راسل يُحدث المفاجأة وينطلق أمام ثنائيّ فيراري وسط مشاكل ريد بُل في تصفيات المجر

حلّق ساينز بشكلٍ لافتٍ خلال محاولته الأولى وكان بعيدًا عن جميع المنافسين خلفه بعد أن كان الأسرع في جميع المقاطع، بينما عانى زميله لوكلير قليلًا واكتفى بالمركز الثالث خلف راسل.

في الأثناء ارتكب فيرشتابن خطأ كبيرًا في المنعطف الثاني أضاع فيه ثانية في المقطع الأوّل وهو ما تركه سابعًا بعد سلسلة المحاولات الأولى.

لذا حظيت اللفّات الأخيرة بأهميّة بالغة، وما زاد الوضع غرابة هو قول فيرشتابن لدى مغادرته خطّ الحظائر "ليست لديّ طاقة"، وقدّم له مهندسه بعض التعليمات لكنّه واصل القول بأنّها مستمرّة، قبل أن يقول: "الوضع يزداد سوءًا".

وأنهى لوكلير محاولته الأخيرة أوّلًا وتقدّم إلى المركز الثاني، في الوقت الذي عاد فيه ساينز لتحسين زمنه بشكلٍ طفيف ليتواجد في الصدارة.

وفي حين أنّ الإسباني بدا متّجهًا لضمان قطب الانطلاق الأوّل، خاصة مع مشاكل فيرشتابن، جاءت المفاجأة من قبل جورج راسل بلفّة ختاميّة صاروخيّة مُسجّلًا 1:17.377 دقيقة ليتفوّق على ساينز بـ 0.044 ثانية، حيث يبدو أنّ درجات الحرارة المتدنية قد ساعدت السهام الفضيّة بشكلٍ ما أو أضرّت بفيراري وريد بُل.

وضمن بذلك البريطاني الشاب قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفئة الملكة.

وسينطلق شارل لوكلير من المركز الثالث، بينما قدّم لاندو نوريس لفّة قويّة وضعته في المركز الرابع أمام ثنائيّ ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو.

واكتفى لويس هاميلتون في المقابل بالمركز السابع أمام فالتيري بوتاس ودانيال ريكاردو.

ولم يتمكّن فيرشتابن من بدء لفّة سريعة أخيرة في ظلّ غضبه عبر اللاسلكي بعد فقدانه للطاقة، وسينطلق الهولندي من المركز العاشر.

القسم الأوّل

سارع أغلب السائقين إلى الدخول إلى الحلبة بالنظر إلى جفافها ووجود سحبٍ داكنة تلوح في الأفق.

وتمكّن فريق أستون مارتن من تصليح سيارة سيباستيان فيتيل الذي تمكّن من الدخول مباشرة لدى بداية التصفيات.

وكانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ شبه متواصل في ظلّ عودة السائقين للتعوّد على الأجواء الجافة بعد أمطار هذا الصباح.

واختار ثنائيّ مرسيدس العودة على مجموعة إطارات جديدة في النصف الثاني من الحصّة وهو ما دفعهما إلى الصدارة.

وانتهى القسم بخروج ثنائيّ ألفا تاوري يوكي تسونودا وبيير غاسلي بعد حلولهما في المركزين الـ 16 والـ 19 تواليًا.

وتبخّرت وتيرة ويليامز القويّة في الأمطار هذا الصباح ليكتفي أليكسندر ألبون ونيكولاس لاتيفي بالمركزين الـ 17 والـ 20 تباعًا، مع ارتكاب الأخير لخطأ كبير ضيّع به كلّ شيء في المقطع الأخير من لفّته السريعة.

وعاد سيباستيان فيتيل للخروج من القسم الأوّل بعد اكتفائه بالمركز الـ 18 على إثر شطب لفّته الأسرع بسبب خرقه لحدود المسار وهو ما تركه غاضبًا.

القسم الثاني

اختار سائقا فيراري المواصلة على ذات مجموعة الإطارات المستهلكة من القسم الأوّل خلال الطلعة الأولى، بينما دخل ثنائيّ ريد بُل ونوريس على إطارات "جديدة".

وقفز فيرشتابن إلى الصدارة في حين كانت هناك بعض الوجوه غير المعتادة خلفه في ظلّ تواجد ألونسو على بُعد عُشرين من الثانية عنه في تلك المرحلة.

وعاد سائقا فيراري على إطارات جديدة إثر ذلك، وأصبح لوكلير على بُعد 0.065 ثانية عن غريمه.

بالتزامن مع ذلك قال سيرجيو بيريز: "هناك بعض زخّات المطر"، وفشل المكسيكي في تحسين زمنه في محاولته الأولى على إطاراته الجديدة مع بقاء دقيقتين ونصف على النهاية وهو ما تركه أمام خطر الخروج.

وبالفعل كان المكسيكي أوّل الخارجين باكتفائه بالمركز الـ 11 على هذه الحلبة صعبة التجاوز عادة، وقال بيريز أنّ كيفن ماغنوسن أعاقه في المقطع الأوّل، وسينطلق أمام جو غوانيو وماغنوسن.

وسيبدأ لانس سترول سباقه من المركز الـ 14، بينما سيتواجد ميك شوماخر على الخانة الـ 15.

ترتيب شبكة الانطلاق: