فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

راسل يخسر 90 نقطة أمام فيرستابن في صراع وصافة بطولة العالم للفورمولا 1 2026

يواصل جورج راسل نزيف النقاط خلف ماكس فيرستابن في سباق المنافسة على المركز الثاني، مع تبقي ما يصل إلى ثلاث جولات على نهاية الموسم.

منشور: 10-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

تدرس مرسيدس منح جورج راسل "كل الدعم الممكن" لضمان تحقيق المركزين الأول والثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين، وذلك بعد سلسلة من النتائج الكارثية.

تبقت ثلاث جولات على نهاية موسم 2026، بافتراض إقامة جائزتي قطر وأبوظبي الكبرى وفقاً للروزنامة المقررة، ولا زال خمسة سائقين يتنافسون على وصافة البطولة، وهم: ماكس فيرستابن برصيد 279 نقطة، وراسل برصيد 262 نقطة، ولويس هاميلتون برصيد 261 نقطة، وشارل لوكلير برصيد 249 نقطة، ولاندو نوريس برصيد 246 نقطة، وذلك بعدما حسم أندريا كيمي أنتونيللي لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1 في المكسيك.

وعاش راسل سلسلة كارثية خلال آخر خمسة سباقات جائزة كبرى، إذ لم يحصد سوى 26 نقطة، مقابل 116 نقطة لفيرستابن. فقد تعرض السائق البريطاني لعطل في وحدة الطاقة بماليزيا، ثم خرج من السباق القصير بحادث وتلقى عقوبة بسبب تغيير المحرك في سنغافورة، وقدم أداءً ضعيفاً بصورة محيرة في أوستن، وواجه مشكلة في نشر الطاقة بالمكسيك، قبل أن يفقد السيطرة على سيارته وينزلق بها عند مخرج منطقة الصيانة، بعدما كان يقدم أداءً جيداً في ساو باولو.

وقال مدير فريق مرسيدس توتو وولف، عقب جائزة البرازيل الكبرى التي حسم خلالها الفريق لقب الصانعين: "لم أفكر بعد في بطولة السائقين".

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

وأضاف: "نريد بالتأكيد أن يحصد راسل أكبر عدد ممكن من النقاط، ونأمل أن ينهي البطولة في المركز الثاني. وعلينا التفكير فيما سنفعله لتحقيق ذلك، لكن من الممكن أن نمنحه كل الدعم الممكن".

وكان احتفال مرسيدس بانتصارها في إنترلاغوس هو التاسع لها في الفورمولا 1، والثاني الذي يحققه راسل معها، بعدما ساهم بثلاث نقاط في تتويج "السهام الفضية" بلقب الصانعين عام 2020، عندما حل بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى.

وعندما سُئل وولف عن كيفية منح راسل الدافع قبل موسم 2027، قال: "كما تعلمون، هذا هو لقب جورج اليوم، إنه لقب الصانعين، وهو جزء من الفريق، ويسعدني حقاً أنه يستطيع الاستمتاع بهذه اللحظة، لأننا ندين له بذلك".

وتابع: "كما تعلمون، لقد واجه أوقاتاً صعبة للغاية، وكان يوم أمس مثالاً جيداً على ذلك. فقد سيطر تماماً على التصفيات في الأجواء الماطرة، وكان من المفترض أن ينطلق من المركز الأول بسهولة، لكن اللفة الأخيرة حرمته من ذلك".

"الآن تبقت أمامنا ثلاثة سباقات. سنواصل، كما قلت، بذل أقصى ما لدينا، وسيتمكن من استعادة مستواه، ولا يساورني أي شك في ذلك بالنسبة إلى العام المقبل. فقد مرّ جميع الرياضيين العظماء بفترات صعبة، وسيكون ذلك جزءاً من مواصلة تطوره".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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