راسل يرث الفوز بعد معركةٍ داميةٍ دمّرت سباق فيرستابن ونوريس في النمسا

لطالما قيل أن الأمور بخواتيمها، وهذا بالضبط ما كان عنوان سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.

إذ بدا أنه سباق محسومٌ في البداية لصالح فيرستابن الذي كان مرتاحاً تماماً على متن ريد بُل، لكن خطأ الفريق أثناء وقفة الصيانة الثانية التي أدت لخسارة بعض الوقت (إضافة لمشاكل التماسك لاحقاً) أدى لاقتراب نوريس بشكل كبير من الهولندي.

وبدا نوريس سريعاً جداً بالفعل لكنه تسبب بحادثة غيرت وجه السباق بأكمله، ليخرج منه راسل بالضحكة الأخيرة ويفوز أمام أوسكار بياستري وكارلوس ساينز سائقي مكلارين وفيراري.

مجريات السباق

الانطلاقة ومشكلة لوكلير

بدأ الجميع السباق بإطارات ميديوم وقدم فيرستابن انطلاقة مثالية على حلبة ريد بُل رينغ ليحافظ على موقعه أمام نوريس وسيارتي فيراري: حيث تقدم جورج راسل على زميله لويس هاميلتون.

ولم تكد تمر اللفة الأولى حتى شوهدت سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير في منصة الصيانة مع تبديل للجانح الأمامي.

وفي الإعادة شوهد أوسكار بياستري وهو يرتطم بسيارة لوكلير ما تسبب بكسر الجانح الأمامي لأصيل موناكو.

ورغم أن هاميلتون نجح بتجاوز ساينز لكن لاحقاً عاد الإسباني ليضع سيارة فيراري أمام هاميلتون فاصلاً سائقي مرسيدس بالمركز الرابع.

واصل فيرستابن توسيع فارق الصدارة ليتجاوز 3 ثوانٍ في اللفة السابعة التي شهدت استعادة بياستري لموقعه أمام بيريز بالمركز السادس.

الوقفات الأولى لسائقي المقدمة

فارق صدارة فيرستابن تجاوز 5 ثوانٍ ونصف بحدود اللفة 22 التي شهدت دخول هاميلتون كأول سائقي المقدمة، إلى المنصة لينتقل من ميديوم إلى هارد ويخرج خلف بياستري.

وتتالت السيارات بعده حيث دخل فيرستابن ونوريس بعد فترة وجيزة وكذلك بقية سائقي الطليعة، بينما بقي بياستري أطول من غيره في المركز الأول المؤقت.

في هذه الأثناء تلقى هاميلتون عقوبة 5 ثوانٍ لصعوده على الخط الأبيض لمدخل خط الحظائر، وكان فرناندو ألونسو قبله قد تلقى عقوبة 10 ثوانٍ لقاء حادثته مع جو غوانيو سائق ساوبر.

ومع إكمال بياستري لوقفة الصيانة وخروجه سادساً، عاد ترتيب المراكز إلى حاله السابق مع فيرستابن أولاً بفارق 6.7 ثانية أمام نوريس.

راسل - الوحيد الذي انتقل إلى ميديوم مقابل انتقال الجميع إلى هارد - كان يحتل المركز الثالث أمام ساينز وهاميلتون ومن ثم بياستري.

وكان من اللافت تقدم سيارتي هاس اللتين أكملتا توقفين مبكرَين إلى المركزين السابع والتاسع.

حيث كان سيرجيو بيريز سائق ريد بُل يفصل بينهما، قبل أن يتقدم المكسيكي (الذي تلقى عقوبة 5 ثوانٍ لإسراعه ضمن خط الحظائر) نحو المركز السابع أمام نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن ودانيال ريكاردو سائق آربي الذي كان عاشراً.

يشار إلى أن لوكلير بعد الحادثة في بداية السباق، دخل عدة مرات إلى منصة الصيانة مبدلاً بين أنواع الإطارات وكان يقبع في المراكز الأخيرة رغم أن مهندس سباقه طمأنه في البداية أنه قادر على الوصول إلى مراكز النقاط حتى دون سيارة الأمان.

وسُمع فيرستابن وهو يشتكي من سيارته وسط انخفاض الفارق أمام نوريس إلى فلك الدقائق الستّ مع مواجهة الهولندي للسيارات المتأخرة.

وقفات الصيانة الثانية وتقلص فارق الصدارة

راسل دخل إلى منصة الصيانة منتقلاً إلى هارد في اللفة 47 وتلاه ساينز الذي انتقل إلى ميديوم. بينما نجح بياستري بالتقدم على هاميلتون قبل وقفة الصيانة.

في اللفة 52، دخل فيرستابن (وعانى من وقفة صيانة طويلة) ونوريس المنصة لينتقلا إلى ميديوم وينخفض الفارق بينهما إلى أقل من ثانيتين.

وتواصل تقلص الفارق تدريجياً خاصة وأن إطارات نوريس أجدد قليلاً من تلك التي كان يستعملها فيرستابن.

وفي اللفة 54 انخفض الفارق أكثر لأقل من ثانية، وبدا نوريس مصمماً على انتزاع الصدارة، ورغم قدرة الهولندي على الابتعاد بشكل طفيف لكن فيرستابن واصل الشكوى من السيارة مؤكداً أنه لا يمتلك التماسك الكافي.

معركة الصدارة وحادثة نوريس وفيرستابن

رغم نجاح نوريس بتجاوز وجيز الأمد لسيارة ريد بُل لكنه خرج عن حدود المسار ليضطر لإعادة المركز.

إلا أن البريطاني لم يوقف ضغطه المتواصل على الهولنديّ حيث بات الفارق بينهما قريباً من نصف ثانية وصولاً للفة 60.

لكن الحوادث كانت بالمرصاد، حيث ارتطم نوريس وفيرستابن مرتين في حادثة واحدة، ما أدى لانثقاب إطارين من كلتا السيارتين وتلقي نوريس لعقوبة 5 ثوانٍ ومن ثم انسحابه وتلقيه بعد ذلك عقوبة 10 ثوانٍ لتسببه بالحادثة.

فيرستابن عاد للحلبة على إطارات سوفت بعد وقفة الصيانة الاضطرارية خلف هاميلتون بالمركز الخامس.

كل هذا ما منح راسل صدارة السباق أمام ساينز وبياستري في اللفة 65 من عمر السباق.

بياستري شق طريقه ليتقدم على ساينز خاطفاً المركز الثاني خلف راسل بفارق 2.7 ثانية فقط ارتفع لاحقاً إلى 3 ثوانٍ مع بقاء 4 لفات فقط حتى النهاية.

ورغم محاولات بياستري الأخيرة لكن راسل تمكن من السيطرة على ما تبقى من لفات ليقطع خط النهاية أولاً، مهدياً فوزاً ثميناً لفريقه مرسيدس.

بياستري أكمل ثانياً خلف راسل وأمام ساينز، بينما أكمل هاميلتون وفيرستابن ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

محاولات بيريز المستميتة لخطف المركز السادس من نيكو هلكنبرغ لم تفلح، حيث اجتاز سائق هاس خط النهاية أمام المكسيكي ليكسب المركز السادس أمام بيريز.

ماغنوسن أنهى السباق ثامناً أمام ريكاردو وغاسلي الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق