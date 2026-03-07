راسل يسحق الجميع ويضمن الصفّ الأوّل لمرسيدس في تصفيات أستراليا
قدّم جورج راسل لفّة صاروخيّة ضمن بها قطب الانطلاق الأوّل لجائزة أستراليا الكبرى وحجز الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق رفقة زميله في مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي
لم تَمض سوى دقائق قليلة على بداية القسم الثالث الحاسم قبل أن يتمّ رفع العلم الأحمر بعد خطأ غريب من مرسيدس عبر ترك نظام تبريد على سيارة أندريا كيمي أنتونيللي، حيث سقط النظام على المسار وتسبّب في رفع العلم الأحمر.
لكنّ لاندو نوريس اصطدم به وكسره إلى أشلاء، بالرغم من عدم تضرّر جناح سيارته.
وسرعان ما أعلنت إدارة السباق التحقيق في "تسريحٍ غير آمن"، إلى جانب تحقيقٍ آخر في "خرقٍ لقوانين خطّ الحظائر" منذ القسم الأوّل.
ومثلما كان متوقّعًا، كانت مرسيدس في عالم لوحدها، حيث ضمن جورج راسل قطب الانطلاق الأوّل بتوقيت بلغ 1:18.518 دقيقة، متفوّقًا بقرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية على زميله أنتونيللي.
وقدّم إسحاق حجار لفّة مثيرة ضمن سباقه الأوّل مع ريد بُل لينطلق من المركز الثالث لكن على بُعد 0.785 ثانية عن زمن راسل.
وكانت تصفيات فيراري فوضويّة وكانت وتيرتها متقلّبة، ليكتفي شارل لوكلير بالمركز الرابع أمام ثنائيّ مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس.
ولم تكن لفّة لويس هاميلتون الأخيرة رائعة ليكتفي بالمركز السابع أمام ليام لاوسون وآرفيد لينبلاد، بينما لم يتمكّن غابرييل بورتوليتو من المشاركة بسبب مشكلة في سيارته آودي في نهاية القسم الثاني.
القسم الأوّل
اختارت فيراري استراتيجيّة مغايرة للجميع عبر إدخال سيارتيها على إطارات "ميديوم" في القسم الأوّل.
في الأثناء كان فريق مرسيدس يعمل على قدمٍ وساقٍ لمحاولة تصليح سيارة أندريا كيمي أنتونيللي بعد حادثه في التجارب الثالثة.
وحصلت السهام الفضيّة على مساعدة كبيرة عبر وقتٍ إضافي لمواصلة العمل عندما تعرّض ماكس فيرستابن لحادث غريب في المنعطف الأوّل، حيث انزلقت سيارته بشكلٍ عنيف حالما ضغط على المكابح، لتندفع سيارته على المنطقة الحصويّة وتصطدم بالحاجز الجانبي وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.
وكان من الواضح أنّ الهولندي يُعاني من آلام في يده من الحادث، وذلك بعد أن اتّضح أنّه أبقى يديه على المقود عندما وقع الاصطدام بالحاجز.
وجاءت المفاجأة في نهاية القسم بعد أن كاد فرناندو ألونسو أن يتمكّن من العبور إلى القسم الثاني بالرغم من محدوديّة التجارب والمشاركة نهاية هذا الأسبوع بسبب مشاكل وحدة طاقة هوندا.
وكان الإسباني أوّل الخارجين في المركز الـ 17 أمام ثنائيّ كاديلاك سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس العائدين هذا العام.
وبالنظر إلى تعرّضه لحادث خلال لفّته السريعة الأولى، سيصطفّ فيرستابن في المركز الـ 20 أمام كارلوس ساينز الإبن ولانس سترول اللذين لم يدخلا الحلبة أصلًا.
القسم الثاني
لم يعرف القسم الثاني مفاجآت كبيرة على صعيد الأحداث على عكس الأوّل، لكنّ مرسيدس كشّرت عن أنيابها بشكلٍ واضح هذه المرّة.
إذ غرّد جورج راسل وحيدًا في الأمام ليُصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 1:19 دقيقة، مُسجّلًا 1:18.934 دقيقة ويضمن الصدارة.
في الأثناء عانت فيراري بشكلٍ غريب ضمن طلعتها الأولى على إطارات "سوفت"، وكان من الواضح أنّ هناك مشاكل في توفير الطاقة، لكنّ سائقيها تمكّنا من ضمان العبور إلى القسم الثالث الحاسم.
في الأثناء كان نيكو هلكنبرغ أوّل الخارجين على متن آودي في المركز الـ 11 بعد أن تفوّق عليه زميله غابرييل بورتوليتو بفارق أقلّ من عُشر من الثانية.
لكنّ بورتوليتو كان بصدد العودة ببطء شديد في مسار الدخول إلى خطّ الحظائر مع نهاية لفّته وكاد سائقا ريسينغ بولز أن يصطدما به، قبل أن يوقف سيارته هناك وينسحب بالرغم من عبوره.
وسينطلق ثنائيّ هاس أوليفر بيرمان وإستيبان أوكون من المركزين الـ 12 والـ 13 على التوالي أمام ثنائيّ ألبين بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو اللذين توسّطهما أليكسندر ألبون سائق ويليامز.
القسم الثالث من التصفيات
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|الإطارات
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
1:18.518
|S
|241.992
|2
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|12
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.293
1:18.811
|0.293
|S
|241.093
|3
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|6
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+0.785
1:19.303
|0.492
|S
|239.597
|4
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.809
1:19.327
|0.024
|S
|239.525
|5
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.862
1:19.380
|0.053
|S
|239.365
|6
|ل. نوريس مكلارين
|1
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.957
1:19.475
|0.095
|S
|239.078
|7
|ل. هاميلتون فيراري
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.960
1:19.478
|0.003
|S
|239.069
|8
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|30
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.476
1:19.994
|0.516
|S
|237.527
|9
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|41
|RB
|Red Bull
|25
|
+2.729
1:21.247
|1.253
|S
|233.864
|10
|غ. بورتوليتو آودي
|5
|Audi
|Audi
|14
|
|S
|شاهد كامل النتائج
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات