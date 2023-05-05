راسل يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الأولى في ميامي التي شهدت رفع العلم الأحمر

سجل راسل دقيقة و30.125 ثانية على إطارات سوفت منحته المركز الأول أمام زميله هاميلتون بفارق عُشري ثانية تقريباً.

بينما أكمل شارل لوكلير على متن فيراري ترتيب المراكز الثلاثة الأولى في حصة شهدت غياب التماسك ورفع العلم الأحمر بسبب حادثة نيكو هلكنبرغ.

مجريات الحصة

خرجت السيارات إلى المسار مع إطارات هارد وميديوم.

لكن الشكوى الأساسية لدى السائقين كانت تتمحور حول مستويات التماسك المنخفضة جداً خارج خط التسابق، حيث كان السائقون يخرجون عن المسار بشكل متكرر.

ماكس فيرستابن سجل أسرع الأزمنة المبدئية على إطارات هارد، ومن ثم حسّن لويس هاميلتون سائق مرسيدس زمنه على إطارات ميديوم، قبل أن يعود فيرستابن ويسجل الزمن الأسرع مع إطارات هارد وبفارق أكثر من ثانية أمام البريطاني.

وسُمع جورج راسل زميل هاميلتون وهو يشتكي من مقوده حيث طلب منه الفريق العودة للمرآب للنظر في المشكلة.

ومع الاقتراب من منتصف الحصة، بدأ السائقون بتجربة إطارات سوفت منهم نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن سائقي هاس.

حيث قفز هلكنبرغ للمركز الأول بعد إكمال لفته على إطارات سوفت، أمام فيرستابن (هارد)، بينما بات ماغنوسن ثالثاً أمام شارل لوكلير (فيراري، هارد) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن، ميديوم).

ومع انتقال فيرستابن لإطارات سوفت، عاد للمركز الأول بينما تقدم زميله سيرجيو بيريز (سوفت) للمركز الثالث أمام ماغنوسن.

لكن سرعان ما رُفع العلم الأحمر حين فقد هلكنبرغ الذي كان بالمركز الثاني حينها، السيطرة على سيارته ليرتطم بالحائط مع بقاء 26 دقيقة تقريباً على نهاية الحصة، حيث سُمع وهو يعترف على اللاسلكي بخطئه.

ومع الدخول في الدقيقة 18 الأخيرة، عادت السيارات للحلبة مجدداً على إطارات سوفت جميعها ما عدا سيارتي مرسيدس، ليحسّن فيرستابن من زمنه مع دقيقة و30.549 ثانية.

مع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة، شارل لوكلير حسّن زمنه ليتقدم للمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام هلكنبرغ وبيريز قبل أن يتقدم ألونسو بدوره للمركز الثالث.

لكن لاحقاً، تقدم ثنائي فيراري لوكلير وكارلوس سايننز للمركزين الثاني والثالث، بينما انتقلت مرسيدس لإطارات سوفت في الدقائق الأخيرة، حيث سجلا أسرع الأزمنة مع جورج راسل أولاً وهاميلتون ثانياً أمام لوكلير، فيرستابن وساينز.

بالتالي انتهت الحصة مع راسل بالمركز الأول أمام زميله هاميلتون ومن ثم لوكلير أمام فيرستابن وساينز.

بيير غاسلي (ألبين) حقق المركز السادس أمام ألونسو ولانس سترول. بينما أكمل هلكنبرغ وإستيبان أوكون (ألبين) ترتيب المراكز العشرة الأولى.