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راسل "يحسد بعض الشيء" زملاءه الذين وصلوا إلى فرق الصدارة

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راسل "يحسد بعض الشيء" زملاءه الذين وصلوا إلى فرق الصدارة
15-05-2020

كشف جورج راسل سائق ويليامز أنه "يشعر ببعض الحسد" لحصول عدد من أصدقائه المقربين على مقاعد ضمن فرق تنافسية، لكنه أشار إلى ثقته بأن فرصته ستبرز عاجلاً أم آجلاً.

يرى راسل أن التغييرات الدراماتيكية المتسارعة في سوق السائقين مؤخراً تبدو منطقية بالنظر إلى سعي فرق البطولة لتأمين مستقبلها مع مواهب صاعدة، حيث يعتقد أنّ ضمّ دانيال ريكادو إلى صفوف مكلارين سيكون وضعاً ممتازاً بالنسبة إلى لاندو نوريس.

حيث قال في حديث عبر منصة "إنستاغرام" مع قناة "سكاي أف1": "جميعنا سائقون يافعون، جميعنا نود تحقيق مسيرة مهنية ناجحة مع الانتصارات، الآن وحالاً".

وأكمل: "حتى نيكو روزبرغ، لا أعلم كم كان عمره عندما فاز بأول سباق له، كم من السنوات أمضاها في الفورمولا واحد، لكن إن قمت بعمل جيد وأداء رفيع، فستحصل على فرصتك".

وتابع: "هذا كل ما بوسعي القيام به حالياً. رؤية زملائي في مواقع تنافسية على متن سيارات قادرة على الفوز، لهو أمر يشعرني ببعض الحسد، لأنني أودّ أن أكون هناك بينهم ضمن المعركة".

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بالمقابل، اعترف البريطانيّ أنه كان على دراية ببعض الأمور خلف الكواليس خلال الأيام الأخيرة.

فقال: "كنت أعلم بعض الأمور مسبقاً! لقد تفاجأت في البداية، لكن كل شيء بدا منطقياً".

وأكمل: "فرق مثل فيراري، لا بد أن تفكر بالمستقبل، مع شارل وكارلوس (ساينز)، وتلك تشكيلة تحتمل البقاء لخمسة أو ستة أو حتى سبعة مواسم قادمة".

وتابع: "أعتقد أن ذلك أمر رائع بصراحة. أعتقد أن تغيير السائقين أمر رائع بالنسبة للمتابعين كذلك ولوسائل الإعلام أيضاً. ومن الواضح أن ذلك رائع في حال كنت سائقاً يافعاً".

وأردف: "لدينا الآن فيراري مع تشكيلة يافعة، وكذلك ريد بُل ولدينا لاندو مع مكلارين".

واستكمل: "ما زال أمام دانيال عدد من السنين أمامه، وكلاهما مع لاندو قد يبقيان ضمن تشكيلة مكلارين لأربعة، خمسة أو ستة مواسم قادمة".

واختتم: "ذلك يبدو منطقياً. وكما قلتُ ذلك سيثير الحماسة في الرياضة".

رالف شوماخر، تويوتا، جنسن باتون، هوندا

رالف شوماخر، تويوتا، جنسن باتون، هوندا

تصوير: إكس بي بي

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