راسل يشرح سبب حادثه في السباق القصير: "أخطأت في تقدير الموقف"
كشف جورج راسل أن خطأً في تقدير الموقف تسبب في الحادث الذي تعرض له أثناء تصدره السباق القصير في جائزة سنغافورة الكبرى، مقدمًا اعتذاره إلى فريق مرسيدس بعد اضطراره إلى الانسحاب.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
وكان جورج راسل قد تصدّر السباق قبل أن يتعرض للحادث الذي أنهى مشاركته، ليخسر فرصة المنافسة على الفوز، موضحًا أن ما حدث نجم عن زيادة مفاجئة في الطاقة التي حصل عليها من البطارية، على نحو تجاوز توقعاته.
وقال السائق البريطاني: "ارتكبت خطأً في تقدير الموقف للحظة، وهذا ما تسبب في الحادث".
وأضاف: "دخلت المنعطف، وفجأة حصلت على طاقة أكبر بكثير مما توقعت من البطارية. كنت أعتقد أنني سأحصل على 250 كيلوواط، لكن يبدو أنني حصلت على طاقة أعلى قليلًا من ذلك".
وتابع: "انحرفت إحدى عجلات السيارة فوق الخط الأبيض، ومنذ تلك اللحظة أصبح من المستحيل تدارك الموقف".
وفي حديثه عن الأضرار التي تسبب بها الحادث وخيبة الأمل الناتجة عنه، اختتم راسل قائلًا: "أعتذر للفريق عما حدث. إنه موقف محبط للغاية، لكن هذه الأمور تحدث".
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