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راسل يتوقع من مرسيدس "معاملة بالمثل" بينه وبين أي زميل مستقبلي

قال جورج راسل سائق مرسيدس أنه يتوقع معاملة بالمثل بينه وبين أي زميل مستقبلي، خاصة وأن لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات سيترك صفوف السهام الفضية نهاية الموسم الجاري منتقلاً إلى فيراري.

خلدون يونس
خلدون يونس
جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

تفادت مرسيدس عدة مرات علناً دعم أحد سائقيها على حساب الآخر وذلك منذ 2013، سواء أكان ذلك تجاه نيكو روزبرغ، فالتيري بوتاس أو راسل حالياً.

ورغم أن هاميلتون سيترك مرسيدس لينتقل إلى فيراري مع بداية موسم 2025، لكن راسل سيبقى حتى نهاية 2025.

لكن وبغض النظر عن إمكانية جذب مرسيدس، لـ ماكس فيرستابن نجم ريد بُل وبطل العالم ثلاث مرات، أو التوقيع مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بطل العالم مرتين، أو كارلوس ساينز سائق فيراري أو حتى ترقية أندريا كيمي أنتونيللي ناشئها في الفورمولا 2، فإن راسل يرى ضرورة التزام الفريق بسياسة المساواة في التعامل.

حيث أجاب حين سُئِل إن كانت مقاربة الفريق الداخلية قد تغيرت منذ إعلان صفقة انتقال هاميلتون الصادم: "منذ أخبار انتقال لويس، فإن لويس كان يتعامل باحترافية مذهلة مع الفريق".

وأكمل: "علاقة العمل مع الجميع ضمن مرسيدس لم تتغير على الإطلاق".

وأردف: "كان الفريق رائعاً في منحنا كلانا فرصاً متساوية. لطالما كان كذلك أمراً واضحاً للعلن".

وأضاف: "أياً كانت التحديثات التي نجلبها للسيارة، فإنها تصلنا كلانا في الوقت نفسه، بينما الوضع ليس هكذا مع جميع الفرق الأخرى. لكن لطالما كانت هذه طريقة التعامل ضمن مرسيدس".

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وتعليقاً على تقدمه ليصبح قائداً للفريق بعد خروج هاميلتون، أوضح البريطاني الشاب أنه يتوقع عدم تغيّر المعاملة المتساوية ضمن الفريق "أياً كان الزميل المقبل".

وأكمل: "إنهم يريدون منح كلا السائقين أفضل فرصة لتحقيق أفضل النتائج الموسم المقبل، أياً كان الزميل الذي سينضم إلينا، هذا ما سنواصل القيام به".

يشار أن توتو وولف مدير الفريق صرّح سابقاً بأن فيرستابن "هو السائق رقم واحد" في قائمة مرسيدس للمرشحين المحتملين في 2025، حيث يمتلك الهولندي بند فك ارتباط من عقده مع ريد بُل - الذي ينتهي في 2028 - يمنحه إمكانية فسخ العقد مبكراً، خاصة وسط صراع القوى الدائر بين مدير الفريق كريستيان هورنر وهيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات.

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