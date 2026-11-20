تقرير التجارب

فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

راسل يتفوق على غاسلي ويتصدّر التجارب الحرة الثانية على شوارع لاس فيغاس المبللة

استُخدمت إطارات الأمطار الكاملة والإنترميديت خلال الحصة الثانية من التجارب الحرة على حلبة الشوارع الزلقة في لاس فيغاس.

منشور: 20-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

انتزع جورج راسل صدارة التجارب الحرة الثانية لجائزة لاس فيغاس الكبرى في الفورمولا 1، متفوقًا بفارق ضئيل على بيير غاسلي، بعدما سجل زمنًا متأخرًا في ظل الظروف الزلقة على الحلبة.

وسجل سائق مرسيدس زمنًا بلغ دقيقة واحدة و47.272 ثانية مع رفع العلم الشطرنجي، ليتقدم بفارق 0.071 ثانية على غاسلي، الذي استفاد من تحسن ظروف الحلبة ليحقق مفاجأة بحصوله على المركز الثاني لصالح ألبين.

وكانت هذه أول حصة ذات قيمة فعلية نسبيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تسببت الأمطار في إلغاء أية محاولات جادة لتسجيل أزمنة خلال التجارب الحرة الأولى، وسط الأجواء الباردة في ولاية نيفادا، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية خلال الحصة الثانية.

لكن الظروف ظلت معقدة، لا سيما مع بقاء سطح الحلبة مبتلًا، إذ خرج السائقون في البداية بإطارات الأمطار الكاملة، قبل أن يطلب أوسكار بياستري التحول سريعًا إلى إطارات الإنترميديت، رغم إصرار مكلارين على استخدام الإطارات ذات الخطوط الزرقاء، التي كانت الخيار الصحيح في البداية.

وسجل بياستري زمنًا بلغ دقيقتين و2.786 ثانية في لفّته الأولى، بفارق 3.256 ثانية خلف زميله لاندو نوريس، الذي سجل دقيقة و59.530 ثانية ليتصدر الدقائق الأولى، قبل أن يفصل شارل لوكلير، سائق فيراري، بينهما بتسجيله دقيقتين و2.482 ثانية.

لكن هذه الأزمنة لم تصمد طويلًا، إذ كان تحسن سطح الحلبة عاملًا مؤثرًا للغاية في لاس فيغاس، ما سمح للوكلير وبياستري بالتقدم إلى الصدارة خلال الدقائق التالية، بالتزامن مع محاولاتهما التعامل مع الظروف الزلقة.

وشهدت الحصة خروج ماكس فيرستابن عن المسار عند المنعطف 7، وكذلك نيكو هلكنبرغ عند المنعطف 12، حيث كاد الأخير أن يصطدم بلوكلير عند المخرج، فيما انحرف نوريس عن المسار عند المنعطف 14 خلال أول 20 دقيقة.

وبنهاية تلك الفترة، تصدر لوكلير الترتيب بزمن بلغ دقيقة و54.895 ثانية، متقدمًا بفارق 0.538 ثانية على زميله لويس هاميلتون، بينما أكمل بياستري (+0.574 ثانية) وإسحاق حجار، سائق ريد بُل (+0.881 ثانية)، ونوريس (+0.947 ثانية) المراكز الخمسة الأولى.

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بعد ذلك، حان وقت الانتقال إلى إطارات الإنترميديت، ليتمكن نوريس من تسجيل الزمن الأسرع في محاولته الأولى بهذه الإطارات، بزمن بلغ دقيقة و54.615 ثانية، قبل أن يحسن زمنه بفارق ثانيتين في اللفة التالية، مسجلًا دقيقة و52.432 ثانية.

وتمكن بطل العالم لموسم 2025 من خفض زمنه إلى دقيقة و50.930 ثانية بحلول منتصف الحصة، قبل أن يتفوق عليه سريعًا لوكلير وهاميلتون، بعدما سجلا دقيقة و49.166 ثانية ودقيقة و49.262 ثانية على التوالي.

وجاء ذلك مع دخول الحصة آخر 20 دقيقة، وفي تلك الأثناء طلب لوكلير الانتقال إلى إطارات السليك، لكن فيراري رفضت ذلك، إذ ظل النصف الثاني من الحلبة مبتلًا وزلقًا أكثر من اللازم.

وعلى سبيل المثال، خرج كل من رافاييل كامارا وغابرييل بورتوليتو عن المسار عند المنعطف 12، لكن تحسن ظروف الحلبة استمر، ليتمكن لوكلير من تحسين زمنه إلى دقيقة و47.605 ثانية، متقدمًا بفارق 0.802 ثانية على إسحاق حجار صاحب المركز الثاني آنذاك.

