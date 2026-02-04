راسل يريد معركة "وجهًا لوجه" مع فيرستابن على لقب الفورمولا 1 في 2026
في ظل المؤشرات الحالية، يُعدّ جورج راسل المرشح الأبرز للمنافسة على لقب الفورمولا 1 لموسم 2026، ويبدو أنه يستمتع بوضوح بهذه المكانة، إذ يشعر بالاستعداد لمعركة أمام بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك ماوجر
بدا جورج راسل متحمسًا لخوض معركة على لقب الفورمولا 1 ضد ماكس فيرستابن في 2026، مع دخول سائق مرسيدس الموسم باعتباره المرشح الأوفر حظًا للفوز ببطولة العالم.
تدخل الفورمولا 1 في حقبة جديدة من القوانين هذا العام، ما يعني أن السيارات ستكون جديدة بالكامل، ومع هذه التغييرات الشاملة يبقى ترتيب القوى الحالي غير معروف.
لكن بالنظر إلى الهيمنة التي فرضتها مرسيدس خلال آخر تغيير كبير في قوانين وحدات الطاقة عام 2014، حيث فازت بثمانية ألقاب متتالية، إضافة إلى الأداء القوي الذي قدمته في تجارب برشلونة القصيرة الأسبوع الماضي، يُعد راسل حاليًا المرشح الأبرز لتحقيق لقبه الأول هذا العام.
غير أن المنافسة ستكون شرسة، خاصة لدى ريد بُل مع بطل العالم أربع مرات فيرستابن، الذي يعتبره كثيرون أفضل سائق على شبكة الانطلاق الحالية، حتى وإن حسم لاندو نوريس لقب 2025 مع مكلارين المهيمنة بسيارة "إم سي إل39"، بعد أن خسر السائق الهولندي اللقب بفارق نقطتين فقط.
لذلك يتوقع راسل أن يكون فيرستابن حاضرًا في قلب المعركة، رغم علامات الاستفهام التي تحيط بحظوظ الهولندي في ظل تقديم ريد بُل لوحدة الطاقة الخاصة بها، والتي لا يُتوقع أن تكون بقوة محرك مرسيدس.
وعندما طُرح على راسل احتمال صراع على اللقب خلال إطلاق فريقه لموسم 2026، قال الفائز بخمسة سباقات: "أريد فعلًا معركة مع ماكس وجهًا لوجه، وبالطبع لاندو قدم موسمًا رائعًا العام الماضي".
وأضاف: "لكن لا، هذا لم يضعني أمام أي ضغط إضافي. أعتقد أن الجماهير والناس كانوا يتوقعون ربما مواجهة بين مرسيدس ومكلارين، لأن هناك الكثير من الترقب بأن مرسيدس ستمتلك بوضوح أفضل وحدة طاقة".
وتابع: "لكن يبدو أن مصنعي وحدات الطاقة الآخرين قاموا بعمل جيد، ونحن نعلم أن ريد بُل دائمًا ما كانت تمتلك سيارة مذهلة، حتى خلال سنوات هيمنة مرسيدس. كان محركهم هو ما يخذلهم، وليس السيارة، ونحن نعرف بالطبع مدى جودة ماكس".
واختتم: "لذا نعم، أعتقد أنه سيكون حاضرًا بقوة في الصراع هذا العام، وهذا أمر رائع. بالطبع تتمنى أن تكون الأمور أسهل قليلًا، لكنها لا ينبغي أن تكون سهلة أبدًا، وإذا كنت ستفوز، فأنت تريد أن تكون قد قاتلت من أجل ذلك وربحت بشكل عادل على الحلبة".
