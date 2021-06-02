ارتبط اسم سائق ويليامز بشكل كبير بانتقال محتمل إلى مرسيدس - والتي كان جزءًا من برنامجها للناشئين منذ 2017 - لموسم 2022، وذلك بعد تأدياته المثيرة للإعجاب مع الفريق البريطاني واقترابه للغاية من الفوز في جائزة الصخير الكبرى الموسم الماضي عندما قاد سيارة مرسيدس بديلًا عن لويس هاميلتون.

وإذا ما انضمّ راسل إلى مرسيدس، فمن المرجّح أن يكون ذلك على حساب فالتيري بوتاس ليُجاور بطل العالم سبع مرات، أو أن يحلّ مكان هاميلتون إذا ما قرر حامل اللقب الاعتزال أو ترك صفوف العلامة الألمانية بعد انتهاء عقده لعام واحد لموسم 2021.

وقد سبق وصرّح هاميلتون بأنه "سيكون من الرائع أن يتمّ حسم الأمور قبل العطلة الصيفية"، فيما يتعلّق بالمواصلة مع مرسيدس لما بعد هذا العام.

وضمن معرض حديثه الحصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال راسل عن ذلك: "أعتقد أننا وبطبيعة الحال نريد جميعًا أن يتمّ حسم الأمور بأيّة طريقة بحلول العطلة الصيفية. إذ أرى بأنّ ذلك سيكون في صالح جميع الأطراف".

وأضاف: "لأكون صريحًا، فأنا لا أضغط في تلك المسألة مع أي أحد - سواء مرسيدس أو ويليامز، وذلك لكوني مركّز بشكل كامل على وظيفتي هنا".

وتابع: "وأعلم، مثلما سبق وقلت، أنّه وفي حال قدّمت الأداء الذي أعرف أن بوسعي تقديمه، فإنّك بذلك تضع نفسك على واجهة المتجر، كما أرى بأنّ ذلك السباق في البحرين قد منحني الفرصة الفريدة لأبرهن على ذلك بشكل كبير".

وأكمل: "لذلك لا أضغط في الحقيقة فيما يخصّ تلك المسألة، أحاول فقط الاستمتاع بكل سباق في المكان الذي أتواجد فيه".

وعند سؤاله إذا ما كان "حسم الأمور بأيّة طريقة" يعني أنّها مسألة اختيار بسيط بين انضمامه إلى مرسيدس لموسم 2022 أو بقائه مع ويليامز لموسم رابع على التوالي، قال راسل: "هنالك الكثير من الحديث حول ترقية إلى صفوف مرسيدس، أو انتقال إن صح القول".

وتابع: "لكن أعتقد أنّه وفي نهاية الأمر، مرسيدس تدير مسيرتي، ويريدون الأفضل لي، إذ أنهم في موقع فريد جدًا على هذا الصعيد".

واختتم: "في حال يرون أنني أستحق الفرصة، فستكون متاحة، وإذا ما يرون عكس ذلك، عندها سيجدون لي مقعدًا في أي مكان حيث يُمكنني مواصلة التطوّر. لكنني أعتقد أنني مستعد للمنافسة على بطولة العالم وتحقيق الانتصارات".

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