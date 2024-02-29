راسل يتكلم حول المشكلة الرئيسية لسيارة مرسيدس 2024

أوضحت مرسيدس في عدة مناسبات أن سيارتها دبليو15 تمثل خطوة للأمام مقارنة بسيارتي الموسمين السابقين خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية. وأكدت السهام الفضية أن تأدية السيارة باتت أكثر قابلية للتنبؤ.

وأثناء الحديث إلى وسائل الإعلام في حلبة البحرين قبل افتتاح الموسم هذا الأسبوع، سُئل راسل إذا كانت هناك أية نقاط ضعف متبقية من سيارات مرسيدس السابقة في السيارة الحالية.

فأجاب راسل: "أود أن أقول إن سيارة هذا العام هي سيارة سباق مختلفة تماماً. لكننا سنحتاج إلى تبني نهج مختلف هذا العام".

وأكمل: "لذا، هناك الكثير لنتعلمه. خاصة لناحية الشعور بها كسيارة سباق. ولكن المجال الوحيد الذي نحتاج إلى مواصلة العمل عليه هو ربما الارتدادات التي نراها. لقد واجهنا بعض الارتدادات [في تجارب البحرين الشتوية قبل الموسم] الأسبوع الماضي".

وأضاف: "كنا ندفع السيارة بشكل عدائي حقاً. ولكن كما قلت، نحن نتعامل مع سيارة مختلفة تماماً هذا الموسم، في حين أن سيارتي 2022 و2023 كانتا مصنوعتين من نفس القالب".

لكن الارتداد الذي يشير إليه راسل يحصل أثناء الكبح، وليس شبيهاً بمشاكل القفزات التي واجهتها مرسيدس في الموسمين السابقين حين كانت تتبنى تصميم الجانب 0 أو "زيرو بود".

ولوحظ خلال التجارب أن مرسيدس كانت من بين أسوأ السيارات التي تعاني من الارتدادات أثناء الكبح.

وأوضح راسل إن مرسيدس "لا تزال تدفع للحدود القصوى" و"تستغل كامل قدرات السيارة". وأضاف: "هذا ما تقام الاختبارات من أجله. سنرى الكثير من ذلك في نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: لذا، بعد ثلاث سنوات [من بداية حقبة المؤثرات الأرضية]، أعتقد أن الكثير من الفرق باتت تضبط السيارة بطريقة منخفضة وعدوانية للغاية. ولكن دائماً ما يكون هناك خط رفيع (بين التحسّن وفقدان الأداء) لأن هذا هو مكان توليد الارتكازية".

وعندما سُئل إن كان واثقاً في خطة تحديثات مرسيدس 2024 في ظل المشاكل المبكرة للسيارة الجديدة، كشف راسل أيضاً أن المقاتلة الجديدة "تفتقر للارتكازية".

"أنا واثق من أن منحى تطور هذه السيارة يجب أن يكون أكبر مما رأيناه في السيارتين الماضيتين، لأننا نمتلك منصة أفضل،" قال الشاب البريطاني.

من جهته، توسع هاميلتون، الذي تحدث في مؤتمر صحفي قبل سباق البحرين أيضاً يوم الأربعاء، أكثر في كلامه، مؤكداً أن الفريق "يعلم أن أمامنا عمل يجب القيام به ولسنا بعد في الموقع الذي نريده".

وأكمل: "لدينا منصة أفضل للعمل عليها هذا العام. لا زالت لدينا بعض المشاكل التي نحتاج للعمل عليها".

وأردف: "لكن، بالتأكيد إنه موقع بداية أفضل من الموسمين الماضيين. لذلك، نحن مسرورون نسبياً في هذا الصدد".

واختتم: "لم نصل بعد إلى الموقع الذي نريده - منافسة الفرق [ريد بُل وفيراري] في المقدمة - ولكننا سنعمل على ذلك".