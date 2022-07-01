راسل يتوقع من مرسيدس مجاراة ريد بُل وفيراري في سيلفرستون

يبدو راسل متفائلاً من أن مزيج التحديثات الأخيرة للسهام الفضية إضافة إلى خصائص حلبة سيلفرستون السريعة، سيلعب لصالح السيارة الفضية بحيث يمكن للفريق استخلاص أقصى أداء ممكن والتقدم خطوة إلى الأمام مقارنة بالسباقات الماضية.

وكانت سيارة "دبليو13" قد شهدت أفضل تأدية تنافسية لها على آخر حلبة تقليدية في برشلونة، قبل جولات موناكو، باكو ومونتريـال.

في إسبانيا نجح الفريق بالتخلص من مشكلة الارتدادات، وهذا ما كان عاملاً أساسياً في رفع أداء السيارة.

حيث قال راسل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه وعند النظر إلى السباقات الثلاثة الأخيرة، كانت جميعها متماثلة للغاية لناحية انخفاض السرعة وتواجد المطبات".

وأكمل: "لذا أعتقد أن مزيج المنعطفات عالية السرعة في سيلفرستون مع المسار الأكثر نعومة، سيلعب بالتأكيد لصالحنا بشكل أكبر بعض الشيء مقارنة بالجولات السابقة".

وتابع: "لكن مع ذلك، لا ضمانات أكيدة، لأنه وكما قلت سابقاً فإننا نعاني من مشاكل مختلفة في كل سباق. لكن لدينا الثقة بقدرتنا على تقديم أداء أكثر تنافسية هذه المرة، ليس فقط بسبب التحديثات بل بسبب طبيعة الحلبة".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وفيما يتعلق بأداء الفريق مقارنة بكل من ريد بُل وفيراري، قال راسل: "أعتقد أنه وبالنظر إلى وتيرتهما، لا أعتقد بأننا سنكون متقدمين عليهما".

وتابع: "خاصة يوم السبت، لديهم الأفضلية بالتأكيد في التصفيات، أعتقد أننا الفريق الوحيد القادر على إغلاق الفارق معهما خلال السباق بدلاً من توسّعه أكثر".

وأضاف: "عادة ما يتوسع الفارق خلال السباقات. أعتقد أن ذلك بمثابة إشارةٍ إيجابية لنا. لأننا نفتقد الارتكازية حالياً لكن سيارتنا جيدة في السباقات".

واسترسل: "أعتقد أن مهمتنا ستكون صعبة في حال ارتطمت السيارة بالأرض. لكن ربما سيتعين على جميع الفرق التعامل مع هذه المشكلة".

بالمقابل، شدد راسل على رغبته بتحقيق أكثر من مجرد البقاء ضمن المراكز الخمسة الأولى لكل سباق هذا الموسم.

فقال: "من الواضح أنها إحصائيات جميلة، لكنها لا تعني شيئاً في نهاية الموسم. إن كانت خطوة ضمن معركة اللقب حينها ستكون إحصائيات رائعة!".

واختتم: "لكن من الواضح أن الإنهاء بين المركزين الثالث والخامس لن يضعك ضمن المراكز الثلاثة الأولى في البطولة نهاية الموسم. لذا، لا بد من الفوز، نحن هنا للمنافسة. أنا فخور بأننا قادرون على تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط لكننا نطمح للمزيد".