وتسبب رفع العلم الأحمر لفترة وجيزة في تهديد استمرار الحصة، قبل 10 دقائق من نهايتها، بعدما اصطدمت سيارة لانس سترول بقطعة بلاستيكية كانت على الحلبة. لكن ممر الصيانة أُعيد فتحه خلال الدقائق الخمس الأخيرة.

واستمر الجدل بشأن الإبقاء على إطارات الإنترميديت، وهو سؤال وجهته مرسيدس بصورة غير مباشرة إلى راسل، الذي رد مازحًا: "إذا كنتم تسألون عن الإطارات الملساء، فلا مجال لذلك إطلاقًا!".

وهكذا استمر استخدام الإطارات ذات الخطوط الخضراء، فيما هيمنت معاناة ريد بُل على النقاش في البداية، بعدما أبلغ فيرستابن عن مشكلات في الطاقة، ليكتفي بتسجيل دقيقة و50.141 ثانية في لفّته الوحيدة التي سجل خلالها زمنًا في التجارب الحرة الثانية.

أما حجار، فكان قد سجل الزمن الأسرع في المقطعين الأول والثاني، قبل أن تعيقه سيارة أولي بيرمان بصورة محبطة خلال المنعطفات الأربعة الأخيرة، ليشتكي قائلًا: "ما فعله للتو أمر جنوني".

ورغم ذلك، تمكن بعض السائقين من تحسين أزمنتهم، إذ اندفع راسل إلى الصدارة بزمنه البالغ دقيقة و47.272 ثانية، بينما تقدم غاسلي إلى المركز الثاني بعدما سجل دقيقة و47.343 ثانية مع رفع العلم الشطرنجي.

وبذلك تراجع لوكلير إلى المركز الثالث بزمن دقيقة و47.605 ثانية، متقدمًا على حجار صاحب المركز الرابع، فيما أكمل بياستري المراكز الخمسة الأولى، متأخرًا بفارق 1.181 ثانية عن راسل، بينما حل هاميلتون، زميله السابق، في المركز السادس.

وجاء نوريس في المركز السابع بفارق 1.565 ثانية، تلاه بطل العالم لموسم 2026 كيمي أنتونيللي بفارق 1.771 ثانية، ثم فرانكو كولابينتو بفارق 1.957 ثانية، وفرناندو ألونسو بفارق 1.959 ثانية، ليكملوا المراكز العشرة الأولى، بينما اكتفى فيرستابن بالمركز الثالث عشر.

التجارب الحرة الثانية

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1

ج. راسل مرسيدس

63 23

1:47.272

I 208.102 2

ب. غاسلي ألبين

10 16

+0.071

1:47.343

0.071 I 207.965 3

ش. لوكلير فيراري

16 28

+0.333

1:47.605

0.262 I 207.458 4

إ. حجار ريد بُل ريسينغ

6 20

+1.135

1:48.407

0.802 I 205.923 5

أ. بياستري مكلارين

81 24

+1.181

1:48.453

0.046 I 205.836 6

ل. هاميلتون فيراري

44 26

+1.211

1:48.483

0.030 I 205.779 7

ل. نوريس مكلارين

1 22

+1.565

1:48.837

0.354 I 205.110 8

أ. أنتونيللي مرسيدس

12 23

+1.771

1:49.043

0.206 I 204.722 9

ف. كولابينتو ألبين

43 15

+1.957

1:49.229

0.186 I 204.374 10

ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ

14 21

+1.959

1:49.231

0.002 I 204.370 11

ل. سترول أستون مارتن رايسينغ

18 23

+2.510

1:49.782

0.551 I 203.344 12

أ. ألبون ويليامز

23 23

+2.557

1:49.829

0.047 I 203.257 13

م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ

3 9

+2.869

1:50.141

0.312 I 202.682 14

س. بيريز كاديلاك-فيراري

11 17

+3.159

1:50.431

0.290 I 202.149 15

أ. بيرمان فريق هاس اف1

87 22

+3.427

1:50.699

0.268 I 201.660 16

ل. لاوسون ريسينغ بولز

30 12

+3.737

1:51.009

0.310 I 201.097 17

آ. لينبلاد ريسينغ بولز

41 13

+3.876

1:51.148

0.139 I 200.845 18

ك. ساينز الإبن ويليامز

55 11

+4.299

1:51.571

0.423 I 200.084 19

ن. هلكنبرغ آودي

27 16

+4.535

1:51.807

0.236 I 199.661 20

غ. بورتوليتو آودي

5 15

+5.053

1:52.325

0.518 I 198.741 21

ف. بوتاس كاديلاك-فيراري

77 14

+5.522

1:52.794

0.469 I 197.914 22

ر. كامارا فريق هاس اف1

51 20

+6.317

1:53.589

0.795 I 196.529

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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