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راسل يستهدف المنافسة على اللقب في 2025

قال جورج راسل أن عودة مرسيدس الأخيرة إلى الأداء المعهود منحته الثقة في أن يستهدف المنافسة على حصد أولى ألقابه في 2025.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

انضم جورج راسل إلى صفوف مرسيدس في 2022، ولم يحصل على أية فرصة للمنافسة على بطولة العالم في ظل التراجع الذي شهده الصانع الألماني وإخفاقه في فهم قوانين التأثيرات الأرضية على النحو الأمثل.

لكن السهام الفضية بدأت رحلة التحسّن تدريجيًا لتجد من جديد طريقها نحو سكة الانتصارات.

وبالرغم من أن منافسة راسل على لقب هذا الموسم غير قائمة، إلا أن آماله مرتفعة للغاية لموسم 2025.

إذ وعند سؤاله عما إذا كان هذا الموسم مهمًا من أجل المنافسة على اللقب الموسم المُقبل، قال راسل: "نعم، بكل تأكيد".

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وأضاف: "أعتقد بأننا واجهنا بضعة أعوام صعبة للغاية من أجل الوصول بالسيارة إلى الوضع الحالي والمنافسة على الانتصارات".

وتابع: "لكننا نتوجه إلى موسم 2025 وأنا متحفز جدًا ومتحمس، إذ أتطلع للمزيد من الانتصارات في النصف الثاني من هذا الموسم".

وأكمل: "بالنظر إلى المستوى الحالي للمنافسة في البطولة، فلا أرى سببًا يمنعنا من المنافسة على اللقب. ولو كان الموسم قد بدأ في مونتريال، لكان ترتيب البطولة مختلفًا للغاية. لذلك سيكون الموسم المُقبل رائعًا".

واختتم: "بالطبع لن تكون المنافسة سهلة، لكنني أرى أن بمقدورنا تقديم معركة جيدة في الموسم المُقبل".

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