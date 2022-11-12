راسل يُحرز فوزًا مثيرًا في السباق القصير وينطلق أوّلًا في البرازيل

اختار جميع السائقين إطارات "سوفت" ما عدا ماكس فيرشتابن ونيكولاس لاتيفي اللذين آثرا إطارات "ميديوم".

وقدّم ماغنوسن انطلاقة قويّة في الأمام، بينما تعيّن على فيرشتابن اتّباع خطٍ دفاعي أمام راسل.

وتمكّن الدنماركي من التشبّث بالصدارة، في حين حاول راسل الإطاحة بفيرشتابن في بداية اللفّة الثانية، في الوقت الذي وصل فيه ساينز إلى المركز الرابع خلفهما.

لكنّ فرحة سائق هاس بالصدارة انتهت مع بداية اللفّة الثالثة عندما انتزع بطل العالم الصدارة، واستمرّ تراجعه بعد أن تجاوزه كلٌ من راسل وساينز على التوالي.

في الأثناء وقع احتكاكٌ بين ألونسو وزميله أوكون، حيث قال الإسباني ساخرًا: "لقد فقدت الجناح الأمامي بسبب صديقنا هناك" قبل توجّهه إلى خطّ الحظائر لتغيير جناحه والعودة في المركز الأخير.

ومثلما فعل العام الماضي، فقد كان هاميلتون بصدد تحقيق تقدّم حثيث واصلًا إلى المركز الرابع بعد تجاوزه ماغنوسن.

وأعلنت إدارة السباق عن ملاحظتها لخرقٍ لإجراءات الانطلاقة من قبل سيارات دانيال ريكاردو، وجو غوانيو، وهاميلتون، قبل أن تُعلن لاحقًا تحقيقها في الواقعة بعد نهاية السباق.

وبالعودة إلى الصدارة فقد بقي راسل ضمن مجال "دي آر اس" مع فيرشتابن لعدّة لفّات قبل أن يتمكّن سائق ريد بُل من رفع الفارق إلى أكثر من ثانية في ظلّ تذمّر سائق مرسيدس بشأن حدود المسار من قبل منافسه.

لكنّه عاد للضغط بعد ذلك ببضع لفّات والدخول ضمن مجال الثانية، وأقدم على محاولة في بداية اللفّة الـ 12، واستمرّت المعركة الشرسة بالتوجّه إلى المنعطف الرابع، لكنّ فيرشتابن استعاد صدارته.

وتكرّر ذات السيناريو بشكلٍ كربوني في اللفّة التالية، لكن مع تواجد راسل بجوار فيرشتابن بالصعود إلى المنعطف السادس، ومجدّدًا حافظ الهولندي على صدارته.

وقال فيرشتابن حينها لمهندسه أنّه اصطدم ببعض الأشلاء وهو ما يبدو أنّه أثّر على وتيرته قليلًا.

لكنّ الثالثة ثابتة كما يُقال، حيث نجح راسل في انتزاع الصدارة في المنعطف الرابع من اللفّة الـ 14، وسرعان ما بدأ بالابتعاد عنه.

واتّجهت الأنظار حينها إلى معركة هاميلتون وساينز مباشرة خلف فيرشتابن.

وأقدم ساينز عبر انغماسة متأخّرة في بداية اللفّة الـ 19 من انتزاع المركز الثاني من فيرشتابن، لكنّ إطاره الخلفي لمس الصفيحة الجانبيّة للجناح الأمامي لسيارة فيرشتابن ما تسبّب في كسرها، وأفلت سائق فيراري من أيّ ثقب.

ولم يتطلّب الأمر من هاميلتون سوى لفّة واحد قبل الإطاحة بغريمه فيرشتابن والتقدّم إلى المركز الثالث.

وعبر راسل خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا الفوز بالسباق القصير وضامنًا مركز الانطلاق الأوّل في السباق الرئيسي، وكانت وتيرة مرسيدس قويّة لتُوحي بأداء مثيرٍ للسهام الفضيّة في السباق الرئيسي.

وتمكّن ساينز من التشبّث أمام هاميلتون وعبور خطّ النهاية ثانيًا، لكنّه سيتراجع إلى المركز السابع على شبكة انطلاق سباق الأحد بسبب عقوبة تغيير محرّكه، لكنّ مركز هاميلتون يبقى مؤقّتًا مبدئيًا.

وعبر فيرشتابن خطّ النهاية رابعًا أمام زميله سيرجيو بيريز، بينما اكتفى شارل لوكلير بالمركز السادس بعد انطلاقه عاشرًا.

وحلّ لاندو نوريس سابعًا أمام ماغنوسن صاحب قطب الانطلاق الأوّل، بينما أكمل سيباستيان فيتيل وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق القصير: