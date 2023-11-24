راسل يسجل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى لجائزة أبوظبي الختامية وزمن ممتاز لـ دروغوفيتش
سجل جورج راسل سائق مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، الجولة الأخيرة في هذا الموسم.
فيليبي دروغوفيتش على متن أستون مارتن حقق المركز الثاني متقدماً على دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري.
بينما أكمل فالتيري بوتاس (ألفا روميو) ولانس سترول (أستون مارتن)، ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
مجريات الحصة
شهدت الحصة مشاركة العديد من الناشئين مع فرق الفورمولا واحد وذلك تماشياً مع القانون الذي يُلزم كل فريق بإشراك سائق ناشئ مرتين على الأقل في التجارب الحرة الأولى خلال الموسم.
وأجرت الفرق برامجها المقررة حيث بدأت على إطارات هارد وميديوم، قبل الانتقال في القسم الأخير من عمر الحصة إلى إطارات سوفت.
علاوة على تحسن مستويات التماسك مع الدخول في القسم الأخير من عمر الحصة.
وفي الدقائق العشر الأخير كان جورج راسل يتصدر أسرع الأزمنة على متن مرسيدس أمام الناشئ فيليبي دروغوفيتش خلف مقود أستون مارتن وأمام فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.
دانيال ريكاردو وضع سيارته ألفا تاوري بالمركز الرابع أمام أوسكاري بياستري (مكلارين) وروبرت شفارتزمان (فيراري)، قبل أن يتقدم عليه كارلوس ساينز على متن فيراري الأخرى ليدفعه حتى المركز السابع.
لكن وفي الدقائق الأخيرة، تقدم ريكاردو على بوتاس نحو المركز الثالث خلف دروغوفيتش، بينما دفع لانس سترول سيارته أستون مارتن نحو المركز الخامس.
بالتالي بات بياستري سادساً أمام ساينز وشفارتزمان.
بيير غاسلي سائق ألبين حقق المركز التاسع، أمام يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ج. راسلمرسيدس
|63
|26
|
1:26.072
|220.880
|2
|ف. دروغوفيتشأستون مارتن رايسينغ
|34
|26
|
+0.288
1:26.360
|0.288
|220.143
|3
|د. ريكاردوألفا تاوري
|3
|26
|
+0.361
1:26.433
|0.073
|219.957
|4
|ف. بوتاسألفا روميو
|77
|21
|
+0.381
1:26.453
|0.020
|219.906
|5
|ل. سترولأستون مارتن رايسينغ
|18
|21
|
+0.559
1:26.631
|0.178
|219.454
|6
|أ. بياستريمكلارين
|81
|25
|
+0.593
1:26.665
|0.034
|219.368
|7
|ك. ساينز الإبنفيراري
|55
|24
|
+0.604
1:26.676
|0.011
|219.340
|8
|ر. شوارتزمانفيراري
|39
|25
|
+0.631
1:26.703
|0.027
|219.272
|9
|ب. غاسليألبين
|10
|26
|
+0.648
1:26.720
|0.017
|219.229
|10
|ي. تسونوداألفا تاوري
|22
|27
|
+0.653
1:26.725
|0.005
|219.217
|11
|ل. سارجينتويليامز
|2
|27
|
+0.670
1:26.742
|0.017
|219.174
|12
|ف. فيستيمرسيدس
|42
|27
|
+0.743
1:26.815
|0.073
|218.989
|13
|ج. دوهانألبين
|61
|23
|
+0.793
1:26.865
|0.050
|218.863
|14
|ت. بورشيرألفا روميو
|98
|20
|
+1.021
1:27.093
|0.228
|218.290
|15
|ب. أواردمكلارين
|29
|23
|
+1.042
1:27.114
|0.021
|218.238
|16
|ج. دينيسريد بُل ريسينغ
|36
|24
|
+1.136
1:27.208
|0.094
|218.002
|17
|إ. هاجرريد بُل ريسينغ
|37
|20
|
+1.172
1:27.244
|0.036
|217.912
|18
|ز. أوسوليفانويليامز
|45
|28
|
+1.388
1:27.460
|0.216
|217.374
|19
|ك. ماغنوسنفريق هاس اف1
|20
|26
|
+1.390
1:27.462
|0.002
|217.369
|20
|أ. بيرمانفريق هاس اف1
|50
|24
|
+1.497
1:27.569
|0.107
|217.104
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