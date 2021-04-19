راسل يخطط لمكالمة من أجل تصفية الأجواء مع بوتاس في الأيام المُقبلة

انسحب راسل سائق ويليامز من سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى بعد حادثة اصطدامه ببوتاس على سرعة عالية بالتوجّه إلى المنعطف الثاني بينما كانا يتنافسان على المركز التاسع.

وقد وجّه كل منهما اللوم للآخر في التسبب بتلك الحادثة التي أدّت إلى رفع العلم الأحمر وأوشكت أن تدمّر تمامًا سيارة مرسيدس التي يقودها بوتاس.

وقد صرّح راسل بأنّ بوتاس قد أخلّ بميثاق الشرف بين السائقين حول حركاتهم على السرعات العالية، الأمر الذي أنكره الفنلندي الذي صرّح بدوره بأنّه منافسته كانت "نظيفة" ولم يغيّر خط تسابقه.

وأقرّ المراقبون من جهتهم أنّ ما حصل كان مجرد حادثة تسابق، في ظل تأكيدهم بأنّ خط تسابق بوتاس بالتوجه إلى المنعطف لم يتغيّر.

وعقب الحادثة، توجّه راسل إلى قمرة قيادة سيارة بوتاس و"سأله إذا ما كان يحاول قتل كليهما"، كما نعته "بالأخرق" على لاسلكي الفريق.

لكنّ البريطاني الشاب أوضح عقب اجتماع المراقبين أنّه سيتحدث إلى بوتاس حول الحادثة من أجل تصفية الأجواء خلال الأيام المقبلة.

حيث قال: "سنتحدث أنا وفالتيري وسنصفّي الأجواء".

وأضاف: "بالطبّع في خضم الحدث وسخونة الأجواء ستكون هنالك الكثير من المشاعر، لكنني لا أنوي حمل أيّة ضغينة أو أن تجمعني علاقة سيئة بأيّ سائق في البطولة".

وتابع: "ما أقصده أنه نيتي هي تصفية الأجواء معه. وأنا واثق بأنه ستجمعنا مكالمة هاتفية على الأرجح هذا الأسبوع لوضع ما حدث وراءنا والمُضي قُدمًا. نحن جميعًا سائقو سباقات، وننافس على المراكز. الوضع يكون صعبًا للغاية ومحبطًا لنا جميعًا. فكما تعلمون، قلبك يتوقف في مثل هذه اللحظات عندما تتعرض لحادثة على سرعة 200 ميل/ساعة، حينها لا تعلم ما يحدث تحديدًا".

وأكمل: "غضبي تجاهه في تلك اللحظة كان بسبب أنني ظننت بأنه وضع كلينا في موقف خطير ويهدد الحياة، لقد كانت حادثة مخيفة للغاية لأكون صريحًا، على تلك السرعة. لحسن الحظ خرج كلانا على ما يرام، لكنّ الوضع كان ليكون مغايرًا تمامًا".