فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

راسل يحذّر من امتلاك فيراري أفضلية كبيرة في جائزة المكسيك الكبرى

يعتقد جورج راسل أن الشاحن التوربيني الأصغر لدى فيراري قد يمنحها أفضلية في جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 30-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: لوغان رايلي

يعتقد سائق مرسيدس في الفورمولا 1 جورج راسل أن الشاحن التوربيني الأصغر لدى فيراري قد يمنح الفريق أفضلية خلال جائزة المكسيك الكبرى نهاية هذا الأسبوع، على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز المرتفعة عن سطح البحر.

تقع الحلبة في مكسيكو سيتي على ارتفاع يزيد على 2200 متر فوق سطح البحر. ويؤدي الهواء الأقل كثافة إلى تقليص الارتكازيّة وقدرات التبريد، كما يجبر الشواحن التوربينية على العمل بجهد أكبر لتغذية المحرك بالهواء.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي للسائقين في المكسيك، سُئل راسل عمّا إذا كان الارتفاع عن سطح البحر سيجعل عطلة نهاية الأسبوع صعبة.

وقال: "سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية. أعتقد أن تأخر استجابة الشاحن التوربيني سيكون عاملًا مهمًا بالنسبة إلى العديد من الفرق خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. ومن الواضح أن الأمر ليس سرًا، ففرق مثل فيراري تستخدم شاحنًا توربينيًا أصغر من معظم منافسيها، ولذلك يُحتمل أن تتمتع بأفضلية كبيرة في هذا الجانب".

وأكمل: "لا نعرف بعد مدى صعوبة التحدي، لكن يمكننا بالتأكيد توقّع أن الأمور لن تكون سهلة ومباشرة".

ولا تزال مرسيدس تحاول أيضًا فهم حزمة التحديثات الأخيرة التي أدخلتها على سيارتها، والتي واجه راسل صعوبات في التعامل معها خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى. وأنهى السائق البالغ من العمر 28 عامًا سباق أوستن في المركز الثامن، بينما حقق زميله في الفريق ومتصدر البطولة الحالي كيمي أنتونيللي انتصاره التاسع في الجائزة الكبرى هذا الموسم.

وأضاف راسل: "كانت الأمور غريبة بعض الشيء بالنسبة إلينا منذ أن أدخلنا هذه الحزمة على السيارة. فمن الواضح أننا استخدمناها للمرة الأولى في ماليزيا، وكانت عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية بالنسبة إلينا نحن الاثنين. وبعد ذلك استخدمها كيمي في سنغافورة، ولم تكن الأمور سهلة هناك أيضًا".

وأردف: "ثم عدت إلى استخدامها في أوستن، وواجهت صعوبات كبيرة من جانبي، في حين قدم هو سباقًا قويًا للغاية. ونلاحظ في بعض خصائص السيارة أنها عملت ضمن نطاق ضيق للغاية من الأداء. لذلك علينا محاولة توسيع هذا النطاق".

ويحتل راسل حاليًا المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، متأخرًا بفارق 123 نقطة عن أنتونيللي، الذي يملك فرصة حسم اللقب خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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