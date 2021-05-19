تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد التالي / هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم

أبدى جورج راسل رغبته في أن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد طويل الأمد، وذلك من أجل سعيه للحصول على "الثبات والاستقرار من كي يتقدم ويتطور كسائق".

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم

تمّ ربط راسل - الذي ينتهي عقده مع ويليامز نهاية موسم 2021 - بانتقال محتمل إلى مرسيدس لموسم 2022 بعد تأدياته المثيرة للإعجاب كناشئ للصانع الألماني.

فيما آثرت مرسيدس عدم الاستعجال في اتّخاذ أيّ قرار بشأن تشكيلتها للموسم المُقبل، لكنها تتجه لأن تعلب دورًا أساسيًا في سوق السائقين ضمن موسم انتهاء عقودهم المُقبل.

اقرأ أيضاً:

في المقابل، وجدت إحدى قطع الأحجية مكانها لموسم 2022 وما بعده اليوم الأربعاء عندما أعلنت مكلارين تجديد عقده سائقها لاندو نوريس لعدة مواسم.

لينضم نوريس إلى شارل لوكلير سائق فيراري وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في امتلاكهم لعقود طويلة الأمد مع فرقهم، ما يوفّر استقرارًا يمتد على الأقل حتى نهاية موسم 2023.

وقد صرّح راسل اليوم على هامش جائزة موناكو الكبرى عن رغبته في الانضمام إلى زملائه من السائقين الشباب في الحصول على عقد طويل الأمد بدءًا من 2022 لضمان أن تكون لديه المنصة المناسبة للتطوّر.

فقال: "أتواجد في وضع جيّد بالتأكيد في الوقت الحالي، أن أكون سائقًا حرًا بهذه الطريقة بالتوجه إلى العام المُقبل".

وأضاف: "أعتقد بأن الاستقرار والاستدامة عاملان مهمان للغاية، حيث أنّه كان واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة مدى صعوبة الانتقال والتأقلم مع فريق جديد".

وتابع: "لذلك أرى أنه ومهما كان الفريق الذي سأتواجد فيه العام المُقبل، أودّ أن أستمر فيه لبضعة مواسم على الأقل، إذ سيكون من المهم الحصول على ذلك الاستقرار والثبات من أجل النموّ والتطور".

اقرأ أيضاً:

جديرٌ بالذكر أنّ راسل يخوض حاليًا موسمه الثالث والأخير ضن عقده مع ويليامز، حيث لطالما أثار الإعجاب مع الفريق بالرُغم من معاناته المستمرة من أجل الوتيرة وفشله في تسجيل أيّة نقاط خلال مسيرته هناك.

تذاكر
المشاركات
التعليقات
نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد

المقال السابق

نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد

المقال التالي

هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن

هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة موناكو الكبرى تذاكر
قائمة السائقين جورج راسل

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021

3
فورمولا 1

هل الفورمولا واحد بنفس الجودة التي كانت عليها من قبل؟

11س
4
فورمولا 1

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم

5
فورمولا 1

نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد

10س
أحدث الأخبار
هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن
فورمولا 1

هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم
فورمولا 1

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم

نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد
فورمولا 1

نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد

10س
هل الفورمولا واحد بنفس الجودة التي كانت عليها من قبل؟
فورمولا 1

هل الفورمولا واحد بنفس الجودة التي كانت عليها من قبل؟

11س
ساينز ما زال يتأقلم مع نظام الانطلاقة لسيارة فيراري
فورمولا 1

ساينز ما زال يتأقلم مع نظام الانطلاقة لسيارة فيراري

12س
أحدث ملفات الفيديو
معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
08-05-2021

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
08-05-2021

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

أبيتبول يحصل على منصب جديد  00:27
فورمولا 1
06-05-2021

أبيتبول يحصل على منصب جديد 

جورج راسل More from
جورج راسل
راسل يشعر أن سباق إسبانيا هو الأفضل له على الإطلاق مع ويليامز جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

راسل يشعر أن سباق إسبانيا هو الأفضل له على الإطلاق مع ويليامز

ويليامز: لا شكوى "مُطلقاً" حيال حادثة راسل وبوتاس في إيمولا جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1

ويليامز: لا شكوى "مُطلقاً" حيال حادثة راسل وبوتاس في إيمولا

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021

هل الفورمولا واحد بنفس الجودة التي كانت عليها من قبل؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل الفورمولا واحد بنفس الجودة التي كانت عليها من قبل؟

نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم

روسي لا يحبّ سباقات الموتو جي بي المتقلّبة "الخطرة"
موتو جي بي موتو جي بي

روسي لا يحبّ سباقات الموتو جي بي المتقلّبة "الخطرة"

فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون ويضمن صدارة التجارب الحرّة الثالثة في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على هاميلتون ويضمن صدارة التجارب الحرّة الثالثة في برشلونة

أحدث الأخبار

هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: قمتُ "بعمل جيد" حتى الآن لتفادي الحوادث مع فيرشتابن

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل يرغب بأن يكون عقده التالي في الفورمولا واحد لعدة مواسم

نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد

هل الفورمولا واحد بنفس الجودة التي كانت عليها من قبل؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل الفورمولا واحد بنفس الجودة التي كانت عليها من قبل؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.