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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى تقرير التجارب

راسل يتفوّق على بيريز ولوكلير في التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

سجّل جورج راسل سائق مرسيدس الزمن الأسرع بشكلٍ مفاجئ في التجارب الحرّة الثانية لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم بـ 0.081 ثانية على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

راسل يتفوّق على بيريز ولوكلير في التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

بعد أمطار الأمس ودراما التصفيات، جاءت الأجواء الجافة صباح اليوم السبت لتسمح للسائقين بإطلاق العنان الكامل لسياراتهم.

ولم تمضِ سوى دقائق معدودة قبل أن يقول هاميلتون: "لقد واجهت انخفاضًا ضخمًا في الطاقة للتوّ". لكنّ ذلك لمن يمنعه من المواصلة.

وواجه فريق مكلارين الكثير من الدراما، إذ اقتصر لاندو نوريس على ثلاث لفّات قبل يعود إلى مرآب فريقه ويشرع الميكانيكيون في العمل عليها وتحديدًا على مشكلة في المكابح، بينما لم يدخل ريكاردو أصلًا في ظلّ عمل الفريق على وحدة طاقته.

وتنوّعت برامج السائقين على صعيد الإطارات وكذلك الطلعات وكميّات الوقود، بالرغم من أنّ الجميع ركّز على الطلعات الطويلة بشكلٍ واضح.

وتمكّن راسل في النهاية من تصدّر الحصّة بتوقيت وقدره 1:19.457 دقيقة لصالح مرسيدس.

وتقدّم البريطاني الشاب بـ 0.081 ثانية على سيرجيو بيريز الذي ربّما كان الأفضل أداءً في هذه الحصّة على صعيد الوتيرة.

وتمكّن شارل لوكلير من التقدّم إلى المركز الثالث خلال سلسلة لفّاته الثانية على إطارات "سوفت" التي كانت أفضل حالًا بكثيرًا من سلسلته الأولى على إطارات "ميديوم".

أمّا لويس هاميلتون فقد حلّ رابعًا أمام فرناندو ألونسو، في حين حلّ كارلوس ساينز الإبن سادسًا.

وتواجد ماكس فيرشتابن في المركز السابع بعد أن ركّز في طلعته الثانية على إطارات "ميديوم".

وبعد معاناتهما في تصفيات الأمس، تواجد ثنائيّ ألفا تاوري يوكي تسونودا وبيير غاسلي في المركزين الثامن والتاسع تواليًا بينما أكمل جو غوانيو ترتيب العشرة الأوائل.

وتمكّن نوريس في النهاية من العودة لثلاث لفّات أخرى، لكنّه بقي في المركز الـ 18 وهو ما يحرمه ويحرم فريقه مكلارين من بيانات مهمّة بالتوجّه للسباق.

كما غاب فالتيري بوتاس سائق ألفا رومي عن هذه الحصّة في ظلّ مواصلة ميكانيكيي الفريق العمل عليها بعد انسحابه من تصفيات الأمس.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 32 1:19.457     222.414
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 33 1:19.538 0.081 0.081 222.188
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 35 1:19.740 0.283 0.202 221.625
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 34 1:19.992 0.535 0.252 220.927
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 29 1:20.174 0.717 0.182 220.425
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 31 1:20.258 0.801 0.084 220.194
7 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 36 1:20.371 0.914 0.113 219.885
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 35 1:20.381 0.924 0.010 219.857
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 37 1:20.439 0.982 0.058 219.699
10 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 32 1:20.498 1.041 0.059 219.538
11 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 34 1:20.591 1.134 0.093 219.285
12 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 30 1:20.740 1.283 0.149 218.880
13 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 29 1:20.977 1.520 0.237 218.239
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 38 1:21.149 1.692 0.172 217.777
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 38 1:21.155 1.698 0.006 217.761
16 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 30 1:21.179 1.722 0.024 217.696
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 31 1:21.263 1.806 0.084 217.471
18 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 6 1:23.821 4.364 2.558 210.834
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