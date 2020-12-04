راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير
واصل جورج راسل أداءه اللافت على متن سيارة مرسيدس خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة الصخير الكبرى، ليتقدّم مجدّدًا على ماكس فيرشتابن، في الوقت الذي اكتفى فيه فالتيري بوتاس بالمركز الـ 11.
آثر الكثير من السائقين البقاء في خطّ الحظائر من دون تسجيل أيّ زمن طوال الدقائق الـ 20 الأولى.
في ذات الوقت اضطرّ شارل لوكلير إلى العودة إلى مرآب فريقه سريعًا نسبيًا بعد أن أورد أنّ غياره بقي عالقًا في السادس، حيث شرع الفريق حينها في العمل على القسم الخلفيّ من السيارة.
وبدت المشكلة كبيرة، وهو ما كان يعني حرمان سائق فيراري من العودة مجدّدًا إلى المسار في بقيّة الحصّة.
وشرع السائقون إثر ذلك في العمل على محاكاة التصفيات، لكنّ عددًا من اللفّات تمّ شطبه بسبب خروقات حدود المسار.
وذهب المركز الأوّل مجدّدًا لراسل، بالرغم من أنّ زمنه في هذه الحصّة كان أبطأ من زمنه في التجارب الأولى.
وحلّ فيرشتابن ثانيًا مجدّدًا وبفارق 0.128 ثانية هذه المرّة لصالح ريد بُل. لكن لم يذهب المركز الثالث إلى أليكسندر ألبون هذه المرّة بل كان من نصيب سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت.
أمّا المركز الرابع فذهب إلى إستيبان أوكون سائق رينو، وكان قريبًا من الصدارة.
وحلّ ألبون في المركز الخامس بعد أن تفوّق بـ 0.032 ثانية على دانييل كفيات سائق ألفا تاوري.
ووضع لانس سترول سيارة ريسينغ بوينت الثانية في المركز السابع أمام دانيال ريكاردو، بينما أكمل بيير غاسلي وكارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.
وكان من اللافت أنّ 0.545 ثانية فقط غطّت العشرة الأوائل. وانتهى المطاف بفالتيري بوتاس في المركز الـ 11 بعد شطب زمنه نتيجة خروجه عن المسار.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|48
|54.713
|233.121
|2
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|43
|54.841
|0.128
|0.128
|232.577
|3
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|52
|54.866
|0.153
|0.025
|232.471
|4
|31
|إستيبان أوكون
|رينو
|رينو
|50
|54.940
|0.227
|0.074
|232.158
|5
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|هوندا
|42
|55.036
|0.323
|0.096
|231.753
|6
|26
|دانييل كفيات
|ألفا تاوري
|هوندا
|58
|55.068
|0.355
|0.032
|231.619
|7
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|44
|55.104
|0.391
|0.036
|231.467
|8
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|رينو
|47
|55.124
|0.411
|0.020
|231.383
|9
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|48
|55.133
|0.420
|0.009
|231.346
|10
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|رينو
|39
|55.258
|0.545
|0.125
|230.822
|11
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|52
|55.321
|0.608
|0.063
|230.559
|12
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|54
|55.484
|0.771
|0.163
|229.882
|13
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|57
|55.533
|0.820
|0.049
|229.679
|14
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|49
|55.738
|1.025
|0.205
|228.834
|15
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|52
|55.784
|1.071
|0.046
|228.646
|16
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|فيراري
|43
|55.830
|1.117
|0.046
|228.457
|17
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|رينو
|14
|56.031
|1.318
|0.201
|227.638
|18
|51
|بيترو فيتيبالدي
|هاس
|فيراري
|56
|56.110
|1.397
|0.079
|227.317
|19
|89
|جاك أيتكن
|ويليامز
|مرسيدس
|58
|56.260
|1.547
|0.150
|226.711
|20
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|2
حول هذه المقالة
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|التجارب الحرّة الثانية
|الكاتب
|مروان الوافي