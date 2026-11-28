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راسل يحرز قطب الانطلاق السادس له في 2026 وسط هيمنة مرسيدس على تصفيات قطر

أحرز جورج راسل سائق مرسيدس، قطب الانطلاق الأول بجدارة في جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، متفوقاً على زميله كيمي أنتونيللي، وسط هيمنة ساحقة للسهام الفضية على منافسات التصفيات في الدوحة.

فيليب كليرين

منشور: 28-11-2026

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توتو وولف وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

على حلبة لوسيل التي تتطلب مستويات عالية من الارتكازية، أثبتت مرسيدس تفوقها على منافسيها في جميع الحصص على مدار عطلة نهاية الأسبوع، واستفادت السهام الفضية من أفضليتها في المنعطفات لتحجز كامل صف الانطلاق الأول.

وتصدّر راسل أمام أنتونيللي بعد المحاولة الأولى من أصل محاولتين في القسم الثالث الحاسم من التصفيات، مسجلاً دقيقة و21.695 ثانية، بفارق قرابة عُشرين من الثانية أمام زميله بطل العالم، وبفارق مريح عن بقية المنافسين.

وبينما تساءل أنتونيللي عن سبب خروجه أولاً إلى الحلبة في المحاولات الأخيرة، عجز الإيطالي الشاب عن تحسين توقيته في محاولته الثانية ليكتفي بالمركز الثاني. وكاد راسل أن يعادل توقيته في المحاولة الأولى، لكنه لم يكن بحاجة إلى تحسينه ليحرز قطب الانطلاق السادس له في موسم شكّل اختباراً كبيراً لشخصيته.

ونجح لاندو نوريس، سائق مكلارين، في تحسين توقيته بعُشر من الثانية في لفّته الثانية ليحرز المركز الثالث أمام زميله أوسكار بياستري، فيما تفوّق إسحاق حجار على زميله في ريد بُل ماكس فيرستابن ليحجز المركز الخامس على شبكة الانطلاق.

وواصلت فيراري عطلة نهاية أسبوع كارثية في الدوحة، بعدما عانت من ضعف التماسك والوتيرة طوال حصص التجارب الحرة. ولم يتمكن شارل لوكلير من تحقيق أفضل من المركز السابع على شبكة الانطلاق، بفارق صادم بلغ 1.260 ثانية عن قطب الانطلاق الأول. وتفوّق أرفيد لينبلاد، سائق ريسينغ بولز الناشئ، على سيارة فيراري الثانية بقيادة لويس هاميلتون ليحرز المركز الثامن، فيما أكمل ليام لاوسون ترتيب العشرة الأوائل.

وبدت ريد بُل، وليس مكلارين، الأقرب نسبياً إلى مرسيدس في القسم الثاني من التصفيات، إذ سجّل حجار دقيقة و22.344 ثانية، بفارق أقل من ثلاثة أعشار من الثانية عن المتصدر راسل، الذي تفوّق بدوره على أنتونيللي بتوقيت بلغ دقيقة و22.079 ثانية.

وخلف هذين الفريقين ومكلارين، عانت فيراري مجدداً، إذ تأخر لوكلير بفارق ثانية كاملة، في وقت بدا فيه أن الحظيرة الإيطالية تنافس ريسينغ بولز.

لكن الفارق عن بقية المنافسين كان كافياً لتأهل سائقي الفريقين إلى القسم الثالث من التصفيات. وشهد الصراع على مراكز العشرة الأوائل منافسة محتدمة بين هاس وألبين وأودي، لكن أياً من الفرق الثلاثة لم يمتلك الوتيرة الكافية لتهديد لاوسون صاحب المركز العاشر.

وكان أوليفر بيرمان الأقرب إلى التأهل، إذ أخفق في بلوغ القسم الثالث بفارق 0.240 ثانية. وعوّض بيير غاسلي الوقت الذي خسره على الحلبة في حصة التجارب الحرة الثانية ليحرز المركز الـ12 على شبكة الانطلاق، أمام غابرييل بورتوليتو وزميله فرانكو كولابينتو. وسينطلق رافاييل كامارا، سائق هاس الناشئ، والمخضرم نيكو هلكنبرغ من الصف الثامن يوم الأحد.

وكانت مرسيدس وريد بُل الفريقين الوحيدين اللذين اكتفيا بتسجيل لفّة توقيتية واحدة في القسم الأول من التصفيات، حيث تصدّر راسل بتوقيت بلغ دقيقة و22.557 ثانية أمام أنتونيللي وفيرستابن. لكن بقية سائقي المقدمة سجّلوا توقيتاً ثانياً على إطارات سبق استخدامها، موفّرين بدورهم مجموعات الإطارات الليّنة المهمة للأقسام اللاحقة.

وبعد الطلعات الأولى، وجد كارلوس ساينز وأليكس ألبون نفسيهما ضمن دائرة الإقصاء، وبقي سائقا ويليامز في مركزيهما بعد المحاولة الثانية. وشكّل ذلك مصدر ارتياح لكولابينتو، الذي نجا من الإقصاء في القسم الأول بفارق عُشر من الثانية، بعدما حلّ في المركز الـ16. وفي غضون ذلك، تأهل كامارا، سائق هاس الناشئ، من المركز الـ14 أيضاً، لكنه اضطر إلى استخدام مجموعة ثانية من الإطارات الليّنة لتحقيق ذلك.

وحلّ فرناندو ألونسو ولانس سترول في المركزين الـ19 والـ20 على التوالي لصالح أستون مارتن التي تواصل معاناتها، فيما أكمل ثنائي كاديلاك فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد.

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القسم الثالث من التصفيات

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1

ج. راسل مرسيدس

63 Mercedes Mercedes 12

1:21.695

S 238.795 2

أ. أنتونيللي مرسيدس

12 Mercedes Mercedes 15

+0.128

1:21.823

0.128 S 238.421 3

ل. نوريس مكلارين

1 McLaren Mercedes 15

+0.480

1:22.175

0.352 S 237.400 4

أ. بياستري مكلارين

81 McLaren Mercedes 15

+0.550

1:22.245

0.070 S 237.198 5

إ. حجار ريد بُل ريسينغ

6 Red Bull Red Bull 12

+0.596

1:22.291

0.046 S 237.066 6

م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ

3 Red Bull Red Bull 12

+0.637

1:22.332

0.041 S 236.947 7

ش. لوكلير فيراري

16 Ferrari Ferrari 18

+1.260

1:22.955

0.623 S 235.168 8

آ. لينبلاد ريسينغ بولز

41 RB Red Bull 15

+1.337

1:23.032

0.077 S 234.950 9

ل. هاميلتون فيراري

44 Ferrari Ferrari 18

+1.413

1:23.108

0.076 S 234.735 10

ل. لاوسون ريسينغ بولز

30 RB Red Bull 15

+1.439

1:23.134

0.026 S 234.662 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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