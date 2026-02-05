راسل يتوقّع أن يكون فريق أستون مارتن الأكثر قدرة على تحدي الأربعة الكبار في 2026

يرى نجم مرسيدس جورج راسل أنّ أستون مارتن هو الفريق الأكثر ترشيحًا لتحدي فرق القمة الأربعة التي سيطرت على البطولة في الموسم الماضي، وذلك مع دخول لوائح 2026 الجديدة حيّز التنفيذ.

فقد شكّلت فرق سيارة مرسيدس، فيراري، ريد بُل، وبطل العالم مكلارين فجوة واضحة مقارنة ببقية الفرق خلال السنوات الأخيرة. إلى درجة أنّ آخر سباق لم يفز به أحد هذه الفرق يعود إلى جائزة المجر الكبرى لعام 2021، حين حقق إستيبان أوكون الفوز مع فريق ألبين في سباق فوضوي.

لكنّ كل ذلك قد يتغير هذا الموسم، إذ أصبحت السيارات مختلفة كليًا نتيجة التعديل الجذري على القوانين، ما يجعل ترتيب القوى الحالي أقرب إلى لعبة التخمين. فقد بات هيكل سيارة الفورمولا 1 أخف وزنًا وأصغر حجمًا، مع تقليص الوزن بمقدار 32 كيلوغرامًا، إلى جانب زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية في وحدة الطاقة.

وفي مثل هذه الفترات الانتقالية، قد يتمكن أحد فرق وسط الترتيب من القفز فجأة إلى المقدمة، ويُعد فريق أستون مارتن، الذي أنهى موسم 2025 في المركز السابع، الفريق الذي يضعه الكثيرون تحت المجهر لتحقيق ذلك. ويعود السبب إلى أنّ مدير الفريق ابتداءً من 2026 هو أسطورة الفورمولا واحد أدريان نيوي، مصمم العديد من السيارات المتوجة بالألقاب مثل "FW14B" و"FW18" و"RB6"، على سبيل المثال لا الحصر.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يضم أستون مارتن أيضًا بطل العالم فرناندو ألونسو، كما انتقل الفريق من كونه زبونًا لمحركات مرسيدس إلى فريق مصنعي مع هوندا العلامة اليابانية التي ساعدت ريد بُل وماكس فيرستابن على تحقيق أربعة ألقاب متتالية.

فهل يمكن أن تشهد الفورمولا 1 صراع بطولة متعدد الفرق؟ وقال راسل، الذي يُعد المرشح الأبرز لدى شركات المراهنات للفوز بلقب 2026: "أعتقد أن أفضل سيناريو للرياضة وكذلك للسائقين هو أن نرى عددًا من السائقين وعددًا من الفرق يتنافسون جميعًا معًا".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يبدو أن ريد بُل ومكلارين وفيراري ونحن، لنقل، الفرق الأربعة المتقاربة جدًا فيما بينها. لكن لا يمكنك تجاهل ما رأيناه من أستون مارتن وما قام به أدريان مع تلك السيارة".

وتابع: "تبدو السيارة مذهلة للغاية، كما أنّ هوندا امتلكت محركًا قويًا جدًا خلال السنوات الماضية مع ريد بُل، ونحن نعرف جيدًا ما هم قادرون عليه. لذلك سيكون من الرائع رؤية صراع كبير".

وأردف قائلًا: "أتذكر عام 2010 عندما كانت مكلارين وفرناندو مع فيراري وريد بُل يتنافسون جميعًا. هذا ما تدور حوله هذه الرياضة، وهذا ما نأمل أن يكون عليه الحال هذا العام".

ورغم أنّ نيوي بات الآن مدير فريق أستون مارتن، فإن دوره عند انضمامه في مارس الماضي كان إدارة الشراكة التقنية، مع تركيزه الكامل على تطوير سيارة هذا الموسم. وعندما استضافت الفورمولا 1 أول اختبار جماعي تحضيري للموسم في برشلونة الأسبوع الماضي، كانت بصمات نيوي واضحة على سيارة "آي.ام.آر26".