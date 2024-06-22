راسل يشرح اللغط الذي حصل مع هاميلتون في تصفيات برشلونة

شرح جورج راسل سبب الإحباط الذي بدا عليه على إثر لفة خروج زميله لويس هاميلتون في تصفيات برشلونة، موضحًا أن كليهما كان يستهدف عامل السحب ذاته.

وخلال أول محاولتين في القسم الحاسم من التصفيات، كان راسل خلف هاميلتون ضمن لفاتهما التحضيرية بينما كانا قريبين من إستيبان أوكون سائق ألبين في لفته السريعة.

وكان راسل حريصًا ألا يعيق أوكون في المقطع الأخير، لكنه ضمن أن يلحق بعامل سحب سيارة ألبين بينما عاد إلى المقطع المستقيم الطويل، وهو ما منحه سرعة قصوى ضرورية.

لكن هاميلتون أمامه كانت لديه نفس الفكرة، حيث تأخر في ترك أوكون يمر من دون أن يؤثر كثيرًا على سرعة خروجه من المنعطف الأخير.

وبعد أن ركز على لفته، أبدى راسل إحباطه عبر الراديو قائلًا: "ما الذي كان يفعله لويس بحق الجحيم وهو يتحضر في هذه اللفة".

لكن عقب التصفيات قلل راسل من وطأة تلك المسألة موضحًا أن زميله كان ببساطة يسعى للحصول على عامل السحب ذاته.

ومن حسن حظ راسل أن كارلوس ساينز سائق فيراري مر من جانبه سريعًا قبل الطلعة الأخيرة، حيث حصل البريطاني على عامل السحب من سيارة فيراري عوضًا عن أوكون.

وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تفسير ما حدث، قال راسل: "كان لويس بعيدًا أمامي، لكن أعتقد بأن كلينا كنا نستهدف ذات السائق من أجل عامل السحب في بداية اللفة".

وأضاف: "كنت أركز فقط على المرايا لدي كي لا أعيق أوكون، وفي المرة الثانية التي نظرت فيها، وجدت لويس أمامي مباشرة يحاول الحصول على عامل السحب من أوكون".

وتابع: "بالطبع نكون ضمن احتدام اللحظة، وعندما تحاول فعل كل شيء بالشكل الذي تريده، تكون متحمسًا أكثر من اللازم. لكننا لم نكسب أو نخسر شيء، والمسألة لا تحتمل أكثر من ذلك".