راسل يدعم أنتونيللي: "سينافسني بشدة الموسم المقبل"

كشفت مرسيدس مؤخراً هوية السائق البديل عن لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري في الموسم المقبل.

وجاء الإعلان ليؤكد التكهنات المتواصلة بأن أنتونيللي سينضم لصفوف السهام الفضية مجاوراً راسل.

ويتوقع الكثيرون مستقبلاً زاهراً للإيطالي اليافع الذي قفز بسرعة من سلاسل الناشئين، متجاوزاً الفورمولا 3، ليترقى مباشرة إلى الفورمولا 2 ومن ثم الفورمولا واحد العام المقبل.

وأثنى راسل على إمكانيات زميله المستقبلي، حيث قال: "لطالما كنت من مؤيدي فكرة أن اكتساب المزيد من الخبرة في السباقات، مع الإطارات والفريق، يعني المزيد من التحسن".

وأكمل: "لكن اليوم، لا أعتقد أنني أسرع مما كنتُ عليه بعمر 17 عاماً".

وأردف: "إما أن تمتلك السرعة أو لا تمتلكها، وكيمي بالتأكيد يمتلك السرعة، فقد أثبت ذلك خلال جميع السلاسل التي شارك بها".

وكان أنتونيللي قد شارك في الحصة الأولى من التجارب الحرة على حلبة مونزا، لكنه تعرض لحادثة منعته من إكمالها.

وتعليقاً على هذه الفكرة، قال راسل: "ستكون هناك أخطاء، جميعنا تعرضنا لذلك".

وأضاف: "أعتقد أن جميع السائقين ارتكبوا الأخطاء في أولى مواسمهم. لكن تلك الحوادث تلقى المزيد من الضوء في حال كان السائق من فرق المقدمة".

واختتم: "كيمي سريع بشكل هائل، وليس لديّ أيّ شكّ بأنه سينافسني حقاً الموسم المقبل. لا أكاد أطيق صبراً لرؤية ما بوسعنا فعله معاً بدءاً من الموسم المقبل".