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راسل: يتمّ إظهار ألبون في مظهر الغبيّ في صفوف ريد بُل

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راسل: يتمّ إظهار ألبون في مظهر الغبيّ في صفوف ريد بُل
من قبل:
18-07-2020

قال جورج راسل سائق فريق ويليامز أنّه تتمّ "مُحاولة إظهار أليكسندر ألبون في مظهر الغبيّ" وذلك بعد معاناة سائق ريد بُل واكتفائه بالمركز الـ 13 في تصفيات جائزة المجر الكبرى.

عانى ألبون من عدّة مصاعب على متن سيارة "آر.بي16" المتعنّتة في هنغارورينغ، وتذمّر مرارًا من ضعف استجابتها للانعطاف خلال التجارب الحرّة قبل أن يخرج من القسم الثاني من التصفيات.

ونجح زميله في العبور إلى القسم الثالث الأخير، لكنّه اكتفى بالمركز السابع بفارق 1.4 ثانية عن زمن لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

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وبعد سباقَين مختلطين في النمسا، وجد ألبون نفسه تحت ضغطٍ لتقديم أداء قويّ، وهو ما يعتقد راسل بأنّه غير مبرّر.

وكان راسل وألبون قد تنافسا على لقب الفورمولا 2 في 2018 الذي فاز به راسل في النهاية، بينما نافس ألبون كذلك شارل لوكلير على لقب الجي بي 3 في 2016.

وقال راسل لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أعرف أليكس منذ 15 عامًا، وتواجدت في ذات البادوك معه".

وأكمل: "إنّه أحد أفضل السائقين الذين تسابقنا معا، أعني ماكس فيرشتابن، وشارل، سيقول جميعنا بأنّه يتواجد دائمًا في المقدّمة".

وأردف: "لا أعلم ما يجري في الحقيقة. أشعر بالأسف عليه لأنّه يتمّ إظهاره في مظهر الغبيّ وهو ليس كذلك مطلقًا".

وواصل شرحه بالقول: "لقد فاز في كلّ بطولة شارك فيها. لا أعلم ما يحدث، لكنّهم بحاجة لحلّ كلّ تلك المشاكل من أجله".

من جانبه تمتّع راسل بحصّة قويّة وسينطلق من المركز الـ 12 في سباق الأحد، وذلك بعد أن تغلّب على ألبون بُعشرٍ من الثانية، وذلك في ظلّ عبور سيارتَي ويليامز إلى القسم الثاني من التصفيات للمرّة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى 2018.

وقال راسل بخصوص ذلك: "كان هدفنا العبور إلى القسم الثاني أمام ألفا روميو وهاس. برزت السيارة في بداية القسم الأوّل ودخلت ضمن المجال المثالي وقدّمت كلّ ما لديّ".

وأردف: "كان من المزعج في الحقيقة أن أفرّط في فرصة العبور إلى القسم الثالث بفارق طفيف في أسبوعين متتاليين".

واختتم بالقول: "أحبّذ لو تواجدت في الأمام أكثر، لكنّني مسرورٌ في جميع الأحوال".

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الكاتب مروان الوافي

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