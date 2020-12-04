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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / تقرير التجارب

راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير

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راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير
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واصل جورج راسل أداءه اللافت على متن سيارة مرسيدس خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة الصخير الكبرى، ليتقدّم مجدّدًا على ماكس فيرشتابن، في الوقت الذي اكتفى فيه فالتيري بوتاس بالمركز الـ 11.

آثر الكثير من السائقين البقاء في خطّ الحظائر من دون تسجيل أيّ زمن طوال الدقائق الـ 20 الأولى.

في ذات الوقت اضطرّ شارل لوكلير إلى العودة إلى مرآب فريقه سريعًا نسبيًا بعد أن أورد أنّ غياره بقي عالقًا في السادس، حيث شرع الفريق حينها في العمل على القسم الخلفيّ من السيارة.

وبدت المشكلة كبيرة، وهو ما كان يعني حرمان سائق فيراري من العودة مجدّدًا إلى المسار في بقيّة الحصّة.

وشرع السائقون إثر ذلك في العمل على محاكاة التصفيات، لكنّ عددًا من اللفّات تمّ شطبه بسبب خروقات حدود المسار.

وذهب المركز الأوّل مجدّدًا لراسل، بالرغم من أنّ زمنه في هذه الحصّة كان أبطأ من زمنه في التجارب الأولى.

وحلّ فيرشتابن ثانيًا مجدّدًا وبفارق 0.128 ثانية هذه المرّة لصالح ريد بُل. لكن لم يذهب المركز الثالث إلى أليكسندر ألبون هذه المرّة بل كان من نصيب سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت.

أمّا المركز الرابع فذهب إلى إستيبان أوكون سائق رينو، وكان قريبًا من الصدارة.

وحلّ ألبون في المركز الخامس بعد أن تفوّق بـ 0.032 ثانية على دانييل كفيات سائق ألفا تاوري.

ووضع لانس سترول سيارة ريسينغ بوينت الثانية في المركز السابع أمام دانيال ريكاردو، بينما أكمل بيير غاسلي وكارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

وكان من اللافت أنّ 0.545 ثانية فقط غطّت العشرة الأوائل. وانتهى المطاف بفالتيري بوتاس في المركز الـ 11 بعد شطب زمنه نتيجة خروجه عن المسار.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 48 54.713     233.121
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 43 54.841 0.128 0.128 232.577
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 52 54.866 0.153 0.025 232.471
4 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 50 54.940 0.227 0.074 232.158
5 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 42 55.036 0.323 0.096 231.753
6 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 58 55.068 0.355 0.032 231.619
7 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 44 55.104 0.391 0.036 231.467
8 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 47 55.124 0.411 0.020 231.383
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 48 55.133 0.420 0.009 231.346
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 39 55.258 0.545 0.125 230.822
11 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 52 55.321 0.608 0.063 230.559
12 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 54 55.484 0.771 0.163 229.882
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 57 55.533 0.820 0.049 229.679
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 49 55.738 1.025 0.205 228.834
15 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 52 55.784 1.071 0.046 228.646
16 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 43 55.830 1.117 0.046 228.457
17 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 14 56.031 1.318 0.201 227.638
18 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 56 56.110 1.397 0.079 227.317
19 89 United Kingdom جاك أيتكن ويليامز مرسيدس 58 56.260 1.547 0.150 226.711
20 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 2        
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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