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راسل يتقدّم ثنائيّة مريحة مفاجئة لمرسيدس في التجارب الثالثة في المكسيك

تقدّم جورج راسل على زميله في مرسيدس لويس هاميلتون خلال حصّة التجارب الحرّة الثالثة على حلبة هيرمانوس رودريغيز، وتمتّعا بأفضليّة كبيرة نسبيًا على ريد بُل وفيراري خلفهما بشكلٍ مفاجئ.

راسل يتقدّم ثنائيّة مريحة مفاجئة لمرسيدس في التجارب الثالثة في المكسيك

تواجد السائقون سريعًا على الحلبة من أجل إكمال طلعات قصيرة مبكّرة قبل العمل على محاكاة المسافات الطويلة بالنظر إلى تكريسهم أغلب الحصّة الثانية لاختبار إطارات بيريللي بالأمس.

وقدّم جورج راسل وتيرة قويّة مجدّدًا على غرار الأمس لكنّ طلعته كانت قصيرة واقتصر فيها على لفّة واحدة على عكس الآخرين.

في المقابل أخّر ماكس فيرشتابن دخوله إلى الحلبة حتى مضيّ أكثر من 20 دقيقة، لكنّه سرعان ما قفز إلى الصدارة مباشرة بالرغم من قوله "كان مقطعي الأوّل مروّعًا".

وعاد سائقا فيراري في منتصف الحصّة لإجراء محاكاة للمسافات الطويلة على إطارات مستعملة وكانت أزمنتهما مقبولة في المجمل.

وعاد ثنائيّ مرسيدس وريد بُل بعد ذلك على إطارات أجدد، لكنّ فيرشتابن فشل في تحقيق مكاسب كبيرة وبقي ثالثًا خلف ثنائيّ مرسيدس عند تلك المرحلة، كما لم يكن زميله بيريز أفضل حالًا بشكلٍ غريبٍ بالنسبة لريد بُل.

وانتهت الحصّة بتواجد راسل في الصدارة عبر الزمن الأسرع البالغ 1:18.399 دقيقة ليتفوّق بـ 0.144 ثانية على زميله هاميلتون.

وحلّ فيرشتابن ثالثًا لكن على بُعد قرابة نصف ثانية عن الصدارة، في حين أتمّ لوكلير محاولة على إطارات جديدة، لكنّه كان رابعًا بفارق 0.724 ثانية عن زمن راسل.

واشتكى لوكلير قائلًا: "السيارة لا تنعطف مطلقًا، كما لو أنّها تسير في خطّ مستقيم".

وتواجد سيرجيو بيريز في المركز الخامس أمام كارلوس ساينز الإبن، بينما حلّ لاندو نوريس سابعًا على بُعد 0.016 ثانية عن ساينز.

وذهب المركز الثامن إلى فالتيري بوتاس، بينما أكمل يوكي تسونودا وأليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

وعانى سيباستيان فيتيل من حصّة صعبة وقال قرب نهايتها: "هذا الوضع صادم، السيارة بأكملها ضعيفة"، لينتهي به المطاف في المركز الـ 19.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 22 1:18.399     197.635
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:18.543 0.144 0.144 197.272
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 18 1:18.876 0.477 0.333 196.439
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:19.123 0.724 0.247 195.826
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 24 1:19.241 0.842 0.118 195.535
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 20 1:19.301 0.902 0.060 195.387
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 22 1:19.317 0.918 0.016 195.347
8 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 28 1:19.390 0.991 0.073 195.168
9 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 24 1:19.882 1.483 0.492 193.966
10 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 18 1:19.917 1.518 0.035 193.881
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 19 1:19.960 1.561 0.043 193.776
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 25 1:20.019 1.620 0.059 193.634
13 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 16 1:20.037 1.638 0.018 193.590
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 22 1:20.139 1.740 0.102 193.344
15 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 24 1:20.330 1.931 0.191 192.884
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 20 1:20.477 2.078 0.147 192.532
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:20.598 2.199 0.121 192.242
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 21 1:20.848 2.449 0.250 191.648
19 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 22 1:20.986 2.587 0.138 191.321
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 25 1:21.271 2.872 0.285 190.651
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