راسل يتقدّم ثنائيّ مرسيدس ومشكلة لفيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في زاندفورت

لم تمض سوى دقائق قليلة من عمر الحصّة حتّى اعتُمد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في مرحلة أولى بسبب مشكلة تقنيّة في سيارة البطل المحلي ماكس فيرشتابن، قبل أن يتمّ تحويل ذلك إلى علمٍ أحمر بعد أن أوقف سيارته بجوار المسار بالخروج من المنعطف الرابع.

وارتكب ميك شوماخر خطأ بالدخول إلى الحلبة في الوقت الذي تمّ فيه التلويح بالعلم الأحمر، وهو ما تركه تحت التحقيق.

واستؤنفت الحصّة لاحقًا وتوجّه السائقون لإتمام برامجهم.

ولم تكن حصّة ريد بُل تسير على أفضل الأحوال، حيث خرج سيرجيو بيريز عن المسار وكان قاب قوسين أو أدنى من الاصطدام بالحاجز الجانبي.

من جانبه تذمّر كارلوس ساينز الإبن من قيادة لويس هاميلتون قائلًا: "ما فعله هناك كان خطرًا" وذلك بعد أن اقترب منه كثيرًا أثناء تجاوزه في المنعطف الأخير.

وانتهت الحصّة بتواجد ثنائيّ مرسيدس راسل وهاميلتون في الصدارة، حيث سجّل الأوّل 1:12.455 دقيقة ليتفوّق برُبع ثانية عن زميله وكانا آخر السائقين الذين يُحسّنون أزمنتهم.

وتواجد ساينز الإبن في المركز الثالث بعد تفوّقه بفارقٍ طفيفٍ على لاندو نوريس وتركيزه في المراحل الأخيرة على محاكاة المسافات الطويلة، بينما كادت أن تقع حادثة بين نوريس وسيباستيان فيتيل في الدقائق الأخيرة.

وأكّد دانيال ريكاردو وتيرة مكلارين القويّة بحلوله في المركز الخامس متفوّقًا على شارل لوكلير.

وانتهى المطاف ببيريز سابعًا، وتواجد أمام ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون، بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل عبر أداء واعدٍ جديد على سيارة ويليامز.

نتيجة الحصّة: