راسل "يرحّب كلياً" بتواجد فيرستابن كزميل له في مرسيدس

تبحث مرسيدس عن بديل لنجمها لويس هاميلتون الذي سينضم إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

واعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس علناً عدة مرات بأنه يريد ضمّ فيرستابن لصفوف فريقه، حيث تلقت تعليقاته هذه انتقادات مباشرة من قبل أوليفر مينتزلاف المدير الإداري لدى ريد بُل، الذي صرّح بأن تصريحات وولف العلنية تلك بمثابة "قلة احترام".

ويمتلك فيرستابن عقداً مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028، لكن هناك الكثير من التكهنات حيال مستقبله ضمن صفوف العلامة النمساوية، خاصة وسط صراع القوى الذي يشهده الفريق حالياً والذي أدى إلى إعلان رحيل آدريان نيوي عبقري التصميم في 2025 كذلك.

ورغم أن انتقالاً مبكراً إلى مرسيدس يبدو مستبعداً حتى الآن بالنسبة إلى فيرستابن، لكن راسل أوضح بأنه يرحب بمثل هذا التحدي، وتواجد بطل عالم ثلاث مرات كزميل له.

فقال: "أنا أرحّب بذلك كلياً. وصلتُ إلى مرسيدس في 2022، بعد إنجازات لويس الأسطورية وانتصاراته. وتلك كانت مهمة هائلة الصعوبة لأي سائق".

وأردف: "أنا أثق بنفسي، وعليك مواجهة الأفضل على نفس السيارة لإظهار قدراتك، أشعر بأن وجود لويس إلى جانبي كزميل خلال المواسم الثلاثة السابقة.. لقد كان زميلاً هائلاً بالفعل، إنه سائق رائع".

واسترسل: "نحن نضغط بعضنا البعض كل جولة. أنا أرحّب كلياً بتواجد ماكس، أود مواجهة الأفضل. يريد الجميع إثبات ما لديهم".

وتعقيباً على رحيل نيوي من ريد بُل، قال راسل: "أنا أكنّ له كل الاحترام. إنه أسطورة بكل ما حققه في هذه الرياضة".

وأكمل: "كما تعلمون، فلن يغير ذلك من حياتنا، إلا إن كان سيأتي سراً إلى مرسيدس، من يدري؟".

واختتم: "أحياناً يحتاج الناس للتغيير، والبداية من جديد لجميع الأطراف وسيكون من المثير رؤية كيفية سير الأمور".