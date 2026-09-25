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راسل يسحق الجميع ويخطف قطب الانطلاق الأول في باكو بفارق يتجاوز 8 أعشار الثانية

حقق جورج راسل قطب الانطلاق الخامس له في موسم 2026 خلال جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، بينما لن ينطلق متصدر البطولة وزميله أندريا كيمي أنتونيللي من مركز أفضل من السادس عشر بعد اصطدامه بالجدار.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

تغلب سائق مرسيدس جورج راسل على شارل لوكلير ليحقق قطب انطلاق ساحقًا في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، بينما يستعد زميله في الفريق والمرشح الأبرز للقب كيمي أنتونيللي لخوض سباق الحد من الخسائر من المركز السادس عشر بعد تعرضه لأضرار في القسم الأول من التجارب التأهيلية.

وعلى حلبة مدينة باكو البالغ طولها 6 كيلومترات، لامس أنتونيللي الحواجز من الجهة الداخلية للمنعطف الأيسر الأول خلال القسم الأول من التجارب التأهيلية، ولم يتمكن من العودة بسيارته مرسيدس دبليو 17 بعدما تعرض نظام التعليق الأمامي الأيسر لأضرار بالغة أنهت مشاركته. 

وكان أنتونيللي قد سجل بالفعل زمنًا سريعًا بما يكفي للتأهل إلى القسم الثاني، لكنه خرج من الحصة وسيبدأ من المركز السادس عشر في أفضل الأحوال.

واستغل زميله في الفريق جورج راسل، الذي أثبت سرعته طوال عطلة نهاية الأسبوع، الفرصة بشكل كامل ليحقق قطب انطلاق ساحقًا أمام شارل لوكلير وأوسكار بياستري، ليكون ذلك قطب الانطلاق الخامس للبريطاني هذا الموسم.

وفاجأت مكلارين الجميع في بداية القسم الثالث من التجارب التأهيلية، عندما تقدم بياستري ولاندو نوريس إلى صدارة أولى محاولات التجارب التأهيلية. 

وبعد أول قسمين مضطربين، لم تتمكن سيارة الفريق البرتقالية بعد من تقديم لفات تأهيلية مثالية، حتى أن نوريس اشتبه في وجود خطب ما في سيارته خلال القسم الأول.

لكن لفة بياستري بزمن دقيقة واحدة و43.571 ثانية كانت بمثابة هدف نجح راسل تجاوزه، إذ كان البريطاني أسرع بنصف ثانية في محاولته الثانية ليسجل زمنًا سريعًا بلغ دقيقة واحدة و43.037 ثانية، وهو ما عجز جميع منافسيه عن الرد عليه.

وفي المحاولة الأخيرة، حسّن راسل خمسة أعشار أخرى من زمنه ليسجل لفة قطب انطلاق مذهلة بزمن دقيقة واحدة و42.526 ثانية.

واعتمدت فيراري خطة مختلفة من خلال تأخير محاولتها الأولى، ما منح لوكلير المركز الثاني مؤقتًا، قبل أن يتمكن السائق القادم من موناكو من إيجاد عُشر آخر من الثانية ليضمن المركز الثاني على شبكة الانطلاق أمام بياستري، لكنه كان متأخرًا بفارق ثمانية أعشار من الثانية عن راسل.

واحتفل إسحاق حجار بعودته من الإصابة بتحقيق المركز الرابع على شبكة الانطلاق، بينما ارتكب نوريس خطأ في محاولته الأخيرة واكتفى بالمركز الخامس أمام هاميلتون. 

وضمن بيير غاسلي المركز السابع لصالح ألبين، بينما لم يتمكن ماكس فيرستابن من تحقيق أفضل من المركز الثامن بعد ارتكابه خطأ. واستفاد كارلوس ساينز بشكل كامل من سيارة ويليامز دبليو إف 48 المطورة ليحقق المركز التاسع، بينما تأهل فرانكو كولابينتو في المركز العاشر بعد قسم ثالثة مضطرب.

وتصدر راسل القسم الثاني من التجارب التأهيلية بفضل محاولة متأخرة بزمن دقيقة واحدة و43.462 ثانية، متقدمًا بعُشرين من الثانية على فيرستابن، في نتيجة أوحت بأن معركة قطب الانطلاق ستكون متقاربة. 

وكانت المعركة على المراكز الأخيرة المؤهلة إلى القسم الثالث هي الأقرب هذا الموسم، مع دخول ويليامز الآن إلى المنافسة، واستغل ساينز الفرصة ليحتل المركز التاسع كأول ظهور لسيارة ويليامز في القسم الثالث هذا الموسم.

وأجبر التطور السريع في حالة الحلبة السائقين على تزويد سياراتهم بكمية وقود تكفي لعدة لفات، في محاولة للوصول إلى أفضل أداء في محاولاتهم الأخيرة. وفي الثواني الأخيرة، انتزع كولابينتو سائق ألبين المركز العاشر من سائق هاس أوليفر بيرمان، لينضم إلى زميله غاسلي في القسم التالي.

وكان فريق آر بي أكبر ضحايا القسم الثاني، مع خروج ليام لاوسون في المركز الثاني عشر، يليه سائق ويليامز الثاني أليكس ألبون وإستيبان أوكون في سيارة هاس الثانية. 

ولم يتمكن أرفيد لينبلاد من تحقيق أفضل من المركز الخامس عشر، ليواصل عطلة نهاية أسبوع مضطربة للسائق البريطاني، وذلك بعد حادثه في التجارب الحرة الثانية.

وتصدر راسل أيضًا القسم الأول بعد خروج أنتونيللي، متجاوزًا فيرستابن في نهاية الحصة بفضل لفة بزمن دقيقة واحدة و43.615 ثانية. 

وفي الخلف، تمكنت ويليامز بسهولة من التأهل بسيارتيها المطورتين. وعلى حلبة سريعة تكشف ضعف وحدة الطاقة لديها، دفعت آودي ثمن تقدم ويليامز، إذ خرج غابرييل بورتوليتو ونيكو هلكنبرغ من التجارب التأهيلية في المركزين السابع عشر والثامن عشر. 

كما خرجت سيارات كاديلاك وأستون مارتن الأربع، مع مواجهة فرناندو ألونسو ولانس سترول بالفعل عقوبة التراجع إلى مؤخرة شبكة الانطلاق بسبب تغييرات في وحدات الطاقة من هوندا.

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القسم الثالث من التصفيات

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 26

1:42.526

   S 210.783
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 23

+0.837

1:43.363

 0.837 S 209.076
3 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 22

+0.838

1:43.364

 0.001 S 209.074
4 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 21

+0.974

1:43.500

 0.136 S 208.799
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 21

+1.146

1:43.672

 0.172 S 208.453
6 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 22

+1.332

1:43.858

 0.186 S 208.080
7 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 20

+1.521

1:44.047

 0.189 S 207.702
8 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 24

+1.555

1:44.081

 0.034 S 207.634
9 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 55 Williams Mercedes 25

+2.040

1:44.566

 0.485 S 206.671
10 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43 Alpine Mercedes 21

+2.437

1:44.963

 0.397 S 205.889
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