فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

راسل يستخف بتصريحات فيرستابن اللاذعة في لاس فيغاس قبل جائزة قطر: "بعض الأمور أضحكتني حقًا"

رد راسل بسخرية على انتقادات ماكس فيرستابن في قطر، متمسكًا بموقفه بشأن التصادم خلال التجارب الحرة الثالثة في لاس فيغاس

راهان ماجومدار

منشور: 26-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

عالم السهام الفضية



لعشاق مرسيدس: إليكم كل ما يستجد حول فريق "السهام الفضية"، بما في ذلك أخبار الفورمولا 1، ومستجدات السائقين، وتطوير السيارات، وتحليلات السباقات، مباشرةً من مقري الفريق في براكلي وبريكسورث.

وصل جورج راسل إلى حلبة لوسيل الدولية اليوم الخميس، رافضًا تأجيج أحد أبرز الخلافات في الفورمولا 1، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه لا يتراجع عن أية كلمة من التصريحات التي أشعلت المواجهة.

وخلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للسيارات اليوم الخميس، قبل جائزة قطر الكبرى، والذي كان أول ظهور علني له منذ أن شن ماكس فيرستابن هجومًا عليه عقب فوزه في لاس فيغاس، قلل راسل من أهمية تصريحات السائق الهولندي، مبتسمًا بسخرية.

وقال راسل: "ليس لدي الكثير لأقوله بصراحة. لقد وجدت بعض التعليقات التي صدرت بعد السباق مسلية للغاية. لقد قدم سباقًا رائعًا. أعتقد أنني ما زلت متمسكًا بما قلته بعد التجارب الحرة. لكنه هو من خرج وفاز بالسباق، وليس أنا، لذا أتخيل أنه وجد الأمر مسليًا".

وانفجر أحدث فصول الخلاف المستمر بينهما خلال التجارب الحرة الأخيرة في شوارع لاس فيغاس، عندما تجاوز فيرستابن راسل خلال لفة تحضيرية، ثم استخدم المكابح مبكرًا عند الاقتراب من المنعطف 14، وغيّر اتجاهه أثناء الكبح، قبل أن تتصادم عجلات السيارتين. وحصل سائق ريد بُل على تحذير رسمي من الاتحاد الدولي للسيارات بسبب القيادة غير المتوقعة.

اقرأ أيضاً:

وبعد التصفيات، اتهم راسل، في حديثه إلى شبكة "سكاي إيطاليا"، فيرستابن بتكرار التصرف نفسه "أسبوعًا بعد أسبوع مع العديد من السائقين"، مؤكدًا أن "على أحدهم أن يقف في وجه ذلك الرجل"، بدلًا من السماح له "بالتصرف وكأنه أكبر وأفضل من الجميع".

وبعد ليلة واحدة، جاء رد فيرستابن على الحلبة وأمام الميكروفونات. فبعد تبادل الصدارة مع راسل خلال سباق حافل بالإثارة والاعتماد على عامل السحب، عبر الهولندي خط النهاية أولًا، بينما انزلقت سيارة راسل خارج الخط المثالي واصطدمت بحاجز المنعطف الخامس أثناء محاولته مهاجمة زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي، ليتراجع إلى المركز التاسع.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، قلل فيرستابن من شأن راسل، واصفًا إياه بأنه "أقل بكثير من مستواي"، كما وصف الحادث المتأخر بأنه "عدالة السماء"، معترفًا بأنه شعر بأنه "أمر رائع بصراحة عندما نظرت في مرآتي ورأيت ما كان يحدث". وفي حديثه إلى شبكة "فيابلاي" الهولندية، صعّد بطل العالم أربع مرات من هجومه، واصفًا موسم راسل لعام 2026 بأنه "كارثة كاملة بالنسبة إليه، خصوصًا مع تلك السيارة".

جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

الدفاع عن مناورة الهجوم والعودة إلى نقطة التوتر في لوسيل

وفي قطر، تجاوز راسل الإهانات الشخصية، ودافع عن المناورة الهجومية التي أجهضت مساعيه للصعود إلى منصة التتويج في لاس فيغاس.

وقال راسل: "بعض تصريحات فيرستابن بعد لاس فيغاس أضحكتني، لكنه فاز وقدم سباقًا رائعًا. أنا أتطلع إلى الأمام، رغم أن بعض الأمور أضحكتني حقًا. لقد اصطدمت بالحائط أثناء صراعي مع زميلي في الفريق، لأنني أردت الهجوم من أجل تحقيق نتيجة جيدة. وحتى تلك اللحظة، كانت المنافسة مع ماكس جيدة وعادلة أيضًا".

ورغم رغبة راسل في طي صفحة الخلاف، فإن موقع إقامة الجولة يجعل تجاهل التوتر أمرًا صعبًا. فحلبة لوسيل شهدت في أواخر عام 2024 تحول الاحتكاك المتراكم بين السائقين إلى عداء علني، بعدما خسر فيرستابن البول بوزيشن لصالح راسل إثر عقوبة التراجع مركزًا واحدًا على شبكة الانطلاق، بسبب إعاقة منافسه خلال التصفيات، ما أشعل مواجهة حادة امتدت تداعياتها حتى أبوظبي.

