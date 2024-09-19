راسل يتعرض للانتقادات بسبب تصريحاته في باكو
وصف بيتر وندسور المدير السابق لأحد فرق الفورمولا واحد، شكاوي جورج راسل سائق مرسيدس، إزاء إطارات بيريللي "بالهراء الكامل".
جورج راسل،مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
بعد جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، اشتكى راسل من عدم ثبات تأدية إطارات بيريللي.
وأوضح راسل أن سيارة مرسيدس لم تكن قادرة على القيام بأي شيء على إطارات ميديوم في القسم الأول للسباق.
لكنه لاحقاً امتلك وتيرة قادرة نظرياً على منحه الفوز بالسباق، مع الانتقال لإطارات هارد.
وبعد السباق، دعا راسل إلى "نقاشات جدية" مع بيريللي.
لكن وندسور، الذي يمتلك تاريخ عمل في الفورمولا واحد مع ويليامز وفيراري، يعتقد أن رأي راسل بعيد تماماً عن الواقع.
فقال في برنامج "The F1 Hour" الإذاعي عبر الإنترنت: "أعتقد أنه هراء مطلق، لأنك لا ترى هذه الصعوبات لدى مكلارين".
كما انتقد تصرف راسل أثناء رفع الأعلام الصفراء، حيث كان يقود أسرع من الحد المقرر أثناء الأعلام الصفراء في القسم الأول للتصفيات، لكنه نجا من العقوبة.
حيث قال وندسور: "من غير الحكمة أن يواصل جورج القيادة بتلك السرعة، كان ذلك تصرفاً خطيراً جداً بالفعل".
واختتم: "جورج ليس مضطراً لإثبات رجولته أو شجاعته. نحن نرى ذلك بالفعل بقيادته لسيارة السباق".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
وولف: بياستري ولوكلير سريعان جداً رغم أنهما "كانا يقتلان" إطاراتهما في باكو
بياستري يخرج منتصراً من معركة النُبلاء أمام لوكلير في باكو وحادثة عنيفة في اللفة ما قبل الأخيرة
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مرسيدس تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس "بيتروناس" بكسوة لونية خاصة
كولابينتو: مصافحة هاميلتون بعد سباق باكو كانت "اللحظة الأفضل طوال اليوم"
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
لوكلير: فيراري بُوغتت بسرعة مكلارين القصوى مع جناحها الخلفي "المثير للجدل"
بيريز وساينز وضّحا الأمور ضمن اجتماع "غريب" في المركز الطبي بعد حادث باكو
نوريس "فخور" بتأثير تصميم الدي آر اس المصغّر على سيارة مكلارين
ميلر ينضمّ إلى براماك ياماها ليُكمل موسم 2025
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات