راسل يتفوّق على بيريز ولوكلير في التجارب الحرّة الثانية في إيمولا
سجّل جورج راسل سائق مرسيدس الزمن الأسرع بشكلٍ مفاجئ في التجارب الحرّة الثانية لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم بـ 0.081 ثانية على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.
بعد أمطار الأمس ودراما التصفيات، جاءت الأجواء الجافة صباح اليوم السبت لتسمح للسائقين بإطلاق العنان الكامل لسياراتهم.
ولم تمضِ سوى دقائق معدودة قبل أن يقول هاميلتون: "لقد واجهت انخفاضًا ضخمًا في الطاقة للتوّ". لكنّ ذلك لمن يمنعه من المواصلة.
وواجه فريق مكلارين الكثير من الدراما، إذ اقتصر لاندو نوريس على ثلاث لفّات قبل يعود إلى مرآب فريقه ويشرع الميكانيكيون في العمل عليها وتحديدًا على مشكلة في المكابح، بينما لم يدخل ريكاردو أصلًا في ظلّ عمل الفريق على وحدة طاقته.
وتنوّعت برامج السائقين على صعيد الإطارات وكذلك الطلعات وكميّات الوقود، بالرغم من أنّ الجميع ركّز على الطلعات الطويلة بشكلٍ واضح.
وتمكّن راسل في النهاية من تصدّر الحصّة بتوقيت وقدره 1:19.457 دقيقة لصالح مرسيدس.
وتقدّم البريطاني الشاب بـ 0.081 ثانية على سيرجيو بيريز الذي ربّما كان الأفضل أداءً في هذه الحصّة على صعيد الوتيرة.
وتمكّن شارل لوكلير من التقدّم إلى المركز الثالث خلال سلسلة لفّاته الثانية على إطارات "سوفت" التي كانت أفضل حالًا بكثيرًا من سلسلته الأولى على إطارات "ميديوم".
أمّا لويس هاميلتون فقد حلّ رابعًا أمام فرناندو ألونسو، في حين حلّ كارلوس ساينز الإبن سادسًا.
وتواجد ماكس فيرشتابن في المركز السابع بعد أن ركّز في طلعته الثانية على إطارات "ميديوم".
وبعد معاناتهما في تصفيات الأمس، تواجد ثنائيّ ألفا تاوري يوكي تسونودا وبيير غاسلي في المركزين الثامن والتاسع تواليًا بينما أكمل جو غوانيو ترتيب العشرة الأوائل.
وتمكّن نوريس في النهاية من العودة لثلاث لفّات أخرى، لكنّه بقي في المركز الـ 18 وهو ما يحرمه ويحرم فريقه مكلارين من بيانات مهمّة بالتوجّه للسباق.
كما غاب فالتيري بوتاس سائق ألفا رومي عن هذه الحصّة في ظلّ مواصلة ميكانيكيي الفريق العمل عليها بعد انسحابه من تصفيات الأمس.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|32
|1:19.457
|222.414
|2
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|33
|1:19.538
|0.081
|0.081
|222.188
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|35
|1:19.740
|0.283
|0.202
|221.625
|4
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|34
|1:19.992
|0.535
|0.252
|220.927
|5
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|29
|1:20.174
|0.717
|0.182
|220.425
|6
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|31
|1:20.258
|0.801
|0.084
|220.194
|7
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|36
|1:20.371
|0.914
|0.113
|219.885
|8
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|35
|1:20.381
|0.924
|0.010
|219.857
|9
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|37
|1:20.439
|0.982
|0.058
|219.699
|10
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|32
|1:20.498
|1.041
|0.059
|219.538
|11
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|34
|1:20.591
|1.134
|0.093
|219.285
|12
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|30
|1:20.740
|1.283
|0.149
|218.880
|13
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|29
|1:20.977
|1.520
|0.237
|218.239
|14
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|38
|1:21.149
|1.692
|0.172
|217.777
|15
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|38
|1:21.155
|1.698
|0.006
|217.761
|16
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|30
|1:21.179
|1.722
|0.024
|217.696
|17
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|31
|1:21.263
|1.806
|0.084
|217.471
|18
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|6
|1:23.821
|4.364
|2.558
|210.834
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