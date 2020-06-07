راسل يُحرز الفوز الثالث على التوالي من بوابة جائزة باكو الكبرى الافتراضيّة

منطلقًا من المركز الأوّل للمرّة الثالثة أيضاً، لم يُواجه سائق ويليامز أيّ عناء في الحفاظ على الصدارة طوال مسافة السباق متّبعًا استراتيجيّة التوقّف الوحيد عبر الانتقال إلى إطارات "ميديوم".

وضمنت هذه النتيجة صدارة الترتيب العام لراسل مع بقاء جولة وحيدة في كندا نهاية الأسبوع المقبل، كما عزّز أفضليّته أكثر بعد الأداء الكارثي للوكلير في هذه الجولة.

ونجح أليكسندر ألبون في خطف المركز الثاني بالرغم من اتّباعه لنهجٍ مختلفٍ بعض الشيء عبر الانتقال إلى تركيبة "هارد" في محاولة للتمتّع بأفضليّة في المراحل الأخيرة من عمر السباق، لكنّ راسل نجح في البقاء بعيدًا عنه في الأمام بالرغم من قلقه ضمن المحادثات اللاسلكيّة.

وبشكلٍ مماثلٍ للسباق الماضي فقد حلّ إستيبان غوتيريز في آخر مراكز منصّة التتويج، في الوقت الذي قدّم فيه لاندو نوريس أفضل سباقاته في السلسلة عبر أداء لافت شقّ فيه طريقه وسط الترتيب ليحلّ رابعًا.

وذهب المركز الخامس إلى أوسكار بياستري الذي تقدّم على بييترو فيتيبالدي ونيكولاس لاتيفي الذي تراجع أداؤه بعد انتقاله إلى إطارات "هارد" ولم يتمكّن من الصمود بالرغم من أنّه وصل في مرحلة ما إلى المركز الثاني خلف زميله راسل.

وحلّ تياميت ماردوك صانع المحتوى على يوتيوب في المركز الثامن أمام البريطاني أنطوني دايفيدسون سائق الفورمولا واحد السابق، بينما أكمل جيمي برودبنت ترتيب العشرة الأوائل.

على الجانب الآخر لم تكن هذه عطلة نهاية أسبوع لوكلير، حيث عانى سائق فيراري من ضعفٍ واضح في الوتيرة في أرجاء باكو، ليقتصر على المركز الـ 10 في التصفيات.

وازداد الوضع سوءًا في السباق عبر ارتكابه لما بات مجموعه 4 أخطاء تلقى على إثرها ما مجموعه 12 ثانية عقوبة ليحلّ في المركز الـ 14 ويخرج صفر النقاط.

وقدّم تيبو كورتوا حارس عرين ريال مدريد أداءً جيّدًا وكان قريبًا من مراكز النقاط بحلوله في المركز الـ 11.