راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم

تمّ ربط راسل - الذي ينتهي عقده مع ويليامز نهاية موسم 2021 - بانتقال محتمل إلى مرسيدس لموسم 2022 بعد تأدياته المثيرة للإعجاب كناشئ للصانع الألماني.

فيما آثرت مرسيدس عدم الاستعجال في اتّخاذ أيّ قرار بشأن تشكيلتها للموسم المُقبل، لكنها تتجه لأن تعلب دورًا أساسيًا في سوق السائقين ضمن موسم انتهاء عقودهم المُقبل.

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في المقابل، وجدت إحدى قطع الأحجية مكانها لموسم 2022 وما بعده اليوم الأربعاء عندما أعلنت مكلارين تجديد عقده سائقها لاندو نوريس لعدة مواسم.

لينضم نوريس إلى شارل لوكلير سائق فيراري وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في امتلاكهم لعقود طويلة الأمد مع فرقهم، ما يوفّر استقرارًا يمتد على الأقل حتى نهاية موسم 2023.

وقد صرّح راسل اليوم على هامش جائزة موناكو الكبرى عن رغبته في الانضمام إلى زملائه من السائقين الشباب في الحصول على عقد طويل الأمد بدءًا من 2022 لضمان أن تكون لديه المنصة المناسبة للتطوّر.

فقال: "أتواجد في وضع جيّد بالتأكيد في الوقت الحالي، أن أكون سائقًا حرًا بهذه الطريقة بالتوجه إلى العام المُقبل".

وأضاف: "أعتقد بأن الاستقرار والاستدامة عاملان مهمان للغاية، حيث أنّه كان واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة مدى صعوبة الانتقال والتأقلم مع فريق جديد".

وتابع: "لذلك أرى أنه ومهما كان الفريق الذي سأتواجد فيه العام المُقبل، أودّ أن أستمر فيه لبضعة مواسم على الأقل، إذ سيكون من المهم الحصول على ذلك الاستقرار والثبات من أجل النموّ والتطور".

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جديرٌ بالذكر أنّ راسل يخوض حاليًا موسمه الثالث والأخير ضن عقده مع ويليامز، حيث لطالما أثار الإعجاب مع الفريق بالرُغم من معاناته المستمرة من أجل الوتيرة وفشله في تسجيل أيّة نقاط خلال مسيرته هناك.