راسل يشرح اللغط الذي حصل مع هاميلتون في تصفيات برشلونة
قبل تأهل ثنائي مرسيدس على صف الانطلاق الثاني لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، أبدى راسل إحباطه عبر الراديو من زميله هاميلتون.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
شرح جورج راسل سبب الإحباط الذي بدا عليه على إثر لفة خروج زميله لويس هاميلتون في تصفيات برشلونة، موضحًا أن كليهما كان يستهدف عامل السحب ذاته.
وخلال أول محاولتين في القسم الحاسم من التصفيات، كان راسل خلف هاميلتون ضمن لفاتهما التحضيرية بينما كانا قريبين من إستيبان أوكون سائق ألبين في لفته السريعة.
وكان راسل حريصًا ألا يعيق أوكون في المقطع الأخير، لكنه ضمن أن يلحق بعامل سحب سيارة ألبين بينما عاد إلى المقطع المستقيم الطويل، وهو ما منحه سرعة قصوى ضرورية.
لكن هاميلتون أمامه كانت لديه نفس الفكرة، حيث تأخر في ترك أوكون يمر من دون أن يؤثر كثيرًا على سرعة خروجه من المنعطف الأخير.
وبعد أن ركز على لفته، أبدى راسل إحباطه عبر الراديو قائلًا: "ما الذي كان يفعله لويس بحق الجحيم وهو يتحضر في هذه اللفة".
لكن عقب التصفيات قلل راسل من وطأة تلك المسألة موضحًا أن زميله كان ببساطة يسعى للحصول على عامل السحب ذاته.
ومن حسن حظ راسل أن كارلوس ساينز سائق فيراري مر من جانبه سريعًا قبل الطلعة الأخيرة، حيث حصل البريطاني على عامل السحب من سيارة فيراري عوضًا عن أوكون.
وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تفسير ما حدث، قال راسل: "كان لويس بعيدًا أمامي، لكن أعتقد بأن كلينا كنا نستهدف ذات السائق من أجل عامل السحب في بداية اللفة".
وأضاف: "كنت أركز فقط على المرايا لدي كي لا أعيق أوكون، وفي المرة الثانية التي نظرت فيها، وجدت لويس أمامي مباشرة يحاول الحصول على عامل السحب من أوكون".
وتابع: "بالطبع نكون ضمن احتدام اللحظة، وعندما تحاول فعل كل شيء بالشكل الذي تريده، تكون متحمسًا أكثر من اللازم. لكننا لم نكسب أو نخسر شيء، والمسألة لا تحتمل أكثر من ذلك".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
هاميلتون: التفوق على فيراري كان "رائعاً" في سباق إسبانيا
فيرستابن يخرج منتصراً من معركته مع نوريس ليفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج لـ هاميلتون
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
راسل: مرسيدس "أكثر ثقة من أي وقت مضى" حالياً
نوريس في لفة نارية يخطف قطب الانطلاق الأول في برشلونة من براثن فيرستابن
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
فيرستابن بعد الفوز في إسبانيا: "لسنا الأسرع حالياً"
هاميلتون: التفوق على فيراري كان "رائعاً" في سباق إسبانيا
فيرستابن يخرج منتصراً من معركته مع نوريس ليفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج لـ هاميلتون
بياستري لا يملك إجابة حيال أدائه الضعيف في تصفيات برشلونة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات