فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

راسل يراهن أنتونيللي بمليون دولار على استحالة تسجيله سلة ساحقة "سلام دنك" في قطر.. قبل أن يندم فورًا!

راهن جورج راسل زميله كيمي أنتونيللي بمليون دولار على أنه لن يتمكن من تسجيل سلة ساحقة "سلام دنك"، لكنه شاهده ينطلق بسرعة ويحطم حلقة السلة أمام الجماهير.

راهان ماجومدار

منشور: 28-11-2026

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كيمي أنتونيللي وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

عالم السهام الفضية



لعشاق مرسيدس: إليكم كل ما يستجد حول فريق "السهام الفضية"، بما في ذلك أخبار الفورمولا 1، ومستجدات السائقين، وتطوير السيارات، وتحليلات السباقات، مباشرةً من مقري الفريق في براكلي وبريكسورث.

ربما شعر جورج راسل بالاطمئنان إلى أنه لن يضطر إلى فتح دفتر شيكاته. فبينما كان يقف على منصة جماهير مرسيدس-إيه إم جي بتروناس في حلبة لوسيل الدولية، نظر السائق البريطاني، الذي يبلغ طوله 1.85 متر، إلى زميله الذي يبلغ طوله 1.72 متر، ويُعد من أقصر السائقين على شبكة انطلاق الفورمولا 1، وأطلق تحديًا عفويًا بقيمة مليون دولار.

وقال راسل عبر الميكروفون في مقطع انتشر على نطاق واسع ونشره الحساب الرسمي للفورمولا 1 على منصة تيك توك: "إذا تمكنت من تسجيل سلة ساحقة، فسأمنحك مليون دولار".

لكن كيمي أنتونيللي لم يحاول التفاوض بشأن شروط الرهان. فبينما أبدت مقدمة الفعالية دهشته، وانفجرت الجماهير القطرية بالهتاف، وضع بطل العالم المتوج حديثًا الميكروفون على الأرض، وانطلق بأقصى سرعة نحو الطرف الأيمن من المنصة.

ونادته مقدمة الفعالية قائلة: "انتظر، انتظر، انتظر! إلى أين تذهب؟ لا، لا، كيمي!".

وبعد أن لمح حلقة كرة سلة مثبتة على أحد الجدران القريبة من المنصة في منشآت لوسيل، اندفع أنتونيللي مباشرة خارج المنصة، وقفز في الهواء، وضرب الحلقة بقوة جعلتها تميل إلى الأسفل بشكل واضح، وسط هتافات صاخبة من الجماهير التي كانت تتابع المشهد.

وعندما عاد أنتونيللي إلى الكادر وهو يبتسم ابتسامة عريضة، لم يجد راسل سوى هز رأسه أمام الميكروفون، قائلًا: "واو! حسنًا، بدأت أشعر الآن ببعض الندم على ما قلته للتو".

أما أنتونيللي، فالتقط الميكروفون مجددًا، وواجه مقدمة الفعالية المذهولة قائلًا: "لقد حطمت الحلقة!".

أجواء مرسيدس الهادئة وسط الهيمنة على تجارب لوسيل

تعكس الأجواء المرحة على المنصة ما يقدمه الفريق على الحلبة طوال عطلة نهاية الأسبوع. فبعد حسم لقبي موسم 2026 بالفعل، وتصدر مرسيدس بطولة الصانعين برصيد 666 نقطة، متقدمة بفارق 149 نقطة عن فيراري، ونجاح أنتونيللي في تحطيم الرقم القياسي الذي سجله سيباستيان فيتيل عام 2010، بعدما حسم لقب السائقين في مكسيكو سيتي بعمر 20 عامًا و68 يومًا، فرض السائقان سيطرتهما على جميع التجارب في قطر، محققين ثلاث ثنائيات متتالية في المركزين الأول والثاني.

وتصدر أنتونيللي التجارب الحرة الأولى بزمن 1:23.217 دقيقة، متقدمًا بنصف ثانية على راسل، قبل أن يحسن زمنه إلى 1:23.077 دقيقة في التجارب الحرة الثانية، متفوقًا بفارق 0.127 ثانية على زميله. ثم أكمل الهيمنة في التجارب الحرة الثالثة يوم السبت، مسجلًا 1:22.400 دقيقة، ومتقدمًا بفارق 0.249 ثانية، ليترك أقرب منافسي مرسيدس، ماكس فيرستابن، متأخرًا بأكثر من نصف ثانية.

ومع ذلك، لا يزال أمام السائقين مهمتان فعليتان خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم. فقد أقر أنتونيللي، الذي يمتلك 402 نقطة و9 انتصارات، قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع بأن عدم صعوده إلى منصة التتويج في سباقي ساو باولو، حيث حل خامسًا، ولاس فيغاس، حيث جاء رابعًا، جعله أكثر رغبة في إنهاء الموسم بقوة.

كيمي أنتونيللي وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

وقال: "استمتعت بالأمر، لكنني في الوقت نفسه لم أستمتع به، لأن السباقين الأخيرين لم يسيرا بالطبع وفقًا لما كنا نخطط له، رغم أن الوتيرة كانت موجودة".

أما راسل، الذي يمتلك 264 نقطة، فيدخل جائزة قطر الكبرى متساويًا مع لاندو نوريس في المركز الرابع، ومتأخرًا بثلاث نقاط فقط عن لويس هاميلتون سائق فيراري، صاحب 267 نقطة، في الصراع على المركز الثالث، وذلك بعد إنهائه سباق لاس فيغاس في المركز التاسع، وما أعقبه من جولة جديدة من التصريحات الحادة المتبادلة مع فيرستابن.

وإذا تمكنت مرسيدس من تحويل أفضلية التجارب إلى انطلاق جديد من الصف الأول مساء الأحد تحت أضواء لوسيل، فقد يجد راسل نفسه مضطرًا إلى دعوة أنتونيللي لتناول العشاء، حتى لو نجح في الاحتفاظ بمليون دولار في حسابه!

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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