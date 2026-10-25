فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

راسل يدعو إلى إعادة النظر في قواعد الفورمولا 1 بعدما أصبحت السيارات "مضطرة للسير بارتفاع منخفض جدًا وبقساوة كبيرة"

يرى جورج راسل أنّ الفورمولا 1 بحاجة إلى إعادة النظر في الطريقة التي تُضبط بها سياراتها حاليًا، من حيث انخفاض ارتفاعها وقساوة نظام التعليق.

منشور: 25-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

يواجه جورج راسل، سائق مرسيدس في الفورمولا 1، تحديًا صعبًا في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، بعدما أدّت التصفيات المخيّبة للآمال إلى انطلاقه من المركز السادس. وفي حين سينطلق زميله ومتصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي من قطب الانطلاق الأول، يرى السائق البريطاني أنّ الفورمولا 1 قد تحتاج إلى إعادة النظر في مدى انخفاض السيارات وقساوة إعداداتها، عقب الانتقادات الموجّهة إلى المطبات على حلبة الأمريكيتين.

وكان ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، أول من أثار الشكاوى يوم الخميس، قبل انطلاق عطلة نهاية أسبوع السباق، إذ وصف المطبات بأنها "غير مقبولة" و"خارجة عن السيطرة". وأيّد راسل موقف السائق الهولندي، لكنه أضاف، عقب يوم السبت المخيّب للآمال بالنسبة إليه، أنّ السيارات نفسها تتحمل جزءًا من المسؤولية عن المشكلة.

وقال راسل بشأن سطح الحلبة: "نعم، أعني أنّ الوضع سيئ جدًا بالفعل. لكنّ الأمر يشكّل دائمًا تحديًا عندما تكون مضطرًا إلى تشغيل السيارة بارتفاع منخفض جدًا وبقساوة كبيرة. إذا كان بإمكاننا فعل ذلك على الحلبات، فربما علينا التفكير في كيفية السماح لنا بتشغيل السيارات ضمن نطاق أكثر منطقية".

وكان راسل قد دعا يوم الخميس إلى إعادة تعبيد حلبات الفورمولا 1 "كل عامين تقريبًا"، مشيرًا إلى أنّ المسافة بين السيارات وسطح الأرض لا تتجاوز "10 مليمترات" عند نهاية الخطّ المستقيم.

واعترف بوبي إبستين، رئيس حلبة الأمريكيتين، بأنّ التموج عند المنعطف الأول "غير مقبول في رأيه"، لكنه أوضح لشبكة "إي إس بي إن" أنّه "لا يوجد حل سهل". من جانبه، شبّه أوسكار بياستري، سائق مكلارين، ذلك التموج بـ"قفزة في سباقات الموتوكروس"، بعدما أنهى التصفيات في المركز السابع.

ولم تسر حصة التصفيات يوم السبت كما أرادها سائق مرسيدس. إذ ابتعد بفارق 0.441 ثانية عن أنتونيللي، وقال إنّه ببساطة لم يتمكن من تسجيل لفة متكاملة في القسم الثالث من التصفيات.

وأوضح: "أعتقد أنّني ارتكبت خطأين في لفتَي القسم الثالث، وهذا كل ما في الأمر فعلًا. كنت أشعر بأنّ الأمور تسير على نحو جيد جدًا في المقطع الأول. كان شعوري جيدًا، لكنني واجهت صعوبة في المنعطفات البطيئة، ولم أتمكن ببساطة من جمع كل الأمور معًا في القسم الثالث".

وكان الخطأ الذي ارتكبه خلال محاولته الأولى مكلفًا.

وأضاف: "لم يكن الأمر سوى انزلاق واحد عند المنعطف الثاني عشر، ثم بدأت الأمور تتفاقم تدريجيًا. خسرت كل شيء في المقطع الثالث. نعم، هذا كل ما في الأمر".

ووصف لاندو نوريس الرياح بأنها الأسوأ التي اختبرها على الإطلاق، لكن راسل قال إنّ الغطاء السحابي أحدث فرقًا كبيرًا أيضًا.

وقال: "نعم، كان للغطاء السحابي تأثير كبير أيضًا، لذا لا أعتقد أنّ أي سائق حسّن زمنه في اللفة الأخيرة، لأنّ الشمس ظهرت. لكن لسوء الحظ، لم تكن لفتي الأولى جيدة بما يكفي".

وعندما سُئل عن سبب تأثير الغيوم بهذا القدر، أجاب: "الأمر ببساطة أنّ درجة حرارة الحلبة ترتفع بضع درجات بالنسبة إلى الجميع، وعندما تصل إلى المقطع الثالث، يُحدث ذلك فارقًا كبيرًا في الإطارات، وفي مدى بقائها ضمن النطاق الحراري المناسب أو خروجها عنه".

ويضعه الانطلاق من المركز السادس أمام مهمة صعبة. إذ يستطيع أنتونيللي حسم لقب بطولة العالم يوم الأحد إذا فاز بالسباق، بشرط أن ينهي راسل في المركز التاسع أو أسوأ، ولويس هاميلتون في المركز الخامس أو أسوأ.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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