بطولة السائقين، فهل يستطيع التقدم في السباق؟

وقال لسكاي: "أعتقد أن تآكل الإطارات سيحدد كل شيء بطريقة أو بأخرى. إما ألا يكون هناك تآكل، وعندها سيكون السباق موكبًا، أو سيكون التآكل مرتفعًا جدًا، وعندها سيكون السباق فوضويًا للغاية. لذلك سيكون هذا بالتأكيد العامل الحاسم".