وزاد من حدة الأحاديث في منطقة الصيانة يوم الخميس تعليق لاندو نوريس، سائق مكلارين، عندما سُئل عن الخلاف من جانب شبكة "سكاي سبورتس إف1".

وقال نوريس: "يمكنك إما أن تتحدث على الحلبة، أو أن تتحدث أمام الكاميرات. ومن المفيد دائمًا أن تثبت كلامك على الحلبة. فهذا ما يهتم به الجميع في نهاية المطاف. من الواضح أن ماكس أثبت للجميع ما هو قادر على تحقيقه، بينما لم يثبت جورج بعد كامل إمكاناته".

وتوضح نتائج السائقين في الآونة الأخيرة سبب رغبة راسل في ترك أدائه يتحدث عنه خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم. فبينما يصل فيرستابن، الفائز بجائزة قطر الكبرى ثلاث مرات متتالية بين عامي 2023 و2025، إلى الجولة في المركز الثاني بترتيب السائقين برصيد 304 نقاط، بعدما حقق 4 انتصارات في آخر 6 سباقات كبرى، لم يصعد راسل إلى منصة التتويج في آخر 6 سباقات، منذ فوزه انطلاقًا من البول بوزيشن في باكو.

ويتساوى راسل مع نوريس برصيد 264 نقطة، ولا يفصله سوى 3 نقاط عن لويس هاميلتون صاحب المركز الثالث برصيد 267 نقطة. ولذلك، فإن التفوق على فيرستابن بصورة واضحة تحت أضواء لوسيل يوم الأحد سيكون أكثر تأثيرًا بكثير من أي تعليق ساخر خلال مؤتمر صحفي.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق نوريس يتحدث عن الخلاف بين راسل وفيرستابن: "يكون من الجيد أن تثبت كلامك على الحلبة"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

راهان ماجومدار





مكلارين تحذر من فخ التوقف المبكر في قطر مع رفع الحد الأقصى لاستخدام مجموعة الإطارات إلى 27 لفة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



5 س



مكلارين تحذر من فخ التوقف المبكر في قطر مع رفع الحد الأقصى لاستخدام مجموعة الإطارات إلى 27 لفة





نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس



ثقافة



ثقافة 6 س



نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس





القصة الحقيقية وراء شخصية براد بيت في فيلم الفورمولا 1.. مارتن دونيللي يكشف أسرار نجاته



ثقافة



ثقافة 7 س



القصة الحقيقية وراء شخصية براد بيت في فيلم الفورمولا 1.. مارتن دونيللي يكشف أسرار نجاته

المزيد من

جورج راسل





مواعيد جائزة قطر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



مواعيد جائزة قطر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟





فيرستابن يواصل هجومه على راسل ويصف موسم سائق مرسيدس بأنه "كارثة على كل الأصعدة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



فيرستابن يواصل هجومه على راسل ويصف موسم سائق مرسيدس بأنه "كارثة على كل الأصعدة"

المزيد من

مرسيدس





كيف تغلب روزبرغ على هاميلتون وعلى "شياطينه الداخلية" لإحراز لقب بطولة العالم للفورمولا 1؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة أبوظبي الكبرى



كيف تغلب روزبرغ على هاميلتون وعلى "شياطينه الداخلية" لإحراز لقب بطولة العالم للفورمولا 1؟





زاك براون يستبعد دخول مكلارين مجال تصنيع وحدات الطاقة في 2030



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



زاك براون يستبعد دخول مكلارين مجال تصنيع وحدات الطاقة في 2030





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"

أحدث الأخبار





راسل يستخف بتصريحات فيرستابن اللاذعة في لاس فيغاس قبل جائزة قطر: "بعض الأمور أضحكتني حقًا"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



1 دقيقة



راسل يستخف بتصريحات فيرستابن اللاذعة في لاس فيغاس قبل جائزة قطر: "بعض الأمور أضحكتني حقًا"





فرانشيسكو بانيايا يودّع دوكاتي ويكشف عن إصابة في الرأس تسببت في غيابه عن جائزة فالنسيا



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة فالنسيا الكبرى



13 دقيقة



فرانشيسكو بانيايا يودّع دوكاتي ويكشف عن إصابة في الرأس تسببت في غيابه عن جائزة فالنسيا





فرناندو ألونسو يغيب عن اليوم الإعلامي في قطر بسبب عدوى فيروسية



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



4 س



فرناندو ألونسو يغيب عن اليوم الإعلامي في قطر بسبب عدوى فيروسية





لماذا تمتلك الفورمولا 1 و"فيا" فرصة ذهبية لإتقان صياغة قوانين 2030



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



F1 فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



4 س



لماذا تمتلك الفورمولا 1 و"فيا" فرصة ذهبية لإتقان صياغة قوانين 2030

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





لماذا تمتلك الفورمولا 1 و"فيا" فرصة ذهبية لإتقان صياغة قوانين 2030



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



4 س



من قبل فيليب كليرين



لماذا تمتلك الفورمولا 1 و"فيا" فرصة ذهبية لإتقان صياغة قوانين 2030





أفضل 10 سيارات في الفورمولا 1 خلال تسعينيات القرن الماضي



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1 6 س



من قبل كيفن ترنر



أفضل 10 سيارات في الفورمولا 1 خلال تسعينيات القرن الماضي





لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك