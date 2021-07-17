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راسل يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بريطانيا

تلقّى البريطاني جورج راسل عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة بريطانيا الكبرى لتسبّبه في الحادث مع كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري خلال سباق التصفيات القصير في سيلفرستون.

راسل يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بريطانيا

أكمل سائق ويليامز السباق القصير في المركز التاسع، لكنّه سينطلق من الخانة الـ 12 بسبب العقوبة، بينما تقدّم كلٌ من إستيبان أوكون، وساينز وغاسلي مركزًا أمامه.

كما تلقّى راسل نقطة عقوبة على رخصة قيادته ليرتفع رصيده إلى سبع نقاط في فترة 12 شهرًا.

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وتعود جذور العقوبة إلى الاحتكاك الذي وقع بينه وبين ساينز خلال السباق القصير عند منعطف "بروكلاندز" بعد أن أغلق البريطاني مكابحه واصطدم بجانب سيارة فيراري ودفعها خارج المسار بشكلٍ كامل.

واعتبر المراقبون أنّ راسل هو المسؤول بالكامل على الحادث.

وفي حين أنّ هكذا حوادث في السباقات الأخيرة أدّت إلى توجيه عقوبات زمنيّة، فإنّ هذه الواقعة تمّ التعامل معها من منظور تصفيات بالنظر إلى صيغة السباق القصير الجديدة.

وكان السائقان قد اختلفا حيال من يقع عليه اللوم بالكامل، حيث شعر كلٌ منهما بأنّ الآخر هو المخطئ.

كما تمّ التحقيق في واقعة عودة ساينز إلى الحلبة بطريقة غير آمنة إثر احتكاكه مع راسل.

لكن بالرغم من أنّه تعيّن على بيير غاسلي تفادي الاصطدام بسيارة فيراري، إلّا أنّ المراقبين قبلوا أنّ ساينز حاول إبطاء السيارة بالقدر الكافي أثناء عودته إلى الحلبة، وهو ما سمح له بتفادي العقوبة.

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بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون

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