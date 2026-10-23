فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

راسل يرد على ادعاءات هورنر بشأن جهاز محاكاة ريد بُل

ردّ جورج راسل سائق مرسيدس الحالي، على ادعاءات كريستيان هورنر بأنّه ولاندو نوريس وأوسكار بياستري دفعوا أموالًا لاستخدام جهاز محاكاة ريد بُل عندما كانوا سائقين ناشئين.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 23-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

ردّ جورج راسل، سائق مرسيدس في بطولة العالم للفورمولا 1، على ادعاءات كريستيان هورنر، الرئيس التنفيذي السابق لفريق ريد بُل ريسينغ ومدير الفريق، بأنّه ولاندو نوريس وأوسكار بياستري كانوا يدفعون أموالًا لاستخدام أجهزة المحاكاة التابعة للفريق المتمركز في ميلتون كينز.

حيث صرّح هورنر، الذي أُقيل من ريد بُل العام الماضي، خلال ظهوره في بودكاست "هاي بيرفورمانس" هذا الأسبوع، أن السائقين الثلاثة دفعوا أموالًا لاستخدام جهاز محاكاة الفريق عندما كانوا أصغر سنًا.

ووفقًا لـ هورنر، أخبره الشخص المسؤول عن تشغيل جهاز المحاكاة بأن السائقين الثلاثة الناشئين كانوا أفضل من السائقين الذين يمتلكهم ريد بُل بالفعل، لكن هيلموت ماركو لم يكن مهتمًا بالتعاقد معهم.

حيث قال هورنر: "أتذكر أن جورج راسل كان يدفع لنا مقابل استخدام جهاز المحاكاة، وكذلك لاندو نوريس وأوسكار بياستري. كان آباؤهم يكتبون الشيكات كي يتمكنوا من التدرب على جهاز محاكاة السائقين الذي كان لدينا".

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وأضاف: "كان الشخص المسؤول عن الجهاز يأتي إليّ ويقول: 'كريستيان، هؤلاء الشبان أفضل من السائقين الناشئين الذين لدينا حاليًا'. أتذكر أنني اصطحبتهم إلى هيلموت وقلت له: 'انظر، أعتقد حقًا أنه ينبغي لك إلقاء نظرة على هؤلاء السائقين'".

وسُئل راسل، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، عن تصريحات هورنر خلال حديثه إلى وسائل الإعلام قبيل جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

وأوضح السائق البريطاني: "في عام 2013، لم تكن أجهزة المحاكاة أمرًا شائعًا بالنسبة إلى أي فريق. لم تكن فرق الناشئين تمتلك أجهزة محاكاة، وكانت هناك فرصة لخوض بعض التجارب على ذلك الجهاز باستخدام سيارة فورمولا رينو".

وأكمل: "لذا، كان الأمر يتعلق أكثر بالتحضير للاختبارات والقيادة في السلسلة التي كنا نتسابق فيها، لأن الفرق، كما قلت، لم تكن تمتلك أجهزة محاكاة. هذا كل ما في الأمر، وهذا كل ما سأقوله".

يشار إلى أن جائزة الولايات المتحدة الكبرى تقام خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر على حلبة الأمريكيتين، لتكون بداية المرحلة الأخيرة من الموسم التي تتضمن ثلاث جولات متتالية.

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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