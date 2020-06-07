فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
143 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل يُحرز الفوز الثالث على التوالي من بوابة جائزة باكو الكبرى الافتراضيّة

المشاركات
التعليقات
راسل يُحرز الفوز الثالث على التوالي من بوابة جائزة باكو الكبرى الافتراضيّة
من قبل:
07-06-2020

حقّق جورج راسل سائق ويليامز فوزه الثالث على التوالي في سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة جائزة باكو الكبرى، لينتزع بذلك صدارته للترتيب العام مستفيدًا من سباق ضعيفٍ جدًا لغريمه شارل لوكلير.

منطلقًا من المركز الأوّل للمرّة الثالثة أيضاً، لم يُواجه سائق ويليامز أيّ عناء في الحفاظ على الصدارة طوال مسافة السباق متّبعًا استراتيجيّة التوقّف الوحيد عبر الانتقال إلى إطارات "ميديوم".

وضمنت هذه النتيجة صدارة الترتيب العام لراسل مع بقاء جولة وحيدة في كندا نهاية الأسبوع المقبل، كما عزّز أفضليّته أكثر بعد الأداء الكارثي للوكلير في هذه الجولة.

ونجح أليكسندر ألبون في خطف المركز الثاني بالرغم من اتّباعه لنهجٍ مختلفٍ بعض الشيء عبر الانتقال إلى تركيبة "هارد" في محاولة للتمتّع بأفضليّة في المراحل الأخيرة من عمر السباق، لكنّ راسل نجح في البقاء بعيدًا عنه في الأمام بالرغم من قلقه ضمن المحادثات اللاسلكيّة.

وبشكلٍ مماثلٍ للسباق الماضي فقد حلّ إستيبان غوتيريز في آخر مراكز منصّة التتويج، في الوقت الذي قدّم فيه لاندو نوريس أفضل سباقاته في السلسلة عبر أداء لافت شقّ فيه طريقه وسط الترتيب ليحلّ رابعًا.

وذهب المركز الخامس إلى أوسكار بياستري الذي تقدّم على بييترو فيتيبالدي ونيكولاس لاتيفي الذي تراجع أداؤه بعد انتقاله إلى إطارات "هارد" ولم يتمكّن من الصمود بالرغم من أنّه وصل في مرحلة ما إلى المركز الثاني خلف زميله راسل.

وحلّ تياميت ماردوك صانع المحتوى على يوتيوب في المركز الثامن أمام البريطاني أنطوني دايفيدسون سائق الفورمولا واحد السابق، بينما أكمل جيمي برودبنت ترتيب العشرة الأوائل.

على الجانب الآخر لم تكن هذه عطلة نهاية أسبوع لوكلير، حيث عانى سائق فيراري من ضعفٍ واضح في الوتيرة في أرجاء باكو، ليقتصر على المركز الـ 10 في التصفيات.

وازداد الوضع سوءًا في السباق عبر ارتكابه لما بات مجموعه 4 أخطاء تلقى على إثرها ما مجموعه 12 ثانية عقوبة ليحلّ في المركز الـ 14 ويخرج صفر النقاط.

وقدّم تيبو كورتوا حارس عرين ريال مدريد أداءً جيّدًا وكان قريبًا من مراكز النقاط بحلوله في المركز الـ 11.

المقال التالي
وولف: انتقادات هاميلتون المناهضة للعنصرية "أمر إيجابي" للفورمولا واحد

المقال السابق

وولف: انتقادات هاميلتون المناهضة للعنصرية "أمر إيجابي" للفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

راسل يُحرز الفوز الثالث على التوالي من بوابة جائزة باكو الكبرى الافتراضيّة

13د
2
فورمولا 1

فيراري تتجهّز لاستئناف الموسم عبر تجارب في فيورانو مع لوكلير وفيتيل

3
فورمولا 1

تحليل: بيريللي واثقة من قدرة إطارات 2019 على الصمود لعامين إضافيين

4
فورمولا 1

وولف: انتقادات هاميلتون المناهضة للعنصرية "أمر إيجابي" للفورمولا واحد

58د
5
فورمولا 1

هورنر: "الشكل المختلف للفورمولا واحد" سيُبقي على المنافسة "مشتعلة"

أحدث ملفات الفيديو

عندما لمع نجم سينا وبيلوف في موناكو 03:27
فورمولا 1

عندما لمع نجم سينا وبيلوف في موناكو

الأجنحة الغريبة لسيارات الفورمولا واحد 07:36
فورمولا 1

الأجنحة الغريبة لسيارات الفورمولا واحد

أول انتصار يحققه مايكل شوماخر مع فيراري 03:15
فورمولا 1

أول انتصار يحققه مايكل شوماخر مع فيراري

ماذا يحصل مع ويليامز في الفورمولا واحد؟ 12:15
فورمولا 1

ماذا يحصل مع ويليامز في الفورمولا واحد؟

حادثة فيتيل وويبر في تركيا 03:26
فورمولا 1

حادثة فيتيل وويبر في تركيا

أحدث الأخبار

راسل يُحرز الفوز الثالث على التوالي من بوابة جائزة باكو الكبرى الافتراضيّة
F1

راسل يُحرز الفوز الثالث على التوالي من بوابة جائزة باكو الكبرى الافتراضيّة

وولف: انتقادات هاميلتون المناهضة للعنصرية "أمر إيجابي" للفورمولا واحد
F1

وولف: انتقادات هاميلتون المناهضة للعنصرية "أمر إيجابي" للفورمولا واحد

تحليل: بيريللي واثقة من قدرة إطارات 2019 على الصمود لعامين إضافيين
F1

تحليل: بيريللي واثقة من قدرة إطارات 2019 على الصمود لعامين إضافيين

كوفالاينن: رهان هاميلتون في منعطف "أو رووج" أثبت أنه السائق الأفضل على الإطلاق
F1

كوفالاينن: رهان هاميلتون في منعطف "أو رووج" أثبت أنه السائق الأفضل على الإطلاق

هورنر: "الشكل المختلف للفورمولا واحد" سيُبقي على المنافسة "مشتعلة"
F1

هورنر: "الشكل المختلف للفورمولا واحد" سيُبقي على المنافسة "مشتعلة"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.