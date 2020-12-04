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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / تقرير التجارب

راسل يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جائزة الصخير الكبرى

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راسل يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جائزة الصخير الكبرى
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بدأ جورج راسل عطلة نهاية أسبوعه الأولى مع مرسيدس على نحوٍ لافتٍ بعد أن تصدّر حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة الصخير الكبرى متفوّقًا على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

انطلقت الحصّة مع غروب الشمس ضمن مشهدٍ رائع في حلبة البحرين الدوليّة. وبدأ السائقون باكتشاف المسار الجديد، وسرعان ما نزلت الأزمنة تحت فلك الدقيقة.

وتوجّهت الأنظار بالطبع إلى جورج راسل الذي يُعوّض لويس هاميلتون، المصاب بفيروس كورونا، في صفوف مرسيدس، وكذلك جاك أيتكن وبييترو فيتيبالدي.

وقال البريطاني الشاب إثر محاولاته القليلة الأولى: "هناك الكثير من الرمال على المسار".

وكان من الواضح أنّ الزحام سيلعب دورًا كبيرًا مثلما كان متوقّعًا، إذا كانت الأعلام الزرقاء في كلّ مكان تقريبًا، بالرغم من عدم وقوع أيّ حادثة إعاقة حتّى تلك المرحلة.

وبعد هدوء منتصف الحصّة عند إرجاع السائقين مجموعات الإطارات الأولى إلى بيريللي واستغلال تلك الدقائق لإجراء بعض التعديلات على الإعدادات، بدأ السائقون بالعودة إلى الحلبة من جديد.

وكان فيرشتابن أوّل من يكسر حاجز الـ 55 ثانية بعد أن سجّل 54.848 ثانية منتزعًا الصدارة مع بقاء نصف ساعة على نهاية الحصّة، كما أنّه اشتكى من أنّ مقوده لم يكن مستقيمًا.

وكان من اللافت أنّ الإطارات قادرة على الصمود لعددٍ جيّد من اللفّات، وذلك في ظلّ قدرة بعض السائقين على تحسين أزمنتهم حتّى بعد 10 لفّات.

وكان ذلك بالفعل ما حدث مع راسل الذي تمكّن من تسجيل 54.546 ثانية بالرغم من أنّه كان في اللفّة الـ 13 من عمر إطاراته "سوفت".

وكان الأداء متقاربًا بين مرسيدس وريد بُل، حيث نجح فيرشتابن في التواجد في المركز الثاني بفارق 0.176 ثانية فقط.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ أليكسندر ألبون كان قريبًا للغاية من زميله فيرشتابن وحلّ ثالثًا على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة.

وحلّ بوتاس رابعًا في النهاية بفارق 0.322 ثانية عن زميله الجديد وربّما يُسلّط ذلك عليه بعض الضغط في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

أمّا فريق ألفا تاوري فقد فرض نفسه كثالث أفضل الفرق في ظلّ حلول كلٍ من دانييل كفيات وبيير غاسلي في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

وذهب المركز السابع إلى إستيبان أوكون الذي تقدّم على زميله دانيال ريكاردو الذي حلّ تاسعًا، بينما توسّطهما سيباستيان فيتيل، في حين أكمل شارل لوكلير ترتيب العشر الأوائل لصالح فيراري وكان الأخير ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

وانتقل السائقون إلى محاكاة السباق في الدقائق الأخيرة، وكان أغلب السائقين قادرين على تسجيل أزمنة تحت حاجز الدقيقة حتّى بكميّة وقود عالية، وهو ما سيعني سباقًا سريعًا يوم الأحد.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 49 54.546     233.835
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 29 54.722 0.176 0.176 233.083
3 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 18 54.811 0.265 0.089 232.705
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 44 54.868 0.322 0.057 232.463
5 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 40 55.011 0.465 0.143 231.859
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 37 55.166 0.620 0.155 231.207
7 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 49 55.273 0.727 0.107 230.760
8 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 40 55.281 0.735 0.008 230.726
9 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 39 55.379 0.833 0.098 230.318
10 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 35 55.449 0.903 0.070 230.027
11 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 41 55.558 1.012 0.109 229.576
12 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 33 55.716 1.170 0.158 228.925
13 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 41 55.757 1.211 0.041 228.756
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 32 55.783 1.237 0.026 228.650
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 35 55.858 1.312 0.075 228.343
16 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 47 56.078 1.532 0.220 227.447
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 37 56.130 1.584 0.052 227.236
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 48 56.764 2.218 0.634 224.698
19 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 24 57.077 2.531 0.313 223.466
20 89 United Kingdom جاك أيتكن ويليامز مرسيدس 33 57.187 2.641 0.110 223.036
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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