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فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب

راسل يتقدّم ثنائيّ مرسيدس ومشكلة لفيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في زاندفورت

أحرز جورج راسل الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى لجائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على زميله لويس هاميلتون، في الوقت الذي خرج فيه ماكس فيرشتابن مبكّرًا بسبب مشكلة ميكانيكيّة.

راسل يتقدّم ثنائيّ مرسيدس ومشكلة لفيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في زاندفورت

لم تمض سوى دقائق قليلة من عمر الحصّة حتّى اعتُمد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في مرحلة أولى بسبب مشكلة تقنيّة في سيارة البطل المحلي ماكس فيرشتابن، قبل أن يتمّ تحويل ذلك إلى علمٍ أحمر بعد أن أوقف سيارته بجوار المسار بالخروج من المنعطف الرابع.

وارتكب ميك شوماخر خطأ بالدخول إلى الحلبة في الوقت الذي تمّ فيه التلويح بالعلم الأحمر، وهو ما تركه تحت التحقيق.

واستؤنفت الحصّة لاحقًا وتوجّه السائقون لإتمام برامجهم.

ولم تكن حصّة ريد بُل تسير على أفضل الأحوال، حيث خرج سيرجيو بيريز عن المسار وكان قاب قوسين أو أدنى من الاصطدام بالحاجز الجانبي.

من جانبه تذمّر كارلوس ساينز الإبن من قيادة لويس هاميلتون قائلًا: "ما فعله هناك كان خطرًا" وذلك بعد أن اقترب منه كثيرًا أثناء تجاوزه في المنعطف الأخير.

وانتهت الحصّة بتواجد ثنائيّ مرسيدس راسل وهاميلتون في الصدارة، حيث سجّل الأوّل 1:12.455 دقيقة ليتفوّق برُبع ثانية عن زميله وكانا آخر السائقين الذين يُحسّنون أزمنتهم.

وتواجد ساينز الإبن في المركز الثالث بعد تفوّقه بفارقٍ طفيفٍ على لاندو نوريس وتركيزه في المراحل الأخيرة على محاكاة المسافات الطويلة، بينما كادت أن تقع حادثة بين نوريس وسيباستيان فيتيل في الدقائق الأخيرة.

وأكّد دانيال ريكاردو وتيرة مكلارين القويّة بحلوله في المركز الخامس متفوّقًا على شارل لوكلير.

وانتهى المطاف ببيريز سابعًا، وتواجد أمام ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون، بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل عبر أداء واعدٍ جديد على سيارة ويليامز.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 29 1:12.455     211.612
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 28 1:12.695 0.240 0.240 210.914
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 30 1:12.845 0.390 0.150 210.479
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 32 1:12.929 0.474 0.084 210.237
5 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 31 1:13.077 0.622 0.148 209.811
6 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 30 1:13.127 0.672 0.050 209.668
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 30 1:13.416 0.961 0.289 208.842
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 31 1:13.633 1.178 0.217 208.227
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 33 1:13.963 1.508 0.330 207.298
10 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 29 1:14.063 1.608 0.100 207.018
11 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 29 1:14.163 1.708 0.100 206.739
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 30 1:14.257 1.802 0.094 206.477
13 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 31 1:14.405 1.950 0.148 206.066
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري
 ريد بُل 28 1:14.474 2.019 0.069 205.875
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 28 1:14.500 2.045 0.026 205.804
16 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 18 1:14.534 2.079 0.034 205.710
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 31 1:14.630 2.175 0.096 205.445
18 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 22 1:14.695 2.240 0.065 205.266
19 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 7 1:14.714 2.259 0.019 205.214
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 33 1:15.122 2.667 0.408 204.099
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