سجل جورج راسل أسرع زمن في الحصة الثالثة والأخيرة من التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 في برشلونة، متفوقاً على أوسكار بياستري وشارل لوكلير، في حصة شهدت إحباطاً كبيراً لكيمي أنتونيللي.

وكان راسل أسرع بفارق عُشرين من الثانية عن صاحب المركز الثاني بياستري، بينما كانت سيارة مكلارين أسرع بأقل من عُشر ثانية من سيارة فيراري التي قادها لوكلير، في حصة أظهرت تقارباً كبيراً بين الفرق المختلفة.

لكن البداية كانت بطيئة، كما يحدث غالباً في التجارب الحرة الثالثة، حيث أحجمت الفرق عن الخروج مباشرة إلى الحلبة بسبب عدم تمثيل الأزمنة المبكرة للواقع، ولم يظهر على المسار في البداية سوى سيارات كاديلاك بالإضافة إلى نيكو هولكنبرغ سائق آودي.

غير أن النشاط ازداد بعد مرور 20 دقيقة، وتمكن متصدر التجارب الحرة الثانية لاندو نوريس من تسجيل أسرع زمن بلغ 1:16.609 دقيقة باستخدام الإطارات اللينة، قبل أن يقترب لوكلير منه بفارق 0.076 ثانية فقط.

وكان المنعطف العاشر هو المكان الذي خسر فيه لوكلير الوقت في النهاية، وهو المنعطف الذي غالباً ما يصنع الفارق، إذ إن اللفة الافتتاحية لأنتونيللي تراجعت أيضاً بعد تسجيله أفضل زمن في المقطع الثاني.

وفي نهاية المطاف، تمكن متصدر البطولة من تسجيل زمن أسرع من نوريس بفارق 0.109 ثانية، لكنه بقي أبطأ من زميله راسل بفارق 0.242 ثانية، ليقود مرسيدس ثنائية مؤقتة بزمن بلغ 1:16.258 دقيقة مع الوصول إلى منتصف الحصة التي استمرت ساعة واحدة.

وبعد ذلك بخمس دقائق فقط، واجه فالتيري بوتاس مشكلة في المنعطف العاشر أيضاً، حيث خرج سائق كاديلاك إلى المنطقة الحصوية، وأبلغ فريقه قائلاً: "لقد فقدت دواسات المكابح."

وتسبب الحادث في رفع العلم الأحمر.

وعادت الأعلام الخضراء قبل 20 دقيقة من نهاية الحصة، لكن الفرق بقيت مترددة في الخروج إلى الحلبة، قبل اندفاع جماعي خلال الدقائق العشر الأخيرة مع بدء محاكاة التصفيات.

وكان راسل، متصدر التجارب الحرة الأولى، أول من حسّن زمنه، حيث خفض لفته بمقدار 0.579 ثانية مسجلاً 1:15.679 دقيقة.

بعد ذلك قفز بياستري إلى المركز الثاني بزمن 1:15.893 دقيقة، متأخراً بفارق 0.214 ثانية عن سائق مرسيدس.

أما نوريس، زميله في مكلارين فقد تقدم إلى المركز الثالث، بفارق 0.032 ثانية فقط خلف السيارة الشقيقة، لكنه تراجع سريعاً إلى المركز الرابع بعدما وضع لوكلير نفسه بين سيارتي مكلارين بزمن بلغ 1:15.922 دقيقة.

وذهب المركز الخامس في النهاية إلى لويس هاميلتون، زميل لوكلير في فيراري، الذي كان متأخراً بفارق 0.702 ثانية عن الصدارة بعدما سجل زمناً قدره 1:16.381 دقيقة، وهو زمن كان أسرع بفارق 0.053 ثانية من ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي احتل المركز السادس.

لكن سوء الحظ واجه أنتونيللي في نهاية الحصة، حيث ألغى السائق البالغ من العمر 19 عاماً محاولته الأولى بعد أن واجه لانس سترول في أول فرصة لتسجيل زمن سريع، قبل أن ينسحب من محاولته الثانية أيضاً.

وجاء ذلك بعدما خرج عن حدود المسار في المنعطف العاشر مع وجود سيارة هاس إلى جانبه من الداخل، ما تسبب في حالة إحباط شديدة لأنتونيللي، الذي اضطر للاكتفاء بالمركز السابع بزمن 1:16.500 دقيقة كان قد سجله في وقت سابق.

وأكمل إسحاق حجار ونيكو هولكنبرغ وأرفيد لينبلاد المراكز العشرة الأولى على التوالي، بينما سجل جميع السائقين أزمنتهم باستخدام الإطارات اللينة باستثناء سيرجيو بيريز صاحب المركز التاسع عشر، الذي استخدم الإطارات المتوسطة على سيارة كاديلاك.