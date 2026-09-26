تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

دبليو إي سي: فاندورن يغادر فريق بيجو ضمن فئة السيارات الخارقة بعد سباق فوجي

دبليو إي سي
دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: فاندورن يغادر فريق بيجو ضمن فئة السيارات الخارقة بعد سباق فوجي

مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"

ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"

لاندو نوريس: "عليّ أن أهاجم حتى النهاية أو أموت وأنا أحاول" للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لاندو نوريس: "عليّ أن أهاجم حتى النهاية أو أموت وأنا أحاول" للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2026

فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"

كريستيان هورنر "يعرض نفسه رسميًا على فيراري"، الفريق الذي قد يتخلّى عن شرطه الوحيد بالعودة من أجله

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
كريستيان هورنر "يعرض نفسه رسميًا على فيراري"، الفريق الذي قد يتخلّى عن شرطه الوحيد بالعودة من أجله

"لقد قمتم بعمل رائع في إفسادها".. لماذا يرى فيرستابن أن باكو كانت أفضل فرصة لفوز ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"لقد قمتم بعمل رائع في إفسادها".. لماذا يرى فيرستابن أن باكو كانت أفضل فرصة لفوز ريد بُل
تقرير السباق
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

حقق سائق مرسيدس جورج راسل فوزًا مهيمنًا انطلاقًا من قطب الانطلاق الأول وحتى خط النهاية في جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

نجح راسل بالبقاء في المقدمة رغم تدخل سيارة الأمان مرتين، ليتفوق على ماكس فيرستابن ويحصد فوزه الثالث في سباقات الجائزة الكبرى خلال موسم 2026.

وقد انتزع راسل قطب الانطلاق الأول بفارق هائل بلغ ثمانية أعشار الثانية يوم الجمعة، وأكد تفوق مرسيدس في ظروف السباق. 

وتصدر السائق البريطاني قبل تدخل سيارتي الأمان وخلالهما وبعدهما، ليحقق فوزه الأول منذ جائزة النمسا الكبرى في يونيو، بينما لم يتمكن زميله في الفريق كيمي أنتونيللي من تحقيق أفضل من المركز الخامس.

عند الانطلاقة، انطلق راسل بصورة جيدة ليحافظ على صدارته خلال المسافة القصيرة المؤدية إلى المنعطف الأول، بينما انتزع أوسكار بياستري المركز الثاني من شارل لوكلير، الذي انطلق من المركز الثاني.

بدأ راسل السباق مستخدمًا الإطارات المتوسطة، في حين اعتمد أقرب منافسيه على الإطارات اللينة، لكن تآكل الإطارات لم يكن عاملًا مؤثرًا بدرجة كبيرة على حلبة الشوارع محدودة التأثير على الإطارات، ما جعل استراتيجية السباق تقتصر على التوقف مرة واحدة في التوقيت الأنسب.

وسرعان ما ابتعد السائق البريطاني عن المجموعة، بينما تعرض بياستري وزميله في الفريق لاندو نوريس، الذي تجاوز إسحاق حجار لانتزاع المركز الرابع، لضغط فوري من سيارتي ريد بُل. 

وبدا أن حجار وماكس فيرستابن يتمتعان بأفضلية أكبر على الخطوط المستقيمة مقارنة بسيارتي مكلارين، اللتين كانتا تعانيان أيضًا من ضعف التماسك عند الخروج من المنعطف السادس عشر، الذي يؤدي إلى الخط المستقيم الطويل جدًا في باكو، والبالغ طوله كيلومترين.

وبعدما تجاوز فيرستابن بيير غاسلي ولويس هاميلتون، تمكن كل من فيرستابن وحجار من تجاوز نوريس، وبدآ الضغط على بياستري صاحب المركز الثاني، فيما أشار حجار إلى زميله في الفريق بالسماح له بالتقدم. 

لكن مع دخول إطارات فيرستابن المتوسطة في مرحلة التآكل، تعثر هجومه على بياستري، ما جعل حجار، الذي كان يستخدم الإطارات اللينة، ينفد صبره في انتظار فرصة لمهاجمة سائق مكلارين بنفسه.

سيارة الأمان في منتصف السباق تتسبب بالفوضى

في الوقت الذي حصل فيه حجار على الضوء الأخضر لبدء الضغط على فيرستابن، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة الثلاثين من أصل 51، إثر حادث أليكس ألبون. 

وبما أن جميع السائقين المتصدرين لم يكونوا قد أجروا توقفهم الوحيد في منطقة الصيانة، أدى تدخل سيارة الأمان إلى ازدحام كبير في الحظائر. 

واحتفظ راسل بالصدارة أمام بياستري وفيرستابن وحجار ولوكلير وهاميلتون، بينما تراجع نوريس إلى المركز التاسع خلف غاسلي وأنتونيللي.

وسيطارد هذا الخطأ نوريس لاحقًا، إذ انفجرت الأوضاع عند استئناف السباق في اللفة السادسة والثلاثين. 

وبينما انتزع فيرستابن المركز الثاني من بياستري، انغلقت مكابح فرانكو كولابينتو، فانطلق مباشرة نحو زميله في ألبين غاسلي، وأخرج نوريس من السباق معه، بينما نجا أنتونيللي من الحادث بفارق ضئيل. 

وفي الخلف، وقع احتكاك آخر بين سائقين من فريقين مختلفين، عندما اصطدم أرفيد لينبلاد بليام لاوسون ودفعه إلى الدوران، لتؤدي الفوضى عند المنعطف الأول إلى تدخل سيارة الأمان مجددًا.

وحافظ السائقون العشرة الأوائل على مراكزهم خلال إعادة الانطلاق الثانية الأكثر هدوءًا بكثير في اللفة التاسعة والثلاثين، مع تصدر راسل أمام فيرستابن وبياستري وحجار ولوكلير. 

لكن في اللفة التالية، واجه بياستري مزيدًا من الدراما في باكو، بعدما وسّع خط التسابق عند المنعطف الأول خلال دفاعه عن مركزه أمام حجار، ليهدر فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج.

وفي خضم كل هذه الفوضى، حوّل تدخل سيارة الأمان مرتين ما كان يُفترض أن يكون سباقًا مريحًا على ساحل بحر قزوين بالنسبة إلى راسل إلى نهاية مثيرة للأعصاب، اضطر خلالها للدفاع عن صدارته أمام فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، الذي شن هجومًا قويًا.

لكن راسل صمد حتى خط النهاية في مواجهة مباشرة، ليحرم فيرستابن من الفوز، فيما انضم حجار إليهما على منصة التتويج في أول سباق له بعد العودة من الإصابة. 

وأنهى لوكلير السباق في المركز الرابع، متقدمًا على أنتونيللي، الذي شق طريقه إلى الأمام بعدما انطلق من المركز السادس عشر إثر حادث خلال التصفيات.

وكما توقع أنتونيللي قبل السباق، لم يكن تكرار عودته المذهلة نحو الفوز في مونزا أمرًا سهلًا في شوارع باكو. وكان متصدر البطولة قد تقدم إلى المركز الثامن بحلول الوقت الذي رُفع فيه العلم الأصفر في السباق، قبل أن يستفيد من الفوضى عند المنعطف الأول ليتجاوز هاميلتون ويصعد إلى المركز الخامس.

وعبر لينبلاد خط النهاية في المركز السابع، بانتظار نتائج أي تحقيق في واقعة احتكاكه مع لاوسون. وأنهى ثنائي هاس، إستيبان أوكون وأوليفر بيرمان، السباق في المركزين الثامن والتاسع تواليًا، بينما تمكن كارلوس ساينز بصعوبة من حصد النقاط بسيارة ويليامز التي خضعت لتحديثات كبيرة.

وفشلت سيارتا أستون مارتن مجددًا في الوصول إلى خط النهاية، بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى مخيبة للآمال بشدة للفريق، بينما أنهى فالتيري بوتاس، سائق كاديلاك، السباق داخل الحواجز في اللفة الأخيرة.

وبفضل فوزه الثالث هذا الموسم والأول منذ جائزة النمسا الكبرى، قلّص راسل الفارق مع أنتونيللي في ترتيب البطولة بواقع 15 نقطة، ليصبح متأخرًا عن زميله في الفريق بفارق 66 نقطة، مع التوجه إلى جائزة البحرين الكبرى، التي تستضيفها ماليزيا، في نهاية الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً:

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 51

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 51

+0.196

0.196

 0.196   2 18   Red Bull Red Bull
3 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 51

+10.704

10.704

 10.508   2 15   Red Bull Red Bull
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 51

+14.136

14.136

 3.432   2 12   Ferrari Ferrari
5 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 51

+14.512

14.512

 0.376   2 10   Mercedes Mercedes
6 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 51

+22.382

22.382

 7.870   2 8   Ferrari Ferrari
7 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 51

+31.159

31.159

 8.777   2 6   RB Red Bull
8 France إ. أوكون فريق هاس اف1 31 51

+31.189

31.189

 0.030   2 4   Haas Ferrari
9 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 51

+31.929

31.929

 0.740   2 2   Haas Ferrari
10 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 55 51

+32.416

32.416

 0.487   3 1   Williams Mercedes
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

راسل بعد قطب الانطلاق الأول في باكو: "انتظرت هذه اللحظة منذ فترة طويلة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل بعد قطب الانطلاق الأول في باكو: "انتظرت هذه اللحظة منذ فترة طويلة"

لوكلير بعد تصفيات باكو: الفارق خلف راسل "أكبر من المتوقع"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لوكلير بعد تصفيات باكو: الفارق خلف راسل "أكبر من المتوقع"

بياستري بعد تصفيات باكو: لم تكن لديّ أي فرصة للحاق بجورج

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بياستري بعد تصفيات باكو: لم تكن لديّ أي فرصة للحاق بجورج
المزيد من
جورج راسل

راسل يسحق الجميع ويخطف قطب الانطلاق الأول في باكو بفارق يتجاوز 8 أعشار الثانية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل يسحق الجميع ويخطف قطب الانطلاق الأول في باكو بفارق يتجاوز 8 أعشار الثانية

فيرستابن يكسر هيمنة مرسيدس في التجارب الحرة الأخيرة لجائزة أذربيجان الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن يكسر هيمنة مرسيدس في التجارب الحرة الأخيرة لجائزة أذربيجان الكبرى

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
المزيد من
مرسيدس

أنتونيللي بعد حادثة الجمعة في باكو: "لحسن الحظ، لم تتعرض السيارة لأضرار كبيرة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أنتونيللي بعد حادثة الجمعة في باكو: "لحسن الحظ، لم تتعرض السيارة لأضرار كبيرة"

راسل يؤكد عدم استسلامه: "سأواصل القتال حتى يصبح الأمر مستحيلًا حسابيًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل يؤكد عدم استسلامه: "سأواصل القتال حتى يصبح الأمر مستحيلًا حسابيًا"

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

دبليو إي سي: فاندورن يغادر فريق بيجو ضمن فئة السيارات الخارقة بعد سباق فوجي

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: فاندورن يغادر فريق بيجو ضمن فئة السيارات الخارقة بعد سباق فوجي

مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"

ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
شاهد المزيد