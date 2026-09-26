نجح راسل بالبقاء في المقدمة رغم تدخل سيارة الأمان مرتين، ليتفوق على ماكس فيرستابن ويحصد فوزه الثالث في سباقات الجائزة الكبرى خلال موسم 2026.

وقد انتزع راسل قطب الانطلاق الأول بفارق هائل بلغ ثمانية أعشار الثانية يوم الجمعة، وأكد تفوق مرسيدس في ظروف السباق.

وتصدر السائق البريطاني قبل تدخل سيارتي الأمان وخلالهما وبعدهما، ليحقق فوزه الأول منذ جائزة النمسا الكبرى في يونيو، بينما لم يتمكن زميله في الفريق كيمي أنتونيللي من تحقيق أفضل من المركز الخامس.

عند الانطلاقة، انطلق راسل بصورة جيدة ليحافظ على صدارته خلال المسافة القصيرة المؤدية إلى المنعطف الأول، بينما انتزع أوسكار بياستري المركز الثاني من شارل لوكلير، الذي انطلق من المركز الثاني.

بدأ راسل السباق مستخدمًا الإطارات المتوسطة، في حين اعتمد أقرب منافسيه على الإطارات اللينة، لكن تآكل الإطارات لم يكن عاملًا مؤثرًا بدرجة كبيرة على حلبة الشوارع محدودة التأثير على الإطارات، ما جعل استراتيجية السباق تقتصر على التوقف مرة واحدة في التوقيت الأنسب.

وسرعان ما ابتعد السائق البريطاني عن المجموعة، بينما تعرض بياستري وزميله في الفريق لاندو نوريس، الذي تجاوز إسحاق حجار لانتزاع المركز الرابع، لضغط فوري من سيارتي ريد بُل.

وبدا أن حجار وماكس فيرستابن يتمتعان بأفضلية أكبر على الخطوط المستقيمة مقارنة بسيارتي مكلارين، اللتين كانتا تعانيان أيضًا من ضعف التماسك عند الخروج من المنعطف السادس عشر، الذي يؤدي إلى الخط المستقيم الطويل جدًا في باكو، والبالغ طوله كيلومترين.

وبعدما تجاوز فيرستابن بيير غاسلي ولويس هاميلتون، تمكن كل من فيرستابن وحجار من تجاوز نوريس، وبدآ الضغط على بياستري صاحب المركز الثاني، فيما أشار حجار إلى زميله في الفريق بالسماح له بالتقدم.

لكن مع دخول إطارات فيرستابن المتوسطة في مرحلة التآكل، تعثر هجومه على بياستري، ما جعل حجار، الذي كان يستخدم الإطارات اللينة، ينفد صبره في انتظار فرصة لمهاجمة سائق مكلارين بنفسه.

سيارة الأمان في منتصف السباق تتسبب بالفوضى

في الوقت الذي حصل فيه حجار على الضوء الأخضر لبدء الضغط على فيرستابن، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة الثلاثين من أصل 51، إثر حادث أليكس ألبون.

وبما أن جميع السائقين المتصدرين لم يكونوا قد أجروا توقفهم الوحيد في منطقة الصيانة، أدى تدخل سيارة الأمان إلى ازدحام كبير في الحظائر.

واحتفظ راسل بالصدارة أمام بياستري وفيرستابن وحجار ولوكلير وهاميلتون، بينما تراجع نوريس إلى المركز التاسع خلف غاسلي وأنتونيللي.

وسيطارد هذا الخطأ نوريس لاحقًا، إذ انفجرت الأوضاع عند استئناف السباق في اللفة السادسة والثلاثين.

وبينما انتزع فيرستابن المركز الثاني من بياستري، انغلقت مكابح فرانكو كولابينتو، فانطلق مباشرة نحو زميله في ألبين غاسلي، وأخرج نوريس من السباق معه، بينما نجا أنتونيللي من الحادث بفارق ضئيل.

وفي الخلف، وقع احتكاك آخر بين سائقين من فريقين مختلفين، عندما اصطدم أرفيد لينبلاد بليام لاوسون ودفعه إلى الدوران، لتؤدي الفوضى عند المنعطف الأول إلى تدخل سيارة الأمان مجددًا.

وحافظ السائقون العشرة الأوائل على مراكزهم خلال إعادة الانطلاق الثانية الأكثر هدوءًا بكثير في اللفة التاسعة والثلاثين، مع تصدر راسل أمام فيرستابن وبياستري وحجار ولوكلير.

لكن في اللفة التالية، واجه بياستري مزيدًا من الدراما في باكو، بعدما وسّع خط التسابق عند المنعطف الأول خلال دفاعه عن مركزه أمام حجار، ليهدر فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج.

وفي خضم كل هذه الفوضى، حوّل تدخل سيارة الأمان مرتين ما كان يُفترض أن يكون سباقًا مريحًا على ساحل بحر قزوين بالنسبة إلى راسل إلى نهاية مثيرة للأعصاب، اضطر خلالها للدفاع عن صدارته أمام فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، الذي شن هجومًا قويًا.

لكن راسل صمد حتى خط النهاية في مواجهة مباشرة، ليحرم فيرستابن من الفوز، فيما انضم حجار إليهما على منصة التتويج في أول سباق له بعد العودة من الإصابة.

وأنهى لوكلير السباق في المركز الرابع، متقدمًا على أنتونيللي، الذي شق طريقه إلى الأمام بعدما انطلق من المركز السادس عشر إثر حادث خلال التصفيات.

وكما توقع أنتونيللي قبل السباق، لم يكن تكرار عودته المذهلة نحو الفوز في مونزا أمرًا سهلًا في شوارع باكو. وكان متصدر البطولة قد تقدم إلى المركز الثامن بحلول الوقت الذي رُفع فيه العلم الأصفر في السباق، قبل أن يستفيد من الفوضى عند المنعطف الأول ليتجاوز هاميلتون ويصعد إلى المركز الخامس.

وعبر لينبلاد خط النهاية في المركز السابع، بانتظار نتائج أي تحقيق في واقعة احتكاكه مع لاوسون. وأنهى ثنائي هاس، إستيبان أوكون وأوليفر بيرمان، السباق في المركزين الثامن والتاسع تواليًا، بينما تمكن كارلوس ساينز بصعوبة من حصد النقاط بسيارة ويليامز التي خضعت لتحديثات كبيرة.

وفشلت سيارتا أستون مارتن مجددًا في الوصول إلى خط النهاية، بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى مخيبة للآمال بشدة للفريق، بينما أنهى فالتيري بوتاس، سائق كاديلاك، السباق داخل الحواجز في اللفة الأخيرة.

وبفضل فوزه الثالث هذا الموسم والأول منذ جائزة النمسا الكبرى، قلّص راسل الفارق مع أنتونيللي في ترتيب البطولة بواقع 15 نقطة، ليصبح متأخرًا عن زميله في الفريق بفارق 66 نقطة، مع التوجه إلى جائزة البحرين الكبرى، التي تستضيفها ماليزيا، في نهاية الأسبوع المقبل.