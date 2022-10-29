راسل يتقدّم ثنائيّة مريحة مفاجئة لمرسيدس في التجارب الثالثة في المكسيك
تقدّم جورج راسل على زميله في مرسيدس لويس هاميلتون خلال حصّة التجارب الحرّة الثالثة على حلبة هيرمانوس رودريغيز، وتمتّعا بأفضليّة كبيرة نسبيًا على ريد بُل وفيراري خلفهما بشكلٍ مفاجئ.
تواجد السائقون سريعًا على الحلبة من أجل إكمال طلعات قصيرة مبكّرة قبل العمل على محاكاة المسافات الطويلة بالنظر إلى تكريسهم أغلب الحصّة الثانية لاختبار إطارات بيريللي بالأمس.
وقدّم جورج راسل وتيرة قويّة مجدّدًا على غرار الأمس لكنّ طلعته كانت قصيرة واقتصر فيها على لفّة واحدة على عكس الآخرين.
في المقابل أخّر ماكس فيرشتابن دخوله إلى الحلبة حتى مضيّ أكثر من 20 دقيقة، لكنّه سرعان ما قفز إلى الصدارة مباشرة بالرغم من قوله "كان مقطعي الأوّل مروّعًا".
وعاد سائقا فيراري في منتصف الحصّة لإجراء محاكاة للمسافات الطويلة على إطارات مستعملة وكانت أزمنتهما مقبولة في المجمل.
وعاد ثنائيّ مرسيدس وريد بُل بعد ذلك على إطارات أجدد، لكنّ فيرشتابن فشل في تحقيق مكاسب كبيرة وبقي ثالثًا خلف ثنائيّ مرسيدس عند تلك المرحلة، كما لم يكن زميله بيريز أفضل حالًا بشكلٍ غريبٍ بالنسبة لريد بُل.
وانتهت الحصّة بتواجد راسل في الصدارة عبر الزمن الأسرع البالغ 1:18.399 دقيقة ليتفوّق بـ 0.144 ثانية على زميله هاميلتون.
وحلّ فيرشتابن ثالثًا لكن على بُعد قرابة نصف ثانية عن الصدارة، في حين أتمّ لوكلير محاولة على إطارات جديدة، لكنّه كان رابعًا بفارق 0.724 ثانية عن زمن راسل.
واشتكى لوكلير قائلًا: "السيارة لا تنعطف مطلقًا، كما لو أنّها تسير في خطّ مستقيم".
وتواجد سيرجيو بيريز في المركز الخامس أمام كارلوس ساينز الإبن، بينما حلّ لاندو نوريس سابعًا على بُعد 0.016 ثانية عن ساينز.
وذهب المركز الثامن إلى فالتيري بوتاس، بينما أكمل يوكي تسونودا وأليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.
وعانى سيباستيان فيتيل من حصّة صعبة وقال قرب نهايتها: "هذا الوضع صادم، السيارة بأكملها ضعيفة"، لينتهي به المطاف في المركز الـ 19.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|22
|1:18.399
|197.635
|2
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|23
|1:18.543
|0.144
|0.144
|197.272
|3
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|18
|1:18.876
|0.477
|0.333
|196.439
|4
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|23
|1:19.123
|0.724
|0.247
|195.826
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|24
|1:19.241
|0.842
|0.118
|195.535
|6
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|20
|1:19.301
|0.902
|0.060
|195.387
|7
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|22
|1:19.317
|0.918
|0.016
|195.347
|8
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|28
|1:19.390
|0.991
|0.073
|195.168
|9
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|24
|1:19.882
|1.483
|0.492
|193.966
|10
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|18
|1:19.917
|1.518
|0.035
|193.881
|11
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|19
|1:19.960
|1.561
|0.043
|193.776
|12
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|25
|1:20.019
|1.620
|0.059
|193.634
|13
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|16
|1:20.037
|1.638
|0.018
|193.590
|14
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|22
|1:20.139
|1.740
|0.102
|193.344
|15
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|24
|1:20.330
|1.931
|0.191
|192.884
|16
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|20
|1:20.477
|2.078
|0.147
|192.532
|17
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|24
|1:20.598
|2.199
|0.121
|192.242
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|21
|1:20.848
|2.449
|0.250
|191.648
|19
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|22
|1:20.986
|2.587
|0.138
|191.321
|20
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|25
|1:21.271
|2.872
|0.285
|190.651
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