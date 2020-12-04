راسل يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جائزة الصخير الكبرى

انطلقت الحصّة مع غروب الشمس ضمن مشهدٍ رائع في حلبة البحرين الدوليّة. وبدأ السائقون باكتشاف المسار الجديد، وسرعان ما نزلت الأزمنة تحت فلك الدقيقة.

وتوجّهت الأنظار بالطبع إلى جورج راسل الذي يُعوّض لويس هاميلتون، المصاب بفيروس كورونا، في صفوف مرسيدس، وكذلك جاك أيتكن وبييترو فيتيبالدي.

وقال البريطاني الشاب إثر محاولاته القليلة الأولى: "هناك الكثير من الرمال على المسار".

وكان من الواضح أنّ الزحام سيلعب دورًا كبيرًا مثلما كان متوقّعًا، إذا كانت الأعلام الزرقاء في كلّ مكان تقريبًا، بالرغم من عدم وقوع أيّ حادثة إعاقة حتّى تلك المرحلة.

وبعد هدوء منتصف الحصّة عند إرجاع السائقين مجموعات الإطارات الأولى إلى بيريللي واستغلال تلك الدقائق لإجراء بعض التعديلات على الإعدادات، بدأ السائقون بالعودة إلى الحلبة من جديد.

وكان فيرشتابن أوّل من يكسر حاجز الـ 55 ثانية بعد أن سجّل 54.848 ثانية منتزعًا الصدارة مع بقاء نصف ساعة على نهاية الحصّة، كما أنّه اشتكى من أنّ مقوده لم يكن مستقيمًا.

وكان من اللافت أنّ الإطارات قادرة على الصمود لعددٍ جيّد من اللفّات، وذلك في ظلّ قدرة بعض السائقين على تحسين أزمنتهم حتّى بعد 10 لفّات.

وكان ذلك بالفعل ما حدث مع راسل الذي تمكّن من تسجيل 54.546 ثانية بالرغم من أنّه كان في اللفّة الـ 13 من عمر إطاراته "سوفت".

وكان الأداء متقاربًا بين مرسيدس وريد بُل، حيث نجح فيرشتابن في التواجد في المركز الثاني بفارق 0.176 ثانية فقط.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ أليكسندر ألبون كان قريبًا للغاية من زميله فيرشتابن وحلّ ثالثًا على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة.

وحلّ بوتاس رابعًا في النهاية بفارق 0.322 ثانية عن زميله الجديد وربّما يُسلّط ذلك عليه بعض الضغط في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

أمّا فريق ألفا تاوري فقد فرض نفسه كثالث أفضل الفرق في ظلّ حلول كلٍ من دانييل كفيات وبيير غاسلي في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

وذهب المركز السابع إلى إستيبان أوكون الذي تقدّم على زميله دانيال ريكاردو الذي حلّ تاسعًا، بينما توسّطهما سيباستيان فيتيل، في حين أكمل شارل لوكلير ترتيب العشر الأوائل لصالح فيراري وكان الأخير ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

وانتقل السائقون إلى محاكاة السباق في الدقائق الأخيرة، وكان أغلب السائقين قادرين على تسجيل أزمنة تحت حاجز الدقيقة حتّى بكميّة وقود عالية، وهو ما سيعني سباقًا سريعًا يوم الأحد.

نتيجة الحصّة: