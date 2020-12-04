راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير

آثر الكثير من السائقين البقاء في خطّ الحظائر من دون تسجيل أيّ زمن طوال الدقائق الـ 20 الأولى.

في ذات الوقت اضطرّ شارل لوكلير إلى العودة إلى مرآب فريقه سريعًا نسبيًا بعد أن أورد أنّ غياره بقي عالقًا في السادس، حيث شرع الفريق حينها في العمل على القسم الخلفيّ من السيارة.

وبدت المشكلة كبيرة، وهو ما كان يعني حرمان سائق فيراري من العودة مجدّدًا إلى المسار في بقيّة الحصّة.

وشرع السائقون إثر ذلك في العمل على محاكاة التصفيات، لكنّ عددًا من اللفّات تمّ شطبه بسبب خروقات حدود المسار.

وذهب المركز الأوّل مجدّدًا لراسل، بالرغم من أنّ زمنه في هذه الحصّة كان أبطأ من زمنه في التجارب الأولى.

وحلّ فيرشتابن ثانيًا مجدّدًا وبفارق 0.128 ثانية هذه المرّة لصالح ريد بُل. لكن لم يذهب المركز الثالث إلى أليكسندر ألبون هذه المرّة بل كان من نصيب سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت.

أمّا المركز الرابع فذهب إلى إستيبان أوكون سائق رينو، وكان قريبًا من الصدارة.

وحلّ ألبون في المركز الخامس بعد أن تفوّق بـ 0.032 ثانية على دانييل كفيات سائق ألفا تاوري.

ووضع لانس سترول سيارة ريسينغ بوينت الثانية في المركز السابع أمام دانيال ريكاردو، بينما أكمل بيير غاسلي وكارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

وكان من اللافت أنّ 0.545 ثانية فقط غطّت العشرة الأوائل. وانتهى المطاف بفالتيري بوتاس في المركز الـ 11 بعد شطب زمنه نتيجة خروجه عن المسار.

نتيجة الحصّة: