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تقرير التجارب

راسل يسجل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى لجائزة أبوظبي الختامية وزمن ممتاز لـ دروغوفيتش

سجل جورج راسل سائق مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، الجولة الأخيرة في هذا الموسم.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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جورج راسل، مرسيدس

فيليبي دروغوفيتش على متن أستون مارتن حقق المركز الثاني متقدماً على دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري.

بينما أكمل فالتيري بوتاس (ألفا روميو) ولانس سترول (أستون مارتن)، ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

شهدت الحصة مشاركة العديد من الناشئين مع فرق الفورمولا واحد وذلك تماشياً مع القانون الذي يُلزم كل فريق بإشراك سائق ناشئ مرتين على الأقل في التجارب الحرة الأولى خلال الموسم.

وأجرت الفرق برامجها المقررة حيث بدأت على إطارات هارد وميديوم، قبل الانتقال في القسم الأخير من عمر الحصة إلى إطارات سوفت.

علاوة على تحسن مستويات التماسك مع الدخول في القسم الأخير من عمر الحصة.

وفي الدقائق العشر الأخير كان جورج راسل يتصدر أسرع الأزمنة على متن مرسيدس أمام الناشئ فيليبي دروغوفيتش خلف مقود أستون مارتن وأمام فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

دانيال ريكاردو وضع سيارته ألفا تاوري بالمركز الرابع أمام أوسكاري بياستري (مكلارين) وروبرت شفارتزمان (فيراري)، قبل أن يتقدم عليه كارلوس ساينز على متن فيراري الأخرى ليدفعه حتى المركز السابع.

لكن وفي الدقائق الأخيرة، تقدم ريكاردو على بوتاس نحو المركز الثالث خلف دروغوفيتش، بينما دفع لانس سترول سيارته أستون مارتن نحو المركز الخامس.

بالتالي بات بياستري سادساً أمام ساينز وشفارتزمان.

بيير غاسلي سائق ألبين حقق المركز التاسع، أمام يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdomج. راسلمرسيدس 63 26

1:26.072

   220.880
2 Brazilف. دروغوفيتشأستون مارتن رايسينغ 34 26

+0.288

1:26.360

 0.288 220.143
3 Australiaد. ريكاردوألفا تاوري 3 26

+0.361

1:26.433

 0.073 219.957
4 Finlandف. بوتاسألفا روميو 77 21

+0.381

1:26.453

 0.020 219.906
5 Canadaل. سترولأستون مارتن رايسينغ 18 21

+0.559

1:26.631

 0.178 219.454
6 Australiaأ. بياستريمكلارين 81 25

+0.593

1:26.665

 0.034 219.368
7 Spainك. ساينز الإبنفيراري 55 24

+0.604

1:26.676

 0.011 219.340
8 Russian Federationر. شوارتزمانفيراري 39 25

+0.631

1:26.703

 0.027 219.272
9 Franceب. غاسليألبين 10 26

+0.648

1:26.720

 0.017 219.229
10 Japanي. تسونوداألفا تاوري 22 27

+0.653

1:26.725

 0.005 219.217
11 United Statesل. سارجينتويليامز 2 27

+0.670

1:26.742

 0.017 219.174
12 Denmarkف. فيستيمرسيدس 42 27

+0.743

1:26.815

 0.073 218.989
13 Australiaج. دوهانألبين 61 23

+0.793

1:26.865

 0.050 218.863
14 Franceت. بورشيرألفا روميو 98 20

+1.021

1:27.093

 0.228 218.290
15 Mexicoب. أواردمكلارين 29 23

+1.042

1:27.114

 0.021 218.238
16 United Kingdomج. دينيسريد بُل ريسينغ 36 24

+1.136

1:27.208

 0.094 218.002
17 Franceإ. هاجرريد بُل ريسينغ 37 20

+1.172

1:27.244

 0.036 217.912
18 United Kingdomز. أوسوليفانويليامز 45 28

+1.388

1:27.460

 0.216 217.374
19 Denmarkك. ماغنوسنفريق هاس اف1 20 26

+1.390

1:27.462

 0.002 217.369
20 United Kingdomأ. بيرمانفريق هاس اف1 50 24

+1.497

1:27.569

 0.107 217.104
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