راسل يشرح رسالة وولف في تصفيات النمسا

حقق راسل قطب الانطلاق الأول متفوقًا على ثنائي فيراري وزميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي، رغم أن حصته التأهيلية لم تكن سهلة على الإطلاق. فقد أنهى القسم الأول في المركز الخامس بفارق يزيد عن ثلاثة أعشار الثانية خلف أنتونيللي، ثم اضطر إلى إلغاء محاولته الأولى في القسم الثاني بعد خطأ عند المنعطف الثالث، ليصبح مهددًا بالخروج.

وقبل محاولته الأخيرة في القسم الثاني، تمّ بثّ رسالة وولف إلى سائقه، والتي قال فيها: "جورج، قد السيارة فحسب".

ورغم أن الرسالة بدت للمشاهدين وكأنها توجيه حازم، فإن راسل أوضح لاحقًا أنها كانت في الواقع رسالة دعم.

وبعدها، انطلق ليحقق قطب الانطلاق الأول بلفة وصفها بأنها "سحرية".

وقال راسل عن محاولته الأخيرة في التصفيات: "إنها واحدة من تلك اللفات التي تنجح فيها عند المنعطف الأول، فتمر بسرعة لكن السيارة لا تنزلق".

وأضاف: "ويساعد ذلك على إبقاء حرارة الإطارات منخفضة قليلًا، فتصل إلى المنعطف التالي بإطارات أبرد وتتمتع بتماسك أكبر، فتعبره بسرعة أعلى، ثم تبقى الإطارات أكثر برودة مرة أخرى. إنها أشبه بدائرة إيجابية متصاعدة".

وتابع: "كل شيء انسجم معًا. كانت واحدة من تلك اللفات السحرية. وأنا سعيد جدًا، لأن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة لي".

وأردف: "كما قال لي توتو في القسم الثاني، 'استمتع فحسب'. وكرر الأمر نفسه قبل القسم الثالث: 'اخرج واستمتع'. وقلت لنفسي الشيء ذاته، لا تبالغ في الضغط، فقط استمتع، لأن ما نقوم به أمر رائع بالفعل".

وأوضح راسل لاحقًا أن رسالة وولف كانت تذكيرًا بالمحادثات التي جمعتهما طوال الموسم، حيث حاول مدير الفريق باستمرار إعادة بناء ثقته بنفسه.

وقال مبتسمًا عندما أُشير إلى أن الرسالة بدت وكأنها أمر أكثر من كونها دعمًا: "ربما السبب هو اللهجة النمساوية، بصراحة".

وأضاف: "لكن عندما تعلم أن مدير فريقك يثق بك بنسبة 100%... فهو أول من كان يرفع معنوياتي طوال الموسم عندما لم تكن الأمور تسير كما ينبغي، وكان يذكرني بأنني لم أنسَ كيف أقود السيارة، وأنه يعرف السرعة التي أمتلكها".

وأكمل: "نتحدث كل يوم، وهذه الرسائل القصيرة تعيدني إلى الأحاديث الشخصية التي نجريها بين السباقات. ربما بالنسبة لكم، وأنتم تستمعون إليها من دون معرفة السياق، بدت مختلفة".

وأضاف: "أما بالنسبة لي فهي تعني الكثير، وتذكرني بتلك الأحاديث، وتذكرني بأنني قادر على فعل ذلك. لقد فعلته طوال مسيرتي، ولا يوجد أي سبب يمنعني من القيام به مرة أخرى اليوم".

وعندما سُئل عما إذا كان قد بالغ أحيانًا في الضغط على نفسه هذا الموسم، أجاب: "بالتأكيد هناك جزء من ذلك، لكن الأمر صعب للغاية، لأنه عندما تكون متأخرًا بعُشر أو عُشرين أو ثلاثة أعشار، فإن فكرة أن تقول لنفسك: سأحاول بشكل أقل، لا تبدو منطقية".

وأضاف: "عندما لا تسير الأمور كما تريد، فإنك تحاول بذل المزيد والمزيد. وعندما تكون داخل السيارة، لا يمكنك أن تقول لنفسك: سأدخل هذا المنعطف وأكبح قبل خمسة أمتار مقارنة باللفة السابقة. أدمغتنا لا تعمل بهذه الطريقة".

واستدرك قائلًا: "لكن في بعض الأحيان، يكون ذلك بالفعل هو الأسلوب الأسرع. هل أستطيع هزيمة كيمي؟ بنسبة 100%".

ويحتل راسل حاليًا المركز الثالث في بطولة السائقين بفارق 50 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي، رغم أنه دخل الموسم كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب. ويرى أن قطب الانطلاق الأول في النمسا، مقابل انطلاق زميله من المركز الرابع، قد يمنحه دفعة معنوية كبيرة.

وقال: "إنه السباق الثامن من الموسم، وهذا هو قطب الانطلاق الأول الرابع لي، لكنني لم أتمكن حتى الآن من تحويلها إلى نتائج جيدة في السباقات".

وأضاف: "في مثل هذه اللحظات تشعر بأن الثقة قد عادت. هناك أيضًا جانب يتعلق بفهم ما تحتاجه هذه السيارة وما تحتاجه هذه الإطارات في الظروف المختلفة. لقد قدّم كيمي عملًا رائعًا باستمرار".

وعندما سُئل إن كان يثق بقدرته على هزيمة زميله، أجاب: "نعم، بنسبة 100%. كل ما أحتاجه هو أن أجد ذلك الانسجام الذي وجدته مجددًا اليوم، كما حدث في برشلونة وكندا وملبورن، وكما أظهرته في الصين. وبعدها ستأتي النتائج في السباقات في مرحلة ما".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون الأمر مجرد سوء حظ طوال الموسم. لذلك أشعر بحالة جيدة".