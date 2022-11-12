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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى تقرير السباق

راسل يُحرز فوزًا مثيرًا في السباق القصير وينطلق أوّلًا في البرازيل

أحرز جورج راسلًا أخيرًا أوّل انتصارات مرسيدس في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد بالرغم من أنّ ذلك جاء ضمن السباق القصير لجائزة البرازيل الكبرى وذلك بعد سلسلة من المعارك المثيرة. مع ماكس فيرشتابن إثر استراتيجيّته البديلة.

راسل يُحرز فوزًا مثيرًا في السباق القصير وينطلق أوّلًا في البرازيل

اختار جميع السائقين إطارات "سوفت" ما عدا ماكس فيرشتابن ونيكولاس لاتيفي اللذين آثرا إطارات "ميديوم".

وقدّم ماغنوسن انطلاقة قويّة في الأمام، بينما تعيّن على فيرشتابن اتّباع خطٍ دفاعي أمام راسل.

وتمكّن الدنماركي من التشبّث بالصدارة، في حين حاول راسل الإطاحة بفيرشتابن في بداية اللفّة الثانية، في الوقت الذي وصل فيه ساينز إلى المركز الرابع خلفهما.

لكنّ فرحة سائق هاس بالصدارة انتهت مع بداية اللفّة الثالثة عندما انتزع بطل العالم الصدارة، واستمرّ تراجعه بعد أن تجاوزه كلٌ من راسل وساينز على التوالي.

في الأثناء وقع احتكاكٌ بين ألونسو وزميله أوكون، حيث قال الإسباني ساخرًا: "لقد فقدت الجناح الأمامي بسبب صديقنا هناك" قبل توجّهه إلى خطّ الحظائر لتغيير جناحه والعودة في المركز الأخير.

ومثلما فعل العام الماضي، فقد كان هاميلتون بصدد تحقيق تقدّم حثيث واصلًا إلى المركز الرابع بعد تجاوزه ماغنوسن.

وأعلنت إدارة السباق عن ملاحظتها لخرقٍ لإجراءات الانطلاقة من قبل سيارات دانيال ريكاردو، وجو غوانيو، وهاميلتون، قبل أن تُعلن لاحقًا تحقيقها في الواقعة بعد نهاية السباق.

وبالعودة إلى الصدارة فقد بقي راسل ضمن مجال "دي آر اس" مع فيرشتابن لعدّة لفّات قبل أن يتمكّن سائق ريد بُل من رفع الفارق إلى أكثر من ثانية في ظلّ تذمّر سائق مرسيدس بشأن حدود المسار من قبل منافسه.

لكنّه عاد للضغط بعد ذلك ببضع لفّات والدخول ضمن مجال الثانية، وأقدم على محاولة في بداية اللفّة الـ 12، واستمرّت المعركة الشرسة بالتوجّه إلى المنعطف الرابع، لكنّ فيرشتابن استعاد صدارته.

وتكرّر ذات السيناريو بشكلٍ كربوني في اللفّة التالية، لكن مع تواجد راسل بجوار فيرشتابن بالصعود إلى المنعطف السادس، ومجدّدًا حافظ الهولندي على صدارته.

وقال فيرشتابن حينها لمهندسه أنّه اصطدم ببعض الأشلاء وهو ما يبدو أنّه أثّر على وتيرته قليلًا.

لكنّ الثالثة ثابتة كما يُقال، حيث نجح راسل في انتزاع الصدارة في المنعطف الرابع من اللفّة الـ 14، وسرعان ما بدأ بالابتعاد عنه.

واتّجهت الأنظار حينها إلى معركة هاميلتون وساينز مباشرة خلف فيرشتابن.

وأقدم ساينز عبر انغماسة متأخّرة في بداية اللفّة الـ 19 من انتزاع المركز الثاني من فيرشتابن، لكنّ إطاره الخلفي لمس الصفيحة الجانبيّة للجناح الأمامي لسيارة فيرشتابن ما تسبّب في كسرها، وأفلت سائق فيراري من أيّ ثقب.

ولم يتطلّب الأمر من هاميلتون سوى لفّة واحد قبل الإطاحة بغريمه فيرشتابن والتقدّم إلى المركز الثالث.

وعبر راسل خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا الفوز بالسباق القصير وضامنًا مركز الانطلاق الأوّل في السباق الرئيسي، وكانت وتيرة مرسيدس قويّة لتُوحي بأداء مثيرٍ للسهام الفضيّة في السباق الرئيسي.

وتمكّن ساينز من التشبّث أمام هاميلتون وعبور خطّ النهاية ثانيًا، لكنّه سيتراجع إلى المركز السابع على شبكة انطلاق سباق الأحد بسبب عقوبة تغيير محرّكه، لكنّ مركز هاميلتون يبقى مؤقّتًا مبدئيًا.

وعبر فيرشتابن خطّ النهاية رابعًا أمام زميله سيرجيو بيريز، بينما اكتفى شارل لوكلير بالمركز السادس بعد انطلاقه عاشرًا.

وحلّ لاندو نوريس سابعًا أمام ماغنوسن صاحب قطب الانطلاق الأوّل، بينما أكمل سيباستيان فيتيل وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق القصير:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 24 -    
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 3.995 3.995 3.995
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 24 4.492 4.492 0.497
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 24 10.494 10.494 6.002
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 24 11.855 11.855 1.361
6 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 24 13.133 13.133 1.278
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 25.624 25.624 12.491
8 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 24 28.768 28.768 3.144
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 30.218 30.218 1.450
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 24 34.170 34.170 3.952
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 39.395 39.395 5.225
12 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 41.159 41.159 1.764
13 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 24 41.763 41.763 0.604
14 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 24 42.338 42.338 0.575
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 48.985 48.985 6.647
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 24 50.306 50.306 1.321
17 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 24 50.700 50.700 0.394
18 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 51.756 51.756 1.056
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 24 1:16.850 1:16.850 25.094
20 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 12      
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