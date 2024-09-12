راسل يدعم أنتونيللي: "سينافسني بشدة الموسم المقبل"
يرى جورج راسل سائق مرسيدس، أن أندريا كيمي أنتونيللي، زميله الجديد لموسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد، سيتأقلم بسرعة ويكشف عن موهبته وسرعته.
كشفت مرسيدس مؤخراً هوية السائق البديل عن لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري في الموسم المقبل.
وجاء الإعلان ليؤكد التكهنات المتواصلة بأن أنتونيللي سينضم لصفوف السهام الفضية مجاوراً راسل.
ويتوقع الكثيرون مستقبلاً زاهراً للإيطالي اليافع الذي قفز بسرعة من سلاسل الناشئين، متجاوزاً الفورمولا 3، ليترقى مباشرة إلى الفورمولا 2 ومن ثم الفورمولا واحد العام المقبل.
وأثنى راسل على إمكانيات زميله المستقبلي، حيث قال: "لطالما كنت من مؤيدي فكرة أن اكتساب المزيد من الخبرة في السباقات، مع الإطارات والفريق، يعني المزيد من التحسن".
وأكمل: "لكن اليوم، لا أعتقد أنني أسرع مما كنتُ عليه بعمر 17 عاماً".
وأردف: "إما أن تمتلك السرعة أو لا تمتلكها، وكيمي بالتأكيد يمتلك السرعة، فقد أثبت ذلك خلال جميع السلاسل التي شارك بها".
وكان أنتونيللي قد شارك في الحصة الأولى من التجارب الحرة على حلبة مونزا، لكنه تعرض لحادثة منعته من إكمالها.
وتعليقاً على هذه الفكرة، قال راسل: "ستكون هناك أخطاء، جميعنا تعرضنا لذلك".
وأضاف: "أعتقد أن جميع السائقين ارتكبوا الأخطاء في أولى مواسمهم. لكن تلك الحوادث تلقى المزيد من الضوء في حال كان السائق من فرق المقدمة".
واختتم: "كيمي سريع بشكل هائل، وليس لديّ أيّ شكّ بأنه سينافسني حقاً الموسم المقبل. لا أكاد أطيق صبراً لرؤية ما بوسعنا فعله معاً بدءاً من الموسم المقبل".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
هاميلتون: مرسيدس ستخوض سباقات أفضل من مونزا وستنافس على الفوز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
وولف ليس نادمًا على خسارة هاميلتون لصالح فيراري
نوريس: بوسع أنتونيللي التعلم من راسل أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
فيرستابن لا يستبعد لم الشمل مع نيوي من جديد في أستون مارتن
مرسيدس تعود إلى نقطة الصفر مع أرضية سبا "المربكة" ولن تستخدمها في باكو
بياستري يقبل دوره مع نوريس لكنه يؤكد أن الأوامر ستسمح لهما بالمنافسة
ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات