راسل يُسيطر على جائزة موناكو الكبرى الافتراضيّة وحادث بين لوكلير وغوتيريز

تأهّل راسل في المركز الثاني في حصّة التصفيات الممطرة، في الوقت الذي حقّق فيه دافيد شوماخر سائق الفورمولا 3 وابن سائق الفورمولا واحد رالف، قطب الانطلاق الأوّل بلفّة كانت أسرع بأربعة أعشارٍ من أفضل محاولات راسل.

وكان راسل بطل الفورمولا 2 لموسم 2018 قادرًا على التقدّم على شوماخر بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل من اللفّة الافتتاحيّة لينتزع الصدارة.

وكان البريطانيّ آخر من يجري وقفة صيانته الإجباريّة وعاد في الصدارة بأريحيّة ليُحقّق الفوز لاحقًا بفارق 39.017 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

وانحصرت المعركة على المركز الثاني بين لوكلير الفائز بجولتَين افتراضيّتين وإستيبان غوتيريز السائق الاحتياطيّ لمرسيدس.

وبدا لوكلير متّجهًا لتحقيق مركزٍ ثانٍ مريح قبل أن يلحق به المكسيكي سريعًا عبر استراتيجيّة التوقّف مرّتين. واحتكّ الثنائيّ مع بقاء 3 لفّات على النهاية عند مخرج النفق.

وأدّى ذلك إلى التفاف سيارة لوكلير وتراجعه إلى المركز الثالث، بينما حقّق غوتيريز أفضل نتيجة له بحلوله ثانيًا.

وذهب المركز الرابع إلى أليكسندر ألبون الذي حقّق تقدّمًا كبيرًا بعد التفاف سيارته في بداية السباق بعد احتكاك مع غوتيريز.

أمّا آرثور لوكلير شقيق شارل فقد حلّ خامسًا في سيارة فيراري الثانية مُتقدّمًا على بييترو فيتيبالدي ولاندو نوريس.

وحلّ نيكولاس لاتيفي زميل راسل في المركز الثامن، بينما أكمل لويس ديليتراز وشوماخر ترتيب العشرة الأوائل.

وواجه فالتيري بوتاس بداية غير موفّقة في عالم السباقات الافتراضيّة بعد حادث في اللفّة الأولى مع أنطونيو جيوفينازي أطاح به إلى المركز الأخير، قبل أن يتعافى ليحلّ في المركز الـ 11.