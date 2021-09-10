راسل يسترجع لقاءه الأول "بالبطل الخارق" هاميلتون

أعلنت مرسيدس يوم الثلاثاء الماضي أنّ راسل سينضم إلى صفوفها لموسم 2022، حيث سيحل مكان فالتيري بوتاس كزميل لبطل العالم سبع مرات هاميلتون.

وكان راسل عضوًا في برنامج مرسيدس للناشئين منذ 2017، حيث أثار الإعجاب خلال مسيرته في ويليامز في الفورمولا واحد على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

اقرأ أيضاً: مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

وتزامن مع ذلك الإعلان بروز صور على وسائل التواصل الاجتماعي لراسل وهو طفل يلتقي هاميلتون، الذي كان يسابق حينها لصالح مكلارين.

وضمن إحدى هذه الصور، يُمكن رؤية راسل ينتظر لقاء هاميلتون ليحصل على توقيعه خلال حدث كارتينغ في 2009.

وها نحن الآن بعد 12 عامًا وراسل يستعد لمزاملة هاميلتون في الفورمولا واحد.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول لقائه الأول بهاميلتون وتلك الصورة، استذكر راسل كيف كان مذهولًا بأنه سيقابل بطل عالم، الأمر الذي عزّز من رغبته بأن يسابق في الفورمولا واحد يومًا ما.

فقال: "ظهر لويس على حلبة الكارتينغ، وأعتقد بأنّها كانت في فورمولا كارت ستارز، وكنت أسابق مع فريق كومر كاديت في ذاك الوقت".

وأضاف: "كان الأمر أشبه بلقاء بطل خارق، خصوصًا عندما تكون طفلًا في ذاك العمر، ولا سيّما أن تكون سائق سباقات وتلتقي بسائق فورمولا واحد، إذ أنّك لا تظن بأنهم بشر مثلنا. كانت تلك لحظة مميزة للغاية بالنسبة لي".

وتابع: "لأكون صريحًا، فإنني أتذكرها حتّى الآن، وهو أمر غريب أن تتذكر بدقة أمرًا ما عندما كان عمرك 11 عامًا. لذا من الغريب للغاية أن أكون زميلًا له في العام المُقبل".

وأكمل: "أعتقد بأنني عندما قابلته بالفعل، شعرت بأنني أريد أن أكون مثله، أن أكون سائق فورمولا واحد، وأن أفوز بالبطولات".

من جهته يشعر هاميلتون بأنّ راسل سيكون قادرًا على جلب طاقة جديدة إلى مرسيدس، وذلك كونه "جزءًا من تلك المجموعة اليافعة" من سائقي الفورمولا واحد.

حيث قال: "أعتقد بأنّ المواهب الشابة الصاعدة في البطولة تمثّل أمرًا رائعًا للرياضة، وهي مستقبل الفورمولا واحد. سيكون من الجيد كذلك قدوم دم جديد إلى الفريق، وذلك بالطبّع كونني الأكبر سنًا هنا، إذ أرى بأنّ ذلك سيُضيف طاقة إلى كامل الفريق مع قدوم سائق يافع، متعطّش جدًا، متحفّز وسيدفع الفريق إلى الأمام".