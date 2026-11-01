فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

راسل يحدد القرار المكلف الذي حرمه من قطب الانطلاق الأول في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى

يعتقد جورج راسل أن حمل وقود إضافي من أجل تنفيذ لفة تحضيرية كلّفه قطب الانطلاق الأول في جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 01-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يعتقد جورج راسل أن الوقود اللازم لتنفيذ لفة إضافية كلّفه قطب الانطلاق الأول في جائزة المكسيك الكبرى، بعدما خسر أمام زميله السابق وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون بفارق 0.009 ثانية فقط.

وسينطلق سائق مرسيدس إلى جانب هاميلتون من الصف الأول، بينما يحتل شارل لوكلير المركز الثالث. وأوضح راسل أن منافسيه لم ينفذوا لفات تحضيرية خلال محاولاتهم الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات، في حين تمسكت مرسيدس بتنفيذ لفة تحضيرية بهدف رفع درجة حرارة الإطارات.

وعندما سُئل خلال المؤتمر الصحفي عقب التصفيات عن مدى سهولة تجميع اللفة بالشكل المطلوب، أوضح راسل: "لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق، بصراحة".

وأضاف: "إنها قصة تشبه إلى حد ما ما حدث معي خلال هذا الموسم. أشعر بأنني لم أقدم ولو لفة متوسطة المستوى. فإما أن تكون اللفة سيئة جدًا أو قوية جدًا، وهذا أمر محبط للغاية".

وأكمل: "لا أعتقد أنني قدمت ولو لفة واحدة طوال عطلة نهاية الأسبوع، قبل القسم الثالث من التصفيات، جعلتني أبدو قادرًا على المنافسة حتى على المراكز الثلاثة الأولى، ناهيك عن قطب الانطلاق الأول. لكن اللفة الأخيرة جاءت متكاملة بشكل رائع. كنت أتمنى أن أعرف السبب الدقيق وراء ذلك، لكن ليست لدي إجابات".

وأضاف: "رأيت لويس هاميلتون وشارل لوكلير وماكس فيرستابن أيضًا، ولم ينفذوا اللفة التحضيرية. أما نحن فكنا ننفذ لفات تحضيرية بهدف رفع درجة حرارة الإطارات. إنه أمر صعب إلى حد ما".

وأكمل: "كان حدسي يخبرني بأننا نستطيع تنفيذ اللفة الأولى من دون الحاجة إلى لفة تحضيرية، لكن الفريق أراد القيام بها، ولذلك انتهى بنا الأمر إلى حمل وقود يكفي لفة إضافية. قد يبدو الفارق ضئيلًا جدًا، لكنه أكبر من الفارق الذي فصلني عن قطب الانطلاق الأول".

وواصل شرحه بالقول: "لذلك، من الطبيعي أن تفكر دائمًا بعد انتهاء الأمر فيما كان سيحدث لو اكتفينا بكمية الوقود اللازمة للفة واحدة بدلًا من حمل الوقود الإضافي للفة التحضيرية، فربما كنا سنحصل على قطب الانطلاق الأول. لكنني ممتن جدًا لوجودي في هذا المركز، لأنني مررت بفترة صعبة. وكما قلت فور خروجي من السيارة، أعلم أن السرعة موجودة بداخلي. لم أشكك يومًا في ذلك. لكن المسألة تكمن في فهم سبب عجزنا هذا الموسم عن إظهارها بالثبات نفسه الذي اعتدت عليه في الماضي".

ويحتل راسل حاليًا المركز الثاني في ترتيب السائقين، متأخرًا بفارق 123 نقطة عن زميله متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، الذي يملك فرصة حسم اللقب خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية. لكن السائق البالغ من العمر 28 عامًا يواجه ضغوطًا للحفاظ على المركز الثاني، في ظل وجود هاميلتون خلفه بفارق نقطة واحدة فقط، وعدم تجاوز الفارق بين المركزين الثاني والخامس تسع نقاط.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لوكلير يكشف مخاوفه من صعوبة التجاوز في جائزة المكسيك الكبرى بعد خسارة قطب الانطلاق الأول

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا كاسحًا ويقترب خطوة إضافية من اللقب



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة ماليزيا الكبرى



موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا كاسحًا ويقترب خطوة إضافية من اللقب





راسل يحدد القرار المكلف الذي حرمه من قطب الانطلاق الأول في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



16 دقيقة



راسل يحدد القرار المكلف الذي حرمه من قطب الانطلاق الأول في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى





لوكلير يكشف مخاوفه من صعوبة التجاوز في جائزة المكسيك الكبرى بعد خسارة قطب الانطلاق الأول



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



19 دقيقة



لوكلير يكشف مخاوفه من صعوبة التجاوز في جائزة المكسيك الكبرى بعد خسارة قطب الانطلاق الأول





"سأغرق نفسي بالميلاتونين": أنتونيللي يعترف بأنه قاد "بتوتر" و"إرهاق" مع اقترابه من لقب الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



23 دقيقة



"سأغرق نفسي بالميلاتونين": أنتونيللي يعترف بأنه قاد "بتوتر" و"إرهاق" مع اقترابه من لقب الفورمولا 1

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك