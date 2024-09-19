راسل يتعرض للانتقادات بسبب تصريحاته في باكو

بعد جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، اشتكى راسل من عدم ثبات تأدية إطارات بيريللي.

وأوضح راسل أن سيارة مرسيدس لم تكن قادرة على القيام بأي شيء على إطارات ميديوم في القسم الأول للسباق.

لكنه لاحقاً امتلك وتيرة قادرة نظرياً على منحه الفوز بالسباق، مع الانتقال لإطارات هارد.

وبعد السباق، دعا راسل إلى "نقاشات جدية" مع بيريللي.

لكن وندسور، الذي يمتلك تاريخ عمل في الفورمولا واحد مع ويليامز وفيراري، يعتقد أن رأي راسل بعيد تماماً عن الواقع.

فقال في برنامج "The F1 Hour" الإذاعي عبر الإنترنت: "أعتقد أنه هراء مطلق، لأنك لا ترى هذه الصعوبات لدى مكلارين".

كما انتقد تصرف راسل أثناء رفع الأعلام الصفراء، حيث كان يقود أسرع من الحد المقرر أثناء الأعلام الصفراء في القسم الأول للتصفيات، لكنه نجا من العقوبة.

حيث قال وندسور: "من غير الحكمة أن يواصل جورج القيادة بتلك السرعة، كان ذلك تصرفاً خطيراً جداً بالفعل".

واختتم: "جورج ليس مضطراً لإثبات رجولته أو شجاعته. نحن نرى ذلك بالفعل بقيادته لسيارة السباق".