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راسل يرى في نظام التعليق النشط حلاً لمشكلة الارتدادات

يرى جورج راسل سائق مرسيدس أن عودة نظام التعليق النشط في الفورمولا واحد قد يساعد في تقديم حل على المدى الطويل لمشكلة الارتدادات مع سيارات 2022 الجديدة.

راسل يرى في نظام التعليق النشط حلاً لمشكلة الارتدادات

تفاجأت فرق الفورمولا واحد خلال تجارب برشلونة الشتوية بالطريقة التي تأثرت بها السيارات، حيث عانت من ارتدادات كبيرة على المقاطع المستقيمة وذلك بسبب خصائص الحزم الانسيابية الجديدة.

هذه الظاهرة التي حصلت آخر مرة خلال بداية ثمانينات القرن الماضي في البطولة، تعتبر نتيجة للتأثيرات الأرضية في السيارات والتي نتجت بدورها عن حزمة القوانين التقنية الجديدة تماماً لموسم 2022.

وتعمل الفرق حالياً في مصانعها لمحاولة حل هذه المشكلة قبيل انطلاق الموسم، لكن الوضع ليس سهلاً نظراً لمنع استعمال أنظمة التعليق الهيدروليكية والتي كانت مسموحة في فترات سابقة.

ويرى راسل سائق مرسيدس أن السماح بعودة أنظمة التعليق النشط سيكون حلاً سهلاً لهذه المشكلة.

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حيث قال ضمن معرض كلامه عن هذه المشكلة: "رأينا ضمن فيديو لسيارة شارل لوكلير، كم أن المشكلة صعبة. لذا أعتقد أننا بحاجة لحل".

وأكمل: "أعتقد أنه لو كان نظام التعليق النشط مسموحاً، فكانت المشكلة لتُحلّ. وكانت لتصبح سرعة السيارات أعلى بكثير".

وتابع: "أنا واثق بأن الفرق قادرة على ذلك، وهذا ما قد يحمله المستقبل. لكن سنرى في البحرين. أنا واثق أن الفرق ستخرج بحلول لهذه المشكلة".

تم منع نظام التعليق النشط في الفورمولا واحد قبيل موسم 1994، كجزء من السعي لخفض المعدات التي تساعد السائق.

لكن وفي 2014، فكرت بعض الفرق باستعماله جزئياً نظراً لأنه يعتبر تقنيةً فعالة وسهلة التطبيق.

لكن وبالرغم من الضغط لتقييم إمكانية اعتماده، إلا أن الفورمولا واحد لم تسمح الفرق باستعمال ذلك النظام.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تصوير: إريك جونيوس

ويشعر راسل أنّ نظام التعليق النشط مناسب للسيارات الحالية نظراً لأنه قد يساعد في تقصير أزمنة اللفات كذلك.

فقال: "أعتقد أنه بات من الواضح لو أننا نستعمل نظام التعليق النشط، فإن السيارات ستصبح أسرع بكثير مع نفس الحزم الانسيابية الحالية، لأنها ستصبح قادرة على العمل ضمن ارتفاع مثالي في كل منعطف وكذلك على المقاطع المستقيمة".

واختتم: "لذا، إنها طريقة سهلة لجعل السيارات أكثر سرعة. وضمن نواحي السلامة فإن هذا النظام يُعتبر خطوة للأمام. أنا لست مهندساً، لكن هذه الخطوة ستحلّ المشكلة الحالية على المقاطع المستقيمة بكل تأكيد".

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