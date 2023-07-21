راسل يتقدم على بياستري خلال التجارب الحرة الماطرة في المجر
سجل جورج راسل سائق مرسيدس أسرع الأزمنة على مسار حلبة المجر المبلل، خلال التجارب الحرة الأولى، متقدماً على أوسكار بياستري سائق مكلارين.
لانس سترول أنهى الحصة ثالثاً على متن أستون مارتن متقدماً على لاندو نوريس زميل بياستري، بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب المراكز الخمسة الأولى خلف مقود أستون مارتن.
مجريات الحصة
شهدت بداية الحصة حادثة مفاجئة لسائق ريد بُل، سيرجيو بيريز، الذي خرج إلى المسار وارتطم بالحائط مبكراً.
قبل أن تبدأ الأمطار بالهطول لتعود السيارات إلى المرائب مجدداً بانتظار أن تسنح الفرصة مجدداً للعودة.
لاحقاً، خرجت بعض السيارات على إطارات انترميديت للفة أو اثتنين قبل العودة مجدداً للمرآب.
ومع الوصول إلى الدقيقة 18 ما قبل الأخيرة، سُمع فالتيري بوتاس سائق ألفا تاوري وهو يقول لفريقه بأن الحلبة باتت جاهزة لإطارات انترميديت.
لكن بعد دقائق قصيرة، شوهدت سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز وقد علقت على المنطقة العشبية بعد الانزلاق بسبب المياه، وبالتالي تم رفع العلم الأحمر كي يتسنى للمارشلز دفعها مجدداً نحو المسار.
وسُمع الإسباني أثناء عودته لمنصة الصيانة، وهو يقول لفريقه أن يتفقد السيارة لأنه احتكّ بشكل طفيف بالحائط، بينما شوهد الجانح الأمامي بكسرٍ طفيف.
مع الدخول في الدقائق العشر الأخيرة، دخلت أغلب السيارات إلى الحلبة على إطارات انترميديت، لكن انخفاض التماسك بدا واضحاً حيث كانت السيارات تنزلق على المسار المبلل.
وكان من اللافت أن ريد بُل قررت عدم إخراج سيارتَيها، لتنتهي الحصة مع جورج راسل (مرسيدس) أمام أوسكار بياستري (مكلارين) ولانس سترول (أستون مارتن).
المركز الرابع حققه لاندو نوريس (مكلارين) أمام فرناندو ألونسو (أستون مارتن) وفالتيري بوتاس (ألفا روميو).
شارل لوكلير وضع سيارته فيراري بالمركز السابع متقدماً على جو غوانيو (ألفا روميو)، بينما أكمل لوغان سارجانت (ويليامز) ونيكو هلكنبرغ (هاس) ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أن دانيال ريكاردو أنهى الحصة بالمركز 14 على متن ألفا تاوري رغم اللفات القليلة التي أكملها، بينما حقق زميله يوكي تسونودا المركز 12.
التجارب الحرة الأولى
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|جورج راسلمرسيدس
|63
|13
|1:38.795
|159.639
|2
|أوسكار بياستريمكلارين
|81
|14
|+0.359
|0.359
|159.061
|3
|لانس سترولأستون مارتن رايسينغ
|18
|10
|+1.218
|0.859
|157.695
|4
|لاندو نوريسمكلارين
|4
|13
|+1.482
|0.264
|157.280
|5
|فرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ
|14
|8
|+1.892
|0.410
|156.639
|6
|فالتيري بوتاسألفا روميو
|77
|14
|+2.237
|0.345
|156.104
|7
|شارل لوكليرفيراري
|16
|12
|+2.347
|0.110
|155.935
|8
|غوانيو جوألفا روميو
|24
|9
|+2.568
|0.221
|155.595
|9
|لوجان سارجينتويليامز
|2
|15
|+2.621
|0.053
|155.513
|10
|نيكو هلكنبرغفريق هاس اف1
|27
|12
|+3.911
|1.290
|153.560
|11
|كيفن ماغنوسنفريق هاس اف1
|20
|14
|+4.111
|0.200
|153.262
|12
|يوكي تسونوداألفا تاوري
|22
|7
|+6.780
|2.669
|149.387
|13
|ألكسندر ألبونويليامز
|23
|10
|+8.612
|1.832
|146.839
|14
|دانيال ريكاردوألفا تاوري
|3
|7
|15
|كارلوس ساينز الإبنفيراري
|55
|6
|16
|سيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ
|11
|2
|17
|إستيبان أوكونألبين
|31
|4
|18
|بيير غاسليألبين
|10
|3
|19
|ماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ
|1
|4
|20
|لويس هاميلتونمرسيدس
|44
|3